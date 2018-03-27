مهلة روسية لجيش الاسلام:مغادرة دوما بنفس شروط الغوطة أو الهجوم الكاسح

دمشق‭- ‬بيروت‭ -‬الزمان‭ ‬

أعطى‭ ‬الروس‭ ‬مهلة‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬لفصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬للاستسلام‭ ‬ومغادرة‭ ‬دوما‭ ‬بنفس‭ ‬شروط‭ ‬الاجلاء‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬الاخرى‭ ‬والا‭ ‬شنت‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬والسورية‭ ‬هجوما‭ ‬كاسحا‭ ‬وكانت‭ ‬تجري‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وفصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام،‭ ‬الذي‭ ‬طالما‭ ‬كان‭ ‬الأكثر‭ ‬نفوذا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وكانت‭ ‬المفاوضات‭ ‬تتركز‭ ‬أساساً‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬دوما‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬مصالحة‮»‬‭ ‬يبقى‭ ‬فيها‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬وتعود‭ ‬إليها‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬ويتم‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بنشر‭ ‬شرطة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬تواجه‭ ‬عراقيل‭ ‬عدة،‭ ‬وقد‭ ‬هددت‭ ‬دمشق‭ ‬وحليفتها‭ ‬موسكو‭ ‬بشن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضد‭ ‬المدينة‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬منها‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬معارض‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬في‭ ‬آخر‭ ‬اجتماع‭ ‬لهم‭ ‬الاثنين،‭ ‬خيّر‭ ‬الروس‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬بين‭ ‬الاستسلام‭ ‬أو‭ ‬الهجوم‮»‬،‭ ‬وجرى‭ ‬منح‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭ ‬مهلة‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬للرد‭.‬

وأوضح‭ ‬مصدر‭ ‬ثان‭ ‬معارض‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يريد‭ ‬الروس‭ ‬اتفاقاً‭ ‬مختلفا‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬عن‭ (‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬في‭) ‬سائر‭ ‬مناطق‭ ‬الغوطة‮»‬‭.‬

و‭ ‬يتكرر‭ ‬مشهد‭ ‬الإجلاء‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬أيام،‭ ‬ويستعد‭ ‬مقاتلون‭ ‬ومدنيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للخروج‭ ‬منها‭ ‬باتجاه‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬فيما‭ ‬يبقى‭ ‬مصير‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬مجهولاً‭ ‬مع‭ ‬تهديد‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشن‭ ‬هجوم‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭.‬

وتؤذن‭ ‬عمليات‭ ‬الإجلاء‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬لسنوات‭ ‬معقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬بنهاية‭ ‬فصل‭ ‬دام‭ ‬ومرير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬والحصار‭ ‬لاكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

وعلى‭ ‬خطى‭ ‬آلاف‭ ‬سبقوهم‭ ‬وآخرين‭ ‬سيلحقون‭ ‬بهم،‭ ‬يتجمع‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مقاتلون‭ ‬معارضون‭ ‬ومدنيون‭ ‬منذ‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬حافلات‭ ‬تقلهم‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عربين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬قريبة‭.‬

بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬

وباتت‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭)‬،‭ ‬51‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬‮«‬3268‭ ‬شخصاً‭ ‬بينهم‭ ‬770‭ ‬مسلحاً‮»‬‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬زملكا‭ ‬وعربين‭ ‬وعين‭ ‬ترما‭ ‬وحي‭ ‬جوبر‭ ‬الدمشقي‭ ‬المحاذي‭ ‬لها‭ ‬جاهزة‭ ‬لانطلاق‭.‬

وكما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬السابقة،‭ ‬تقف‭ ‬تلك‭ ‬الحافلات‭ ‬لساعات‭ ‬طويلة‭ ‬بانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬القافلة‭ ‬قبل‭ ‬منحها‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للانطلاق‭ ‬باتجاه‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬زملكا،‭ ‬أفاد‭ ‬مصور‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬تجمع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬بانتظار‭ ‬حافلات‭ ‬الإجلاء‭.‬

وتوصلت‭ ‬روسيا‭ ‬تباعاً‭ ‬مع‭ ‬فصيلي‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬ثم‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬الى‭ ‬اتفاقين‭ ‬تم‭ ‬بموجبهما‭ ‬إجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تمهد‭ ‬لاستكمال‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬بالمئة‭ ‬منها‭.‬

وبعدما‭ ‬انتهت‭ ‬عملية‭ ‬حرستا‭ ‬خلال‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة،‭ ‬يستمر‭ ‬منذ‭ ‬السبت‭ ‬إجلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬الجنوبية‭.‬

وبعد‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‭ ‬استمرت‭ ‬نحو‭ ‬عشر‭ ‬ساعات‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وصلت‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬قافلة‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬6749‭ ‬شخصاً،‭ ‬ربعهم‭ ‬من‭ ‬المقاتلين،‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬المضيق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭ ‬قبل‭ ‬نقلهم‭ ‬لاحقاً‭ ‬إلى‭ ‬ادلب‭.‬

وارتفع‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬ألفاً‭.‬

ورجح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬وائل‭ ‬علوان‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيخرجون‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية،‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألفاً‭.‬

وتشكل‭ ‬خسارة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬تستهدفها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بهجوم‭ ‬عنيف‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تعد‭ ‬الاكبر‭ ‬منذ‭ ‬خسارة‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1630‭ ‬مدنياً‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ستصبح‭ ‬دوما،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬المعقل‭ ‬الأخير‭ ‬للفصائل‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬السورية‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬السورية‭ ‬تستعد‭ ‬‮«‬لبدء‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يوافق‭ ‬إرهابيو‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬المدينة‭ ‬ومغادرتها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬بالعسكري‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬حمزة‭ ‬بيرقدار‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬قرارنا‭ ‬قدمناه‭ ‬وهو‭ ‬البقاء‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬سيعقد‭ ‬الاربعاء‭ ‬بين‭ ‬الروس‭ ‬واللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالمفاوضات‭.‬

وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬سورية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬والمدنيين‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬إثر‭ ‬حصار‭ ‬وهجوم‭ ‬عنيف،‭ ‬أبرزها‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭.‬

وتشرف‭ ‬روسيا‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء،‭ ‬اذ‭ ‬ينتشر‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬عند‭ ‬ممرات‭ ‬الخروج،‭ ‬يسجلون‭ ‬الأسماء،‭ ‬ويشرفون‭ ‬على‭ ‬تفتيش‭ ‬الركاب‭ ‬ويرافقونهم‭ ‬في‭ ‬رحلتهم‭ ‬الطويلة‭ ‬الى‭ ‬الشمال‭.‬

وقبل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاقات‭ ‬الاجلاء،‭ ‬وعلى‭ ‬وقع‭ ‬تقدم‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬تدفق‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬حددتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭.‬

وقدرت‭ ‬دمشق‭ ‬عدد‭ ‬المغادرين‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الممرات‭ ‬الآمنة‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬بـ110‭ ‬آلاف‭ ‬مدني‭. ‬ونقل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬إيواء‭ ‬برعاية‭ ‬الحكومة‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬وفق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نحو‭ ‬55‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وأعرب‭ ‬كثيرون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬تعرضهم‭ ‬للاعتقال‭ ‬أو‭ ‬الاحتجاز‭ ‬للتجنيد‭ ‬الإلزامي‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الشبان،‭ ‬لكنهم‭ ‬لم‭ ‬يجدوا‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭ ‬مع‭ ‬كثافة‭ ‬القصف‭ ‬والمعارك‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬أنه‭ ‬وثق‭ ‬اعتقال‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬رجلاً‭ ‬وشاباً‭ ‬في‭ ‬بلدات‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬مؤخراً‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء،‭ ‬أفرجت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عن‭ ‬معتقلين‭ ‬مدنيين‭ ‬وعسكريين‭ ‬لديها‭.‬

وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬المختطفين‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهم‭ ‬المجموعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عربين‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬تم‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرين‭ ‬السبت‭.‬