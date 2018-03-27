نجوى وسيرين.. صداقة قوية وآمال مشتركة

بيروت- الزمان
تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً ضخماً في مصر ضمن مهرجان «ليالي الربيع بمرتفعات طابا»، في مدينة طابا يوم السبت الموافق 7 أبريل المقبل.
تعبر الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور دائماً عن قوة علاقتها بالنجمة نجوى كرم بصور ومقاطع فيديو تعكس نقاء علاقة الصداقة التي تربطهما بعيداً عن المنافسة الفنية.
و نشرت سيرين مقطع فيديو جديدا، ظهرت فيه شمس الأغنية اللبنانية تقطف البازلاء والفول مع تاليا، ووالدها فريد رحمة من الأرض، وكتبت معلقة عليه: « لما نجوى وتاليّا ينزلو على الارض شوفو شو بصير ولا اهضم».
و نجوى حرصت على زيارة سيرين فور ولادتها لمولودها الثاني «كريستيانو» في المستشفى، وهنأت شمس الأغنية اللبنانية سيرين على سلامتها بتعليق وصفتها فيه بشقيقتها، كما كشفت سيرين عن قرب ابنتها «تاليا» لنجوى بمقطع فيديو في عيد ميلادها، ابدت فيه تاليا عن شدت حبها لكرم، وهي العلاقة التي وصفها فانز النجمتين بالإنسانية المثالية التي يجب أن تكون سائدة بين نجمات عالم الفن كلهن بعيداً عن الغيرة والمنافسة الفنية الإيجابية.