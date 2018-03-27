هل يساعد النوم في إنقاص الوزن؟

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ : ‬يساعد‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬على‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬لكن‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬توصلت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬الزائدة‭ ‬ربما‭ ‬يصبح‭ ‬مهمة‭ ‬أصعب‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كاف‭ ‬من‭ ‬النوم‭.‬

وطلب‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬بالغا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الأوزان‭ ‬الزائدة‭ ‬أو‭ ‬البدناء‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬في‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭ ‬فيما‭ ‬طلبوا‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مشاركا‭ ‬آخرين‭ ‬خفض‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والنوم‭ ‬لعدد‭ ‬ساعات‭ ‬أقل‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أسابيع‭. ‬وبنهاية‭ ‬التجربة،‭ ‬خسر‭ ‬كل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬2‭ ‬كيلوجرامات‭ ‬من‭ ‬الوزن‭ ‬لكن‭ ‬أعضاء‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭ ‬فيها‭ ‬أقل‭ ‬خسروا‭ ‬دهونا‭ ‬أقل‭ ‬بينما‭ ‬زادت‭ ‬نسبة‭ ‬الأنسجة‭ ‬الرخوة‭ ‬في‭ ‬أجسامهم‭.‬

وتقول‭ ‬كريستن‭ ‬كنوتسن‭ ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬فينبرج‭ ‬للطب‭ ‬بجامعة‭ ‬نورثوسترن‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شيكاغو‭ ‬الأميركية‭ ‬ولم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬‮«‬من‭ ‬يريدون‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬والتخلص‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬يحتاجون‭ ‬لتجنب‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬تعويض‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬الحد‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والتمارين‭ ‬مهمان‭ ‬جدا‭ ‬بالطبع‭ ‬لخسارة‭ ‬الوزن‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬لكن‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أخرى‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النوم‭ ‬أيضا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يؤخذ‭ ‬في‭ ‬الحسبان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الباحث‭ ‬شو‭ ‬وين‭ ‬وانغ‭ ‬وزملاؤه‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ساوث‭ ‬كارولاينا‭ ‬بمدينة‭ ‬كولومبيا‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬الدراسات‭ ‬تربط‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬طويل‭ ‬بين‭ ‬الحرمان‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬واحتمالات‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬أو‭ ‬البدانة‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬النوم‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭.‬

وتبين‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الأنسجة‭ ‬الدهنية‭ ‬المفقودة‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يخفضوا‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬النوم‭ ‬بلغت‭ ‬83‭ ‬بالمئة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسبة‭ ‬39‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬لدى‭ ‬من‭ ‬قاموا‭ ‬بتقليل‭ ‬ساعات‭ ‬نومهم‭.‬

وأوصت‭ ‬ماري‭ ‬بيير،‭ ‬وهي‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬لجامعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬بمدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬ولم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة،‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬بالنوم‭ ‬لنحو‭ ‬سبع‭ ‬أو‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬كل‭ ‬ليلة‭.‬