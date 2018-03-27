متظاهرون يقّتحمون دائرة للكهرباء ويهّدرون دماء من يعمل بالخصخصة

الحكومة توجه الجهد الهندسي للقيام بحملة خدمية في المعامل

بغداد – داليا احمد

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي الجهد الهندسي لدوائر الدولة للقيام بحملة خدمية سريعة في بغداد.وقال مكتب العبادي في بيان امس ان (العبادي وجه الجهد الهندسي لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات وجهد محافظة بغداد وبلديات الشعب والغدير وبغداد الجديدة للقيام بحملة شاملة وسريعة في بغداد)، مشيرا الى ان (الحملة تتضمن قص الشوارع وردم المستنقعات وازالة الانقاض والمخلفات والقمامة )، واوضح البيان انه (سيتم تقسيم منطقة المعامل الى اربعة قواطع تتولى كل جهة تنفيذ ما يتعلق بها)، وتابع انه (وجه ايضا دائرة توزيع كهرباء الرصافة لإصلاح الاعطال وغيرها من الاعمال الاخرى). وكان العبادي قد أطلق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد ، مشيرا الى أن تنفيذ مطالب اهالي منطقة المعامل دون استثناء.وقال بيان امس ان ( العبادي استمع خلال لقائه بوفد من اهالي المنطقة الى شرح مفصل عن الواقع الخدمي والصحي والأمني)، مؤكدا ان (تظاهرتهم السلمية للمطالبة بالحقوق والخدمات حق مشروع ونحن نستجيب) واضاف انه (جرت خلال اللقاء مناقشة الحلول والمقترحات والاولويات لتلك المشكلات)، مؤكدا (اصدار التوجيهات للمحافظة وامانة بغداد وكذلك مسؤولي الدوائر البلدية ببذل اقصى جهد لتلبية الخدمات)، لافتا الى (اطلاق التمويل لعدد من المشاريع في مناطق اطراف بغداد ).وفي واسط هدد متظاهروا ناحية الحسينية في المحافظة بهدر دماء كل من ينفذ مشروع خصخصة الكهرباء بناحيتهم . وقال مصدر في تصريح امس ان (اهالي الناحية تظاهروا احتجاجا على تنفيذ مشروع الخصخصة في الناحية)، مشيرا الى ان (المتظاهرين اقتحموا دائرة كهرباء الناحية وهددوا بهدر كل من يعمل بهذا المشروع ). وفي محافظة البصرة شهدت ناحية السيبة انطلاق عملية لاخلاء الشريط الحدودي من المواشي على خلفية تسببها بحوادث سير بين المركبات.وقال مدير الناحية احمد الربيعي في تصريح امس انه (وبعد ترحيل المتجاوزين على الشريط الحدودي من اصحاب المواشي في المرحلة الاولى انطلقت المرحلة الثانية من العملية لترحيل المواشي والحد من حوادث السير التي سببتها على الطريق العام).

انفجار عبوة

وبشأن اخر كشفت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع وضعها مجهولون بالقرب من منزل احد الموطنين في وسط المدينة.وقال رئيس اللجنة جبار الساعدي في تصريح امس ان (انفجار العبوة لم يتسبب بوقوع اصابات بشرية او خسائر مادية لكن سبب الاستهداف خلاف عشائري)، مجددا دعوته الى (الاجهزة المختصة بملاحقة المتورطين بتنفيذ تلك العمليات واعتقالهم).

من جهة اخرى اعادت هيئة النزاهة خلال عمليات ضبط في منفذ الصفرة بمحافظة ديالى 865 مليون دينار إلى خزينة الدولة.

وقالت الهيئة في بيان امس إن (دائرة التحقيقات تمكنت من ضبط مخالفات وتجاوزات في منفذ الصفرة الكمركي بعد تنفيذ عدد من حالات الضبط قادت إلى إيقاف الهدر في المال العام وإعادة مبالغ مالية إلى خزينة الدولة)، مبينا ان (عمليات الضبط نتج عنها إعادة مبلغٍ 865 مليون دينارٍ إلى خزينة الدولة عبر إعادة ترسيم البضائع مجدداً وفق الرسوم الفعلية).

وبشأن اخر افاد مصدر محلي في المحافظة بأن قوة امنية باشرت بعملية دهم وتفتيش واسعة لتعقب خلايا داعش في ناحية محررة. وقال المصدر في تصريح امس ان (تشكيلات من لواء 110في الحشد الشعبي انطلقت في تنفيذ عمليات دهم وتمشيط واسعة في ناحية السعدية ومحيطها لتعـقب خلايا داعش).

فيما اكدت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة أن داعش لايملك شبرا واحدا على أرض المحافظة و الاعتداءات الاخيرة في بعض المناطق هي غزوات لصوص.

وقال رئيس اللجنة الامنية صادق الحسيني في تصريح امس إن (الاوضاع الامنية في المحافظة تحت السيطرة وليست هناك مخاوف جدية على وضعها العام).

لافتا الى ان (الاعتداءات التي جرت في بعض مناطق المحافظة مؤخرا هي غزوات لصوص ينفذها مسلحو داعش بهدف ايهام الرأي العام بوجوده).

وطالب المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي بتدريب وتسليح ابناء المحافظات المنكوبة في العراق.

وقال رئيس المجلس عبد الرحمن منشد العاصي في بيان امس (ندعو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بضرورة تدريب وتجهيز وتسليح أبناء المحافظات المنكوبة بأعــداد مناسبة لحفظ الأمن وضمان عدم عودة داعش مـــــــــــجددا كما انها خطوة نحو اعادة الأستقرار الحقيقي لتلك المناطق).