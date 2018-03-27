فوائد مذهلة للعسل غامق اللون وماء جوز الهند

باريس‭ – ‬الزمان‭ : ‬نصح‭ ‬طبيب‭ ‬الأغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬الفرنسي‭ ‬الدكتور‭ ‬ألبير‭ ‬بيكر،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحوث‭ ‬الزراعية‭ ‬الفرنسي‭ ‬بضرورة‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬العسل‭ ‬الأبيض‭ ‬الغامق‭ ‬لغناه‭ ‬بمركب‭ ‬‮«‬البوليفينول‮»‬‭ ‬لكونه‭ ‬مضادا‭ ‬حيويا‭ ‬للالتهابات،‭ ‬خاصة‭ ‬الالتهابات‭ ‬المخاطية‭ ‬في‭ ‬الأنف‭ ‬والجيوب‭ ‬الأنفية،‭ ‬وكذلك‭ ‬مركب‭ ‬التيريبيتويد،‭ ‬الذي‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬أعراض‭ ‬الإنفلونزا‭.‬

وأشار‭ ‬الطبيب‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العسل‭ ‬يستخدم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬الجروح‭ ‬والشقوق‭ ‬في‭ ‬الجلد،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬الحساسية‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬لقاحات‭ ‬زهور‭ ‬الربيع‭ ‬عليهم‭ ‬تناول‭ ‬جرعات‭ ‬منتظمة‭ ‬قبل‭ ‬الربيع‭ ‬حتى‭ ‬تتلاشى‭ ‬أعراض‭ ‬هذه‭ ‬الحساسية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يقوي‭ ‬دفاع‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬ويمكن‭ ‬إضافة‭ ‬بعض‭ ‬الزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬أو‭ ‬جرعات‭ ‬من‭ ‬غذاء‭ ‬ملكات‭ ‬النحل‭ ‬عليه‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬يؤدي‭ ‬الاعتماد‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬الحموضة‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬أخرى،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يتزايد‭ ‬فيه‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالعلاجات‭ ‬المنزلية‭ ‬لتفادي‭ ‬الآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬للأدوية‭. ‬فإذا‭ ‬كنت‭ ‬تشكو‭ ‬من‭ ‬الحموضة‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬يمكنك‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬ماء‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬كوسيلة‭ ‬فورية‭ ‬فعّالة‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬حرقة‭ ‬المعدة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فوائد‭ ‬هذا‭ ‬المشروب‭ ‬الصحي‭.‬

لماذا‭ ‬ماء‭ ‬جوز‭ ‬الهند؟‭ ‬عند‭ ‬شرب‭ ‬ماء‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬يتحول‭ ‬الرقم‭ ‬الهيدروجيني‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬القلوي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬ماء‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬الأغشية‭ ‬المخاطية‭ ‬في‭ ‬المعدة،‭ ‬ويوفر‭ ‬ذلك‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬الضارة‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬الإنتاج‭ ‬المفرط‭ ‬للحمض‭.‬

ولأن‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬غني‭ ‬بالألياف‭ ‬يحسن‭ ‬الهضم،‭ ‬ويمنع‭ ‬تكرار‭ ‬الحموضة،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬فائدة‭ ‬أخرى‭ ‬للمعدة‭ ‬هي‭ ‬تبريد‭ ‬بطانتها‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الحرقة‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬فوائده‭ ‬العلاجية‭ ‬يوفر‭ ‬ماء‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭: ‬البوتاسيوم‭ ‬والمغنيسيوم‭ ‬وفيتامين‭ ‬سي‭ ‬وبعض‭ ‬الحديد‭.‬

علاج‭ ‬الحموضة‭. ‬تناول‭ ‬كوباً‭ ‬من‭ ‬ماء‭ ‬جوز‭ ‬الهند‭ ‬بعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬وجبة‭ ‬الطعام،‭ ‬ومع‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أشهر‭ ‬ستنتهي‭ ‬مشكلة‭ ‬الحموضة‭. ‬وخلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬احرص‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬يقلل‭ ‬اضطرابات‭ ‬المعدة،‭ ‬ويحسن‭ ‬الهضم،‭ ‬واشرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الماء‭.‬