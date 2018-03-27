أنقرة تخفق في إصلاح العلاقة مع الإتحاد الأوربي

تركيا : العمليات العسكرية داخل العراق مرهونة بموافقة بغداد

بغداد – قصي منذر

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ان العمليات العسكرية للجيش التركي لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي داخل الاراضي العراقية مرهونة بموافقة بغداد . وقال بيان امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث مع يلدرم في اتصال هاتفي عددا من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة واهمية اجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلها)، واكد العبادي ان (القوات الامنية العراقية تفرض سيطرتها على كامل الاراضي العراقية ومنع اي مقاتلين اجانب)، واضاف ان (الحدود حاليا مسيطر عليها من قبل قواتنا الامنية ونرفض اي تجاوز على تركيا من خلال اراضينا). بدوره ، اشاد يلدرم بـ(الانتصارات الضخمة التي حققتها القوات العراقية على داعش والحفاظ على وحدة العراق واللحمة بين مكوناته)، مثمنا (قرارات العبادي الايجابية بفتح مطاري اربيل والسليمانية في اقليم كردستان ودفع رواتب الموظفين)، مؤكدا (عدم وجود اتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بشأن القيام بعمليات في الاراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال وان ما حدث كان عدم دقة في نقل المعلومات ولاسيما ان تركيا تحترم السيادة العراقية ولن تقوم باي عمل فيه تجاوز عليها). ووصل رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عثمان الغانمي الى قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى لتفقد الحدود العراقية التركية. وقال بيان لوزارة الدفاع امس ان (الغانمي يرافقه عددا من كبار القادة في الوزارة وصلوا الى القضاء لتفقد قطعات الفرقة الخامسة عشرة والحشد الايزيدي وشريط الحدود بين العراق وتركيا). وتزامنت زيارة الغانمي مع انباء عزم تركيا إرسال قوات الى القضاء لملاحقة عناصر حزب العمال.الى ذلك دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي الحكومة إلى الابتعاد عن الطرق الدبلوماسية في التعامل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال البعيجي في بيان إن على (الحكومة التعامل مع تركيا بالمثل وأن تبتعد عن الطرق الدبلوماسية مع أردوغان لأنه لايفهم غير منطق القوة)، مبينا ان (الحلم العثماني لا يفارق ذهنية اردوغان و يحاول فرض نفوذه والسيطرة على المنطقة مستغلاً الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها دول الجوار)، مؤكدا انه (يجب التعامل مع أية قوة تركية على أنها قوات غازية لا تقل خطورة عن داعش )، داعيا الى (اخراج القوات التركية المنتشرة داخل الاراضي العراقية)، محذرا أردوغان من (خطورة التجاوز على السيادة العراقية). وكانت قيادة العمليات المشتركة قد نفت وجود قوات تركية او تحركات اجنبية بأتجاه الاراضي العراقية. وقال المتحدث بأسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول ان (القيادة تنفي وجود اي قوات تركية على الاراضي العراقية او اي تحركات اجنبية بأتجاه القضاء)، مشيرا الى ان (عناصر حزب العمال الكردستاني التركي باشرت بالانسحاب منذ الجمعة الماضية ومن يمسك الارض في القضاء حاليا والمناطق الادارية والحدود هي قطعات من الجيش العراقي المتمثلة بقطعات الفرقة 15 التي تفرض السيطرة بشكل تام هناك).من جهة اخرى أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية أن قواتها تمكنت من قتل 12 مسلحا من حزب العمال في عملية جوية شمال العراق.وذكرت الأركان التركية في حسابها على تويتر إن (العملية استهدفت منطقة هاكورك كاني راش بشمال العراق). الى ذلك كشف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عن ان تركيا والاتحاد فشلا في التوصل الى حلول او تسويات ملموسة في محادثات اصلاح العلاقة المتعثرة بينهما. واوضح توسك في بلغاريا بعد المحادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر (لم نحقق اي حلول اوتسويات خلال تلك المحادثات)، واضاف ان (قائمة المواضيع طويلة وتشمل حكم القانون وحرية الصحافة في تركيا وعلاقاتها الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد وايضا الوضع في سوريا). واشار توسك خلال مؤتمر مشترك مع اردوغان ويونكر في فارنا الى ان (لقاءنا كان مخصصا لمواصلة الحوار واتفقنا على ضرورة استمراره في ظل تلك الظروف)، مؤكدا ان (إحراز التقدم في هذه المواضيع هو فقط ما يسمح بتحسين العلاقات الاوروبية-التركية بما في ذلك عملية انضمام تركيا). من جهته أكد إردوغان استمرار رغبة بلاده بالانضمام الى التكتل لكنه قال انه لا يريد انتقادات غير منصفة. واضاف (نأمل ان نكون قد تخطينا المدة الصعبة في العلاقات التركية الاوروبية وتركناها خلفنا)، وتابع (لا نريد تشتتا او انتقادات غير منصفة في ما يتعلق بقضايا حساسة مثل الحرب على الارهاب، بل نتوقع دعما قويا). والتقى اردوغان قادة الاتحاد الاوروبي على أمل تحريك الحوار المتعثر بين أنقرة وبروكسل وذلك في أجواء من التوتر الشديد. وساءت علاقات تركيا مع الاتحاد كما ضعفت احتمالات انضمام تركيا اليه بعد حملة قمع شنها اردوغان اثر محاولة انقلاب ضده عام 2016 ، كما ان عملية تركيا المستمرة ضد الأكراد في شمال سوريا اثارت مخاوف العواصم الاوروبية ما أجج التوتر الاسبوع الماضي إدانة زعماء الاتحاد لتلك الأعمال غير الشرعية تجاه اليونان وقبرص في شرق المتوسط وبحر إيجة.