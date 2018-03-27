حظر تداول اعلانات العملات الرقمية على تويتر

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأنها‭ ‬ستبدأ‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬إعلانات‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬27‭ ‬مارس‭/‬آذار‭ ‬الجاري‭.‬

وقالت‭ ‬الشركة‭ ‬لوكالة‭ ‬رويترز‭ ‬حسب‭ ‬موقعها‭ ‬المجاني،‭ ‬،‭ ‬،‭ ‬إن‭ ‬الحظر‭ ‬سيشمل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الطرح‭ ‬الأولي‭ ‬للعملات‭ ‬وعمليات‭ ‬التمويل‭ ‬الجماعي،‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬لجمع‭ ‬المال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكوين‭ ‬عملات‭ ‬جديدة‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬إنها‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات،‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬منع‭ ‬الحسابات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعملات‭ ‬الافتراضية‭ ‬من‭ ‬‮«‬خداع‭ ‬الآخرين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فبراير‭/‬شباط،‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬تقييد‭ ‬إعلانات‭ ‬العملات‭ ‬الافتراضية،‭ ‬بينما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬غوغل‮»‬‭ ‬الحظر‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تفعيله‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬المقبل‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬وقت‭ ‬إعلانها‭ ‬عن‭ ‬حظر‭ ‬إعلانات‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية،‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬عرض‭ ‬المنتجات‭ ‬الإعلانية‭ ‬‮«‬التي‭ ‬ترتبط‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬بممارسات‭ ‬ترويجية‭ ‬مضللة‭ ‬وخادعة،‭ ‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭ ‬العملات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬أساليب‭ ‬مغرضة‭ ‬لجذب‭ ‬مستثمرين‭ ‬جدد‭.‬

وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنتجات‭ ‬في‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬روب‭ ‬ليثرن‭: ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬يواصل‭ ‬الناس‭ ‬اكتشاف‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتعرف‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلانات‭ ‬فيسبوك‭ ‬دون‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الحيل‭ ‬أو‭ ‬الخداع‭.‬