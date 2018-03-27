الأوروبي يمهل فيسبوك أسبوعين لتوضيح اختراق الخصوصية

بروكسل‭- ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬أمهل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬أسبوعين‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬الاسئلة‭ ‬التي‭ ‬أثارتها‭ ‬الفضيحة‭ ‬المرتبطة‭ ‬بانتهاك‭ ‬خصوصية‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬جُمعت‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فيما‭ ‬أصر‭ ‬نواب‭ ‬بريطانيون‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬توضيحات‭ ‬من‭ ‬رئيسه‭ ‬مارك‭ ‬زكربرغ‭ ‬شخصيا‭.‬

وسألت‭ ‬المفوضة‭ ‬الاوروبية‭ ‬للمسائل‭ ‬القضائية‭ ‬فيرا‭ ‬جوروفا‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬وجهتها‭ ‬للمديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لعمليات‭ ‬فيسبوك‭ ‬شيرل‭ ‬ساندبرغ‭ ‬عن‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تنوي‭ ‬الشركة‭ ‬اتخاذها‭ ‬لمنع‭ ‬حصول‭ ‬فضيحة‭ ‬مشابهة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

وقالت‭ ‬وفق‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬الرسالة‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬ممتنة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إجابة‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوعين‭ ‬المقبلين‮»‬‭. ‬وطرحت‭ ‬جوروفا‭ ‬خمسة‭ ‬أسئلة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تأثرت‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬مواطني‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بالفضيحة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤخرا؟‮»‬‭ ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬حدث‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تنوون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إبلاغ‭ ‬السلطات‭ ‬والمستخدمين‭ ‬عن‭ ‬الأمر؟‮»‬‭. ‬وسألت‭ ‬جوروفا‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬لتشديد‭ ‬الضوابط‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحيث‭ ‬تصبح‭ ‬أشبه‭ ‬بالقواعد‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التقليدية‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬ستغير‭ ‬نهجها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالشفافية‭ ‬حيال‭ ‬المستخدمين‭ ‬والمنظمين‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬جدد‭ ‬نواب‭ ‬بريطانيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬طلبهم‭ ‬مقابلة‭ ‬رئيس‭ ‬فيسبوك‭ ‬شخصيا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الفضيحة‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬باستخدام‭ ‬بيانات‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬في‭ ‬حملات‭ ‬سياسية‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الرقمية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطاني‭ ‬داميان‭ ‬كولينز‭ ‬إن‭ ‬خطورة‭ ‬الاتهامات‭ ‬تعني‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬المناسب‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬زكربرغ‭ ‬نفسه‭ ‬توضيحا‭.‬

وعرض‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬نشرتها‭ ‬اللجنة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إرسال‭ ‬مدير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لديه‭ ‬مايك‭ ‬شروبفر‭ ‬أو‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬المنتجات‭ ‬كريس‭ ‬كوكس‭ ‬إلى‭ ‬لندن‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬لتقديم‭ ‬إجابات‭. ‬

لكن‭ ‬كولينز‭ ‬أكد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬سنكون‭ ‬سعداء‭ ‬جدا‭ ‬بدعوة‭ ‬السيد‭ ‬كوكس‭ ‬لتقديم‭ ‬أدلة‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نرغب‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬زكربرغ‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬توضيحات‭ ‬من‭ ‬فيسبوك‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬غير‭ ‬مرتبط‭ ‬لتزويدنا‭ ‬بالأدلة،‭ ‬فيسعدنا‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬إما‭ ‬عبر‭ ‬حضوره‭ ‬شخصيا‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬بالفيديو‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬مناسبا‭ ‬أكثر‮»‬‭.‬

ويصر‭ ‬فيسبوك‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بأن‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬استخدمت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كمبريدج‭ ‬انالاتيكا‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬لصالح‭ ‬حملة‭ ‬انتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وغيرها‭.‬

لكن‭ ‬قواعد‭ ‬فيسبوك‭ ‬سمحت‭ ‬آنذاك‭ ‬لتطبيق‭ ‬طوره‭ ‬باحث‭ ‬أكاديمي‭ ‬وحمله‭ ‬نحو‭ ‬270‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬أصدقائهم‭.‬

بدورها،‭ ‬كشفت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬لدى‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ريبيكا‭ ‬ستيمسون‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬منظمين‭ ‬من‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لتحديد‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتأثرين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلد‭.‬

ودعا‭ ‬كذلك‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬انطونيو‭ ‬تاياني‭ ‬مؤسس‭ ‬فيسبوك‭ ‬لتقديم‭ ‬ايضاحات‭ ‬امام‭ ‬النواب‭ ‬الاوروبيين‭.‬