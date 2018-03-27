عقار للإقلاع عن عادة التدخين المدمرة

نيويورك‭- ‬الزمان‭ : ‬أفادت‭ ‬تجارب‭ ‬أولية‭ ‬لدراسة‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬عقار‭ ‬‮«‬فارينيكلين‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬يقلل‭ ‬عادة‭ ‬التدخين‭ ‬المدمرة‭ ‬بين‭ ‬مرضى‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭. ‬وأشارت‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يدخنون‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬بمتلازمة‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬الحاد،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية‭ (‬تضخم‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭)‬،‭ ‬أو‭ ‬الذبحة‭ ‬الصدرية‭ ‬غير‭ ‬المستقرة‭ (‬انخفاض‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬إلى‭ ‬القلب‭)‬،‭ ‬معرضون‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لخطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بنوبات‭ ‬أخرى‭ ‬أو‭ ‬الوفاة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تخليهم‭ ‬عن‭ ‬عادة‭ ‬التدخين‭ ‬المدمرة‭. ‬وقام‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬أوتاواه‮»‬‭ ‬بكندا،‭ ‬بدراسة‭ ‬فاعلية‭ ‬عقار‭ ‬‮«‬الفارينيكلين‮»‬‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬الحاد‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬وشملت‭ ‬الدراسة‭ ‬302‭ ‬مريض‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬كندا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ممن‭ ‬أدخلوا‭ ‬المستشفى‭ ‬لمعاناتهم‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬الحاد،‭ ‬وكانوا‭ ‬عازمين‭ ‬على‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬يدخنون‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬سجائر‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬السابقة‭ ‬عن‭ ‬إصابتهم‭.‬

وقد‭ ‬تلقى‭ ‬المرضى‭ ‬مشورة‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬جرعات‭ ‬من‭ ‬عقار‭ ‬‮«‬الفارينيكلين‮»‬‭ ‬أو‭ ‬عقار‭ ‬وهمي‭ ‬لمدة‭ ‬12‭ ‬أسبوعا،‭ ‬وكان‭ ‬معظم‭ ‬المشاركين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬النيكوتين‭ ‬بمعدلات‭ ‬تتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬معتدلة‭ ‬وشديدة،‭ ‬وأثبت‭ ‬عقار‭ ‬‮«‬الفارينكلين‮»‬‭ ‬فعاليته‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬عادة‭ ‬التدخين‭ ‬بين‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬نوبة‭ ‬قلبية‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الستة‭ ‬الأولى،‭ ‬ولكن‭ ‬فعاليته‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معروفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

وأشارت‭ ‬البيانات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حوالي‭ ‬40‭% ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬‮«‬الفارينيكلين‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يدخنوا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬بنحو‭ ‬29‭% ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬تناولوا‭ ‬عقارا‭ ‬وهميا،‭ ‬وكانت‭ ‬الانخفاضات‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬التدخين‭ ‬اليومي‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬50‭% ‬أعلى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تناول‭ ‬أفرادها‭ ‬عقار‭ ‬‮«‬فارينكلين‮»‬‭ (‬57.8‭ ‬٪‭)‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ (‬49.7‭ ‬٪‭).. ‬وكانت‭ ‬معدلات‭ ‬الأحداث‭ ‬السلبية‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬المجموعتين‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬مارك‭ ‬آيزنبرج‮»‬،‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬ماكجيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬مونتريال‭ ‬بكندا‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬فارينيكلين‮»‬‭ ‬آمن‭ ‬للاستخدام‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرضى،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬جديدة‭ ‬للإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬60‭ % ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬الذين‭ ‬تلقوا‭ ‬العلاج‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬فارينيكلين‭ ‬‮«‬أقلعوا‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬لنحو‭ ‬عام‮»‬‭.‬