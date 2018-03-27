الجماعة الإسلامية : على حكومة الإقليم الإستجابة للمتظاهرين

مجهولون يختطفون قيادياً كردياً في مجلس أربيل

اربيل – فريد حسن

حذر القيادي في الجماعة الاسلامية الكردستانية شوان رابر من خطورة تصاعد الغضب الشعبي وفقدان حكومة الاقليم لسمعتها في حال استمرار الاحتجاجات. وقال رابر في تصريح امس (يوما بعد آخر تتسع تظاهرات المعلمين ومنتسبي الصحة والموظفين ضد الحكومة بسبب الفساد وعدم دفع رواتب الموظفين كاملة على خلفية الازمة الاقتصادية المفتعلة برغم وجود موارد مالية كافية لديها)، مشيرا الى أنه (من حق المواطنين والموظفين المطالبة بحقوقهم بشكل مدني وفق القانون)، لافتا الى ان (القوات الامنية واجهت المتظاهرين بالعنف والاستخفاف بهم مما أثار غضب المتظاهرين والمواطنين)، موضحا أنه (تم اعتقال عدد من الناشطين و المتظاهرين والاعلاميين وإصابة آخرين من قبل الاجهزة الامنية)، محذرا (من تصاعد الغضب الشعبي وفقدان حكومة الاقليم لسمعتها في حال استمرار الاحتجاجات)، داعيا حكومة الاقليم الى (الاستجابة لمطالب المواطنين). وكشفت مصادر عن ان مجهولين اختطفوا رئيس كتلة الجماعة في مجلس محافظة اربيل. وقالت في تصريح امس أن (مجهولين اختطفوا رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية عباس محمد الذي شارك في تظاهرة للموظفين في اربيل احتجاجا على نظام ادخار الرواتب الذي اطلقته حكومة كردستان). وافاد شهود عيان في محافظة السليمانية بأستمرار التظاهرات الرافضة لقرار ادخار الرواتب الذي اتخذته الحكومة . كما تعرض سبعة اعلاميين للانتهاك في تظاهرة بمدينة أربيل.وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في بيان امس ان (سبعة اعلاميين من ثلاث مؤسسات اعلامية مختلفة في اربيل تعرضوا للانتهاك، على يد القوات الامنية والمتظاهرين في تظاهرة شهدتها المدينة للمطالبة بدفع رواتب الموظفين). كما اعتقلت القوات الامنية في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك النائب في برلمان الاقليم علي حمه صالح عن كتلة حركة التغيير وطالبته بمغادرة القضاء.وقال عضو برلمان كردستان عن كتلة الجماعة الاسلامية سوران عمر في تصريح امس انه (تحدث الى صالح الذي اعتقلته القوات الامنية في زاخو وطالبته بمغادرة المدينة فوراً)، ووفق معلومات لوسائل اعلام كردية، اكدت انه تم اعتقال اربعة ناشطين في حركة التغيير مع صالح ، اضافة الى اعتقال اثنين قاما بالهجوم على صالح وسط شارع في القضاء ).

في غضون ذلك اقترح النائب عن كتلة تغيير هوشيار عبد الله أن تقوم الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى حكومة كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري بشكل فوري. وقال عبد الله في بيان امس انه (منذ عام 2015 وحتى الان يعاني موظفو كردستان عدم قيام الحكومة بصرف رواتبهم واستمرارها باستخدام سياسة الإدخار الإجباري)، داعيا الحكومة الاتحادية الى (القيام بواجباتها تجاه المواطنين في الاقليم وأن تثبت حسن نيتها تجاههم ولاسيما أنهم باتوا يتهمونها بالاصطفاف إلى جانب حيتان الفساد) على حد قوله . مقترحا على بغداد (الإيعاز إلى الاقليم لإيقاف سياسة الإدخار الإجباري ولاسيما ان حصته من الموازنة تكفي لتوزيع الرواتب دون تطبيق ذلك النظام). من جانبه كشف النائب عن الكتلة ذاتها عن وجود اتفاق بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وسلطات اقليم كردستان بارسال رواتب موظفي الاقليم.وقال عضو الكتلة محمد كاوه في تصريح امس ان (التظاهرات التي تشهدها مدن الاقليم هي نتائج فقدان امل المواطنين والموظفين بحكومة الاقليم)، وأضاف ان (ما يثير الملاحظة هو تنصل العبادي عن وعوده لموظفي وزارتي التربية والصحة في كردستان).

وكان رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني قد اصدر قرارا بشأن السيطرات الأمنية واستحصال المبالغ المالية عبرها بطرق غير قانونية.وقال بيان لمكتب البارزاني امس انه (شدد على عدم السماح لأية جهة كانت نصب سيطرات واستحصال مبالغ من المواطنين).

داعيا (المواطنين الذين يواجهون مثل حالات كهذه الى الاسراع بابلاغ الجهات الحكومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة). وبشأن اخر وزعت وزراة المالية والاقتصاد في الاقليم رواتب شهر تشرين الثاني من العام الماضي لقوات البيشمركة ، كما سيتم صرف رواتب قوات وحدات اخرى اليوم الاربعاء.