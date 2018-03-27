كذبة نيسان والإنتخابات – فائز جواد

ايام معدودات ويهل شهر نيسان الربيع المتخم بالذكريات والاحداث وربما تتصدرها كذبة نيسان التي عرفتها الشعوب وصارت تقليدا في العراق تحمل الكذبة التي عدها البعض بانها بيضاء وتهدف للمزحة رغم ان حملت حوادث راح ضحيتها عدد من الذين انطلت عليهم الكذبة التي تسجل لنا قصصا تاريخية في العالم الغربي والعربي ويقينا ان لها تاريخا محددا فاعتبر الاول من نيسان من كل عام محمل بالمفاجآت ومنها السارة والغير سارة وربما الثانية هي الكفة الارجح والتي تسببت بمفاجآت لعدد من المواطنين الذين مررت عليهم كذبة نيسان واذا ماقلبنا اوراق تلك الحوادث التي وقعت في شهر نيسان فهي لاتحصى ، ولاننا مقبلون على الانتخابية في منتف آيار من العام الجاري وبدات الدعايات الانتخابية والصور والشعارات تنتشر في كل مكان من العاصمة والمحافظات يرافقها تظاهرات للمواطنين كان آخرها في الباب الشرقي ترفع شعارات منها المجرب لايجرب والمرء لايلدغ من جحره مرتين وكفاكم ضحكا على ذقوننا واتركونا ننتخب الصادقين و الكذاب مثواه النار وغيرها من الشعارات التي تفضح الكذابين والذين يرفعون الصور والشعارات التي كان من قبلهم رفعها اعضاء مجلس النواب وذهبت ادراج الرياح ليكتشف المواطن المسكين ان الغالبية العظمى من الشخصيات التي قدمت اموالا وهدايا عينية مثل كارتات الموبايل والبطانيات والملابس ووجبات اللحم والدجاج وكانهم يتعاملون مع شعب جوعان.

نعم انه شعب جائع للخدمات والامن والامان والحياة الحرة الكريمة خالية من الدجل والنفاق والسراق واوعود الكاذبة نعم الكاذبة التي اطلقها من قبل مرشحي الانتخابات واليوم يجددونها غالبية المرشحين بينما يفتش المواطن عن رجل مرشح نزيه وصادق بكل كل كلمة ويعمل بوطنية وان يخاف الله ، نعم ولاننا مقبلون على شهر نيسان فان الامنيات تتضاعف ان نبتعد عن مايسمى كذبة نيسان ونحذر من الاكاذيب التي تنطلي على البعض بحجة كذبة نيسان ونجدد التحذيرات من اعطاء اصواتكم لمن لايستحق ان يمثلكم بالتالي نندم على تغميس اصابعنا بالبنفسجي لفلان وعلان فاحذروا كذبة نيسان والاهم احذروا الاسماء الوهمية التي تقدم الهدايا من اجل شراء اصواتكم .