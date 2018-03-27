إنتقال أومتيتي تهدد مسيرة برشلونة الناجحة

شائعات بشأن رحيل النجم الفرنسي إلى البريمرليغ

{ مدن – وكالات

برز اللاعب الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مع نادي برشلونة منذ انضمامه للفريق قبل موسمين قادمًا من ليون، وأثبت تأثيره الكبير في دفاعات برشلونة، ليصبح من أهم قلوب الدفاع في العالم.

وجذب هذا الأداء المميز لأومتيتي، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية، خاصة قطبي مدينة مانشستر الإنجليزية.

صخرة دفاعية

وقدم أومتيتي، مستوى مميزا هذا الموسم وساهم إلى جانب جيرارد بيكيه في تقوية دفاعات الفريق الكتالوني، فمثلًا في دوري أبطال أوروبا لم يتلق الفريق بتواجده إلا هدفين، كانا أمام تشيلسي وأولمبياكوس، علمًا بأنه خاض 7 من 8 مباريات في البطولة.

وفي مباريات الليجا تلقى الفريق 13 هدفًا، وهو أفضل خط دفاعي في المسابقة.

وساهمت هذه الأرقام والتفوق الدفاعي له، بأن أصبح شريكًا أساسيًا لمواطنه رافائيل فاران في المنتخب الفرنسي، ليشكلا ثنائيًا مميزًا في دفاعات الديوك الفرنسية.

شائعات ضارة

أثيرت الشائعات حول مستقبل أومتيتي مع برشلونة، واحتمالية خروجه من الفريق الكتالوني الصيف المقبل، وسط اهتمام أندية إنجلترا بضمه.

وزاد أومتيتي من حدة الشائعات عندما رفض الإجابة عن مستقبله في سؤال وجه له مؤخرًا في إحدى المقابلات.

وسيحاول ناديا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تحديدًا التعاقد مع اللاعب الصيف المقبل، وذلك بسبب الشرط الجزائي في عقده والبالغ 60 مليون يورو، وهو رقم بات صغيرًا نظرًا للنمو الكبير في أسعار السوق الأوروبية منذ الصيف الماضي.

وقد تؤثر هذه الشائعات بشكل سلبي، على مسار البلوجرانا في المدة الحالية من الموسم، والتي تُعد أهم مدة فيه، إذ أن أنباء إمكانية رحيل اللاعب ستثير البلبلة داخل أسوار الكامب نو وإدارته، إضافة إلى القلق داخل غرف الملابس.

بدائل محتملة

يملك برشلونة في الموسم الحالي كل من ياري مينا، وتوماس فيرمايلين، كبديلين لقلبي دفاع الفريق جيرارد بيكيه وصامويل أومتيتي، ولكل منهما سبب لا يجعلهما بديلين مناسبين في الدفاع الكتالوني.

فقد عانى فيرمايلين من إصابات عديدة أبعدته كثيرًا عن الملعب، لدرجة أنه بات يطلق عليه اللاعب الزجاجي لكثرة إصاباته مع البلوجرانا.

أما الوافد الجديد، الكولومبي ياري مينا، فلم يحصل على فرصته الكافية حتى الآن، ويبدو أنه لا يثير إعجاب المدرب فالفيردي، الذي لم يعتمد عليه إلا في 97 دقيقة رسمية فقط.ورشحت صحافة كتالونيا عددًا من المدافعين في حال رحيل أومتيتي عن برشلونة الصيف المقبل، وعلى رأسهم الفرنسيين لينجليت لاعب إشبيلية الإسباني، وكيمبيمبي نجم باريس سان جيرمان، خاصة لتناسب ثمنهما مع سياسة إدارة برشلونة.