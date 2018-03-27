حظر تداول اعلانات العملات الرقمية على تويتر

نيويورك- الزمان
قالت شركة «تويتر»، المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي بأنها ستبدأ حظرا على إعلانات العملات الرقمية بدءا من اليوم الثلاثاء 27 مارس/آذار الجاري.
وقالت الشركة لوكالة رويترز حسب موقعها المجاني، ، ، إن الحظر سيشمل الإعلان عن الطرح الأولي للعملات وعمليات التمويل الجماعي، التي تستخدم لجمع المال، من خلال تكوين عملات جديدة.
وكانت «تويتر» قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إنها بصدد اتخاذ إجراءات، من شأنها منع الحسابات المرتبطة بالعملات الافتراضية من «خداع الآخرين».
وفي فبراير/شباط، أعلنت شركة «فيسبوك» تقييد إعلانات العملات الافتراضية، بينما أعلنت شركة «غوغل» الحظر الشهر الجاري، على أن يتم تفعيله في شهر يونيو/حزيران المقبل.
وقالت «فيسبوك» في بيان، وقت إعلانها عن حظر إعلانات العملات الرقمية، إنه لن يتم عرض المنتجات الإعلانية «التي ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة، وعلى وجه التحديد العملات الرقمية التي تستخدم أساليب مغرضة لجذب مستثمرين جدد.
وأوضح مدير إدارة المنتجات في «فيسبوك» روب ليثرن: نريد أن يواصل الناس اكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة والتعرف عليها من خلال إعلانات فيسبوك دون الخوف من الحيل أو الخداع.