نجوى وسيرين.. صداقة قوية وآمال مشتركة

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

تحيي‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬حفلاً‭ ‬غنائياً‭ ‬ضخماً‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬الربيع‭ ‬بمرتفعات‭ ‬طابا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬طابا‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬7‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭.‬

تعبر‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬سيرين‭ ‬عبدالنور‭ ‬دائماً‭ ‬عن‭ ‬قوة‭ ‬علاقتها‭ ‬بالنجمة‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬بصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬تعكس‭ ‬نقاء‭ ‬علاقة‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تربطهما‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬الفنية‭.‬

و‭ ‬نشرت‭ ‬سيرين‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬جديدا،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬شمس‭ ‬الأغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬تقطف‭ ‬البازلاء‭ ‬والفول‭ ‬مع‭ ‬تاليا،‭ ‬ووالدها‭ ‬فريد‭ ‬رحمة‭ ‬من‭ ‬الأرض،‭ ‬وكتبت‭ ‬معلقة‭ ‬عليه‭: ‬‮«‬‭ ‬لما‭ ‬نجوى‭ ‬وتاليّا‭ ‬ينزلو‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬شوفو‭ ‬شو‭ ‬بصير‭ ‬ولا‭ ‬اهضم‮»‬‭.‬

‭ ‬و‭ ‬نجوى‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬سيرين‭ ‬فور‭ ‬ولادتها‭ ‬لمولودها‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬كريستيانو‮»‬‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬وهنأت‭ ‬شمس‭ ‬الأغنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬سيرين‭ ‬على‭ ‬سلامتها‭ ‬بتعليق‭ ‬وصفتها‭ ‬فيه‭ ‬بشقيقتها،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬سيرين‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬ابنتها‭ ‬‮«‬تاليا‮»‬‭ ‬لنجوى‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬ابدت‭ ‬فيه‭ ‬تاليا‭ ‬عن‭ ‬شدت‭ ‬حبها‭ ‬لكرم،‭ ‬وهي‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬فانز‭ ‬النجمتين‭ ‬بالإنسانية‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬سائدة‭ ‬بين‭ ‬نجمات‭ ‬عالم‭ ‬الفن‭ ‬كلهن‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الغيرة‭ ‬والمنافسة‭ ‬الفنية‭ ‬الإيجابية‭.‬