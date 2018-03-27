ننتخب أم لا ننتخب ؟ – عبد الخالق الشاهر

تقدير الموقف في العلم العسكري من اصعب الدروس في كلية الاركان وهو يشبه الى حد ما ( بحوث العمليات) المدني…ولعل اهم فقرة فيه وأولها هو فقرة (الغاية) وكيف تحددها من خلال المعطيات وتضعها نصب العين خلال عملية التقدير برمتها

موضوعنا اليوم معطياته مشوشة وغامضة واحتمالات النصب كبيرة فيه بل ان النصب هو المعطى او المدخل الرئيسي فيه ومثل هكذا مدخلات (مرشح طائفي وناخب طائفي ) لن تؤدي الا لمخرجات مأساوية فكيف اذا كانت كل المدخلات هي سلبية او مشكوك بها على الاقل ( المفوضية الحزبية ، النظام الانتخابي سانت ليغو الذي يسرق اصوات السمك الصغير ليعطيه للسمك الكبير ، المال السياسي ودوره الخطير، التدخلات الاقليمية والدولية ، نقص الوعي العام ، طيبة العراقي التي تجعله يلدغ من نفس الجحر مرات ومرات ، الفشل البائن والمتكرر لولايات ثلاث ) وغير ذلك الكثير

كانت سوريا تحث العراقيين المقيمين فيها على الانتخابات وكان هناك مليون ونصف عراقي مقيم هناك ايام الانتخابات التي فازت فيها العراقية وكان البعثيون متفقين على السيد علاوي وكان لهم ثقل عددي كبير هناك ، وبعد التشجيع والتوعية وتقديم التسهيلات كانت النتيجة 37 الف ناخب فقط في عموم سوريا فانكشف زيف الحماس والوعود وطغى الكسل والكسالى على المشهد

عليه ينبغي التفكير في ان نصف من سوف لا ينتخبوا هم كسالى بالفطرة وليس لأي سبب آخر يتحججون به عادة (كالوجوه الكالحة ، والفاسدين والفساد والتدخل الاقليمي وغير ذلك)

امكانية التغيير

نعود الى (الغاية) ونسأل ما هي الغاية لمن ينتخب؟؟ هل هو مؤمن بإمكانية التغيير من خلال صندوق الاقتراع؟؟ وهل سيضمن ان صوته الذي اعطاه لحزب مدني صغير سوف لن يذهب الى الاحزاب الدينية الكبيرة التي وضعت النظام الانتخابي (سانت ليغو) المجحف بحق الكتل الصغيرة لتسرق اصواتها وتعطيها للكتل الكبيرة ؟؟ والشعب معظمه يعول اليوم على الكتل المدنية الصغيرة كونه يرى انها البديل المناسب للكتل الكبيرة التي قادت البلد لدورات ثلاث واوصلته الى ما وصل اليه ورغم ذلك سبق لهم ان فازوا ثلاث مرات ، ولمن يقول ان العراقية فازت في احداها اقول نعم انها فازت ككتلة (انتخابية) وفشلت ككتلة (نيابية) بموجب الدستور بسبب عشق بعض اركانها لركوب الطائرات وترك الحبل على الغارب .

لنناقش المسلك الثاني وهو ان لا ننتخب ونسأل ما هي (الغاية) التي يحققها من لا ينتخب ؟؟ وما هي بدائله ؟؟ لنسقط اولا ( الثورات والانقلابات ) لأنها ليست خيارا شعبيا فالشعب رغم ان السوء بلغ مبلغا غير مقتنع بأن يأتي من لا يعرفه بقوة السلاح او بقوة امريكا فضلا عن الاستحالة شبه المطلقة لتحقق الانقلاب لأن عصرها قد ولى .

دستورنا ليس فيه نسبة مصوتين ناجحة او فاشلة وعليه النتائج ستكون شرعية حتى لو صوت عشرة مواطنين فقط وبالتالي تسقط حجة من يدعي انه يريد افشال الانتخابات بعدم التصويت .. ولو كان الامر كذلك لحملت مكبر الصوت وزرت كل قرية عراقية وانا اصرخ (لا تنتخبوا) وقد يقول قائل ان ذلك سيفضح العملية الانتخابية وأنا اقول ان الطبول التي ستقرع في بلد الالف فضائية ستغطي على الفشل .. الم يقولوا ان الدستور صوت عليه بنعم من لدن ثمانية ملايين عراقي ؟؟

غاية وحيدة

يمكن القول انني ان لم انتخب فالغاية الوحيدة التي سأحققها هي اني صوتي سيكون سلاحا بيد المزورين وأن انتخبت فأني سوف لن اعطي سلاحي لهم خصوصا ان لم انتخب ابن ديني وابن مذهبي وشيخ عشيرتي ومن يهديني البطانيات

يبقى المختصر المفيد هو ان الغاية الوحيدة التي سيحققها من لا ينتخبوا هو تقوية موقف المزورين ، مع الاعتراف بانهم سوف لن يساهموا في شرعنة العملية السياسية على المستوى الاعلامي فقط