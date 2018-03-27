العراق يدرس بناء مرافق تخزين النفط في كوريا واليابان

الحكومة تقرر إعفاء المدارس الأهلية بنينوى من الغرامات

بغداد – صباح الخالدي

وافق مجلس الوزراء على اعفاء المدارس الاهلية في محافظة نينوى من الغرامات واجور تجديد الاجازة خلال سيطرة داعش، كما قرر في جلسته امس تعديل اتفاقية ضبط الحدود مع الاردن.

وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) ان (المجلس الذي عقد جلسته برئاسة حيدر العبادي وافق على مقترح اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات واجور تجديد الاجازة خلال المدة التي شهدت احتلال داعش)، مشيرا الى (الموافقة على تعديل قرار بشأن مشروع اتفاقية ضبط الحدود مع الاردن كما اقر اعادة تشكيل لجنة النظر في محاظر لجان التقدير والتثبيت المؤلفة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن الوحدات السكنية المملوكة للدولة)، واضاف انه (تم تأييد مقترح تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لعام 2007 كما قرر اعتماد معايير دولية في تقويم الاداء المؤسسي للوزارات سنويا ومواكبة التعديلات المستقبلية وعرض النتائج على رئيس مجلس الوزراء)، لافتا الى (تشكيل غرفة عمليات في الامانة العامة للمجلس لعرض احتياجات وخدمات المناطق السكنية في بغداد والمحافظات مع توفير التخصيصات اللازمة لذلك بالاضافة الى الموافقة على اكمال العمل في مشروع الصرف الصحي بمنطقة القبلة في محافظة البصرة فضلا عن متابعة عملية دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتسريع عودة النازحين لمناطقهم). من جهة اخرى اعلن العبادي عن وضع جداول زمنية لخفض اعداد القوات الاجنبية في العراق .

واكد العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي ان (الحكومة تحملت اعباء مالية باهظة منذ بدء عمليات التحرير حتى انتهائها)، واضاف ان (العراق متمسك بدستوره ولن يسمح بأي عدوان على دول الجوار)، لافتا الى ان (الحكومة تتجه نحو توفير الخدمات للمواطنين بمناطق الاطراف بالامكانيات المتوفرة)، داعيا المفوضية الى (وضع ضوابط لمنع اي تلاعب خلال الانتخابات). وبشأن اخر اعلنت شركة تسويق النفط سومو عن دراسة إمكانية بناء مرافق عراقية لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان. وقال مدير الشركة علاء الياسري في تصريح امس إن (العراق يدرس إمكانية بناء مرافق لتخزين النفط الخام في كوريا الجنوبية واليابان في إطار خطة لزيادة المبيعات إلى العملاء الآسيويين)، مشيرا الى ان (هناك نية لوقف تحميل الخام من ميناء البصرة الجنوبي لثلاثة أيام أو أربعة في شهر نيسان المقبل بسبب أعمال صيانة)، وتابع انه من (المقرر زيادة المبيعات من صهاريج التخزين خلال تلك المدة لتعويض النقص).