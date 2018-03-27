الأطلسي يطرد7 دبلوماسيين روساً في قضية تسميم الجاسوس

لندن‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬طرد‭ ‬سبعة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬ورفض‭ ‬اعتماد‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخرين‭ ‬لينضم‭ ‬الى‭ ‬عشرات‭ ‬الحكومات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬التي‭ ‬طردت‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬بغاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬على‭ ‬عميل‭ ‬مزدوج‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬وصفتها‭ ‬لندن‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬تحول‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬الغرب‭ ‬تجاه‭ ‬موسكو‭.‬

وأعلن‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬طرد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬ليرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الروس‭ ‬المطرودين‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬23‭ ‬دبلوماسياً‭ ‬طردتهم‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الازمة‭.‬

وقال‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬سيوجه‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬عواقب‭ ‬لسلوكهم‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬والخطير‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تنسيق‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬أمرت‭ ‬24‭ ‬دولة،‭ ‬كانت‭ ‬آخرها‭ ‬ايرلندا،‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬بطرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬يعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬جواسيس‭ ‬يعملون‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬دبلوماسي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تجاوزت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬اجراءات‭ ‬مشابهة‭ ‬اتخذت‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬النزاعات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتجسس‭ ‬أيام‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬

وأشادت‭ ‬بريطانيا‭ ‬بحملة‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬يشتبه‭ ‬بتجسسهم‭ ‬لصالح‭ ‬روسيا‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬نقطة‭ ‬تحول‮»‬‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬الغرب‭ ‬تجاه‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬المتهورة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬بدورها‭ ‬أن‭ ‬التحركات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬هائلة‮»‬‭ ‬تمارسها‭ ‬واشنطن‭.‬

وجاءت‭ ‬قرارات‭ ‬الطرد‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬المزدوج‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬وابنته‭ ‬يوليا‭ ‬بغاز‭ ‬للأعصاب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬سالزبري‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وألقت‭ ‬لندن‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬لاسباب‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أن‭ ‬غاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬‮«‬نوفيتشوك‮»‬‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬السوفياتي،‭ ‬وسجل‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬استهداف‭ ‬المنشقين‭ ‬وتاريخها‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬ضمها‭ ‬لشبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬هجماتها‭ ‬المعلوماتية‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬الطرد‭ ‬الجماعية‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬ستحتاج‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬لسنوات‭ ‬عدة‭ ‬قبل‭ ‬التعافي‭ ‬منها‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ابدا‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أحداث‭ ‬الأمس‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التحالف‭ ‬الغربي‭ ‬اتخذ‭ ‬تحركا‭ ‬حاسما‭ ‬ووحد‭ ‬شركاء‭ ‬بريطانيا‭ ‬صفوفهم‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬طموحات‭ ‬الكرملين‭ ‬المتهورة‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬سكريبال،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬سجنته‭ ‬موسكو‭ ‬لكشفه‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬عدة‭ ‬عملاء‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية،‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬صفقة‭ ‬لتبادل‭ ‬الجواسيس‭ ‬في‭ ‬2010‭.‬

ونفت‭ ‬موسكو‭ ‬بشدة‭ ‬الاتهام‭ ‬بتسميمه،‭ ‬ووجهت‭ ‬أصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬إلى‭ ‬الاستخبارات‭ ‬البريطانية‭.‬

وردت‭ ‬بطرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬بريطانيين‭ ‬واغلاق‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬البريطاني،‭ ‬والثلاثاء‭ ‬وعدت‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬الطرد‭ ‬الجماعية‭.‬

وصرح‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬لافروف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الطرد‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كونوا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأننا‭ ‬سنرد‭! ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬السكوت‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬السلوك،‭ ‬ولن‭ ‬نسكت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬الطرد‭ ‬هي‭ ‬نتيجة‭ ‬‮«‬ضغوط‭ ‬هائلة،‭ ‬وابتزاز‭ ‬هائل‮»‬‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتصدرت‭ ‬واشنطن‭ ‬قائمة‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬طردت‭ ‬الدبلوماسيين،‭ ‬فأمرت‭ ‬بطرد‭ ‬60‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأميركية‭-‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬نظيره‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بإعادة‭ ‬انتخابه‭.‬

وقامت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬استراليا‭ ‬وكندا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬و17‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬كذلك‭ ‬بطرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أضيق‭.‬

واثارت‭ ‬تلك‭ ‬الخطوات‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬كتب‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬فيودور‭ ‬لوكيانوف‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فيدوموستي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬الطرد‭ ‬هذه‭ ‬مدمرة‭ ‬تحديدا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الأميركية‭-‬الروسية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬تدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬حرب‭ ‬باردة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬مسؤولون‭ ‬غربيون‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلانهم‭ ‬قرارات‭ ‬الطرد،‭ ‬فإنهم‭ ‬يوافقون‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬لندن‭ ‬بأن‭ ‬الكرملين‭ ‬يعد‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وراء‭ ‬تسميم‭ ‬سكريبال‭.‬

وصرحت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬سارة‭ ‬ساندرز‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬وحلفاءها‭ ‬يتصرفون‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬روسيا‭ ‬لسلاح‭ ‬كيميائي‭ ‬عسكري‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬بريطانيا‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬‮«‬التصرفات‭ ‬الطائشة‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬ضم‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬اسباب‭ ‬الخطوات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المسبوقة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬اتخذها‭ ‬الحلفاء،‭ ‬انهم‭ ‬‮«‬يدركون‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬تمثله‭ ‬هذه‭ ‬الشبكات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬امن‭ ‬بلادهم‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬بريطانيون‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬سعت‭ ‬الى‭ ‬تشتيت‭ ‬الانتباه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬تفسيرات‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬الاول‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬فيه‭ ‬غاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬

وكتب‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬مقاله‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬حقبة‭ ‬نجح‭ ‬خلالها‭ ‬تكتيك‭ ‬الشك‭ ‬هذا‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬خداع‭ ‬أحد‭. ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬كان‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬الكشف‭ ‬للجميع‭ ‬عن‭ ‬السخرية‭ ‬من‭ ‬آلة‭ ‬الدعاية‭ ‬هذه‮»‬‭.‬