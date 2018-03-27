توقّع سقوط محطة فضائية على الأرض تحمل كرة نارية

الأنواء: تقّلبات في الحرارة وغبار خلال الأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد مناطق العراق تقلباً حاداً في درجات الحرارة سيطرأ في طقس العراق نهاية الأسبوع الجاري، فيما كشفت خرائط عن مواقع متوقع فيها سقوط محطة فضاء صينية خارجة عن السيطرة عليها ككرة نارية تخترق الغلاف الجوي من ضمنها العراق.وقال المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية في صفحته على الفيسبوك امس ان (تقلبات ربيعية حادة ستشهدها مدن البلاد نهاية الأسبوع الحالي في عناصر الطقس ومنها درجات الحرارة).وأشار الى (الارتفاع الذي ستشهده عموم المدن في اليومين او الثلاثة أيام المقبلة، وبعده أنخفاض كبير بعدة درجات في يوم الجمعة المقبل)، واوضح الى ان (درجات الحرارة ستصل في العاصمة بغداد يوم غد الخميس الى مابين 40 – 41 مئوية وتعود لتنخفض يوم الجمعة المقبلة الى 27 مئوية)، وتابع أن (درجات الحرارة الصغرى في المنطقة الشمالية وغربها ستنخفض دون عشر درجات مئوية ليلاً)، واضاف عطية ان (هذا الفارق الكبير في تفسيرنا كمختصين يعني تقلبا حادا ودخول موجه باردة تسبب أجواء معتدلة نهارا وباردة ليلاً بالاضافة الى موجات الغبار)، وتابع ان (الايام 29 و 30 و 31 ستشهد عواصف ترابية تشير التوقعات حتى الان انها ستكون شديدة في بعض الاماكن من البلاد تبدأ من ليبيا وتنتقل لمصر وتتركز على القاهرة والدلتا وغرب سيناء وتمتد لمناطق الاردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق ثم السعودية). وكانت الهيئة اكدت في بيان سابق حدوث عواصف ترابية وامطار ليلية في المناطق الوسطى من البلاد.وقالت ان (طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية كما تتساقط الامطار فيها خلال الليل، فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق)، واضاف ان (الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائما مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة وفرصة لحدوث عواصف ترابية احيانا كما تتساقط الامطار بعد الظهر وتكون متوسطة الشدة في بعض اقسامها، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية)، واوضح البيان ان (طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الوسطى بين غائم جزئي وغائما و مغبرا مع تساقط زخات مطر خلال النهار تكون رعدية احيانا ويتحسن تدريجيا بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا). ويذكر ان اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة و ان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة ). ومن جانب اخر كشفت خرائط عن مواقع متوقع فيها سقوط محطة فضاء صينية خارجة عن السيطرة عليها ككرة نارية تخترق الغلاف الجوي من ضمنها العراق.وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان امس ان ( المركبة الفضائية البالغ وزنها ثمانية أطنان ستدخل الغلاف الجوي في وقت ما بين 30 آذار الجاري والثاني من نيسان المقبل وان الاحتمالات تشير الى ان المختبر الصيني -ان وصل بقايا منه الى الأرض- سوف تسقط في مناطق غير مأهولة او في المحيط)، واضاف ان (الأجزاء المتبقية ستنتشر على شكل إهليلجي منحن يبلغ طوله آلاف الكيلومترات ويبلغ عرضه عشرات الكيلومترات)، ودعا البيان الى ( عدم القلق، واذا دخل المختبر الصيني أي منطقة فسوف يكون سكانها محظوظين لرؤية كرة نارية، علما بانه قبل يوم واحد من دخول المختبر للغلاف الجوي، سيصبح من الممكن توقع المسار وتحديد اي من الاماكن على الارض ستشهد حدث تفكك تلك المركبة الفضائية).