الحصار أخطر من المدافع – جاسم مراد

شعب العراق من ابرز شعوب المعمورة تعرض لحصار قاس ، شمل كل مجالات الحياة ، وكان اكثر جورا واستهدافا للطفولة العراقية ، ولم يعد النفط مقابل الغذاء سوى حلول جزئية ، بل شكل هذا الحل الاممي سوقا للتجار المحليين والعرب والدوليين يتلاعبون بمفرداته على حساب مئات الالاف من الاطفال والمرضى والشيوخ والنساء .

كان الاطفال العراقيون هم الضحية الاولى لقرارات الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية واوربا والمنظومة العربية ، فهذا السلوك في الصراعات الدولية والاقليمية يعيد للاذهان همجية التاريخ القديم ، ويعبر عن التجاوزات القصدية لحقوق الانسان في العيش في الزمن الذي يفترض أن يكون مفتوحا بين الشعوب انسانيا وحضاريا وثقافيا ، لكن الكارتلات الاستعمارية ليس في تفكيرها تجنيب الشعوب صراعاتها مع الدول ، وان مايهمها هو تسجيل اقسى الاوجاع في تلك الدول والشعوب .

لقد جاء قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض الحصار على شعوب روسيا الاتحادية وايران والصين استكمالا لسياسة الحصار التي اتبعتها امريكا وعديد الدول الاوروبية ضد الشعب السوري وماسبقه من شعوب امريكا اللاتينية . وقد اثبتت تلك الحصارات إنها اكثر خطورة وجورا من فوهات المدافع ، فهذه تحصل بين الجيوش المتقابلة ، وتلك بين الدول والشعوب المسالمة .

ثمة حقائق في الاسواق الدولية ، بان البضاعة والمنتوج الصيني قد دخل كل اسواق وبيوت الشعوب على امتداد الخارطة الكونية البشرية ، اضافة الى إن معظم الشركات العالمية الصغيرة والكبيرة لها مصالح وصناعات داخل الصين بحكم رخص الايدي العاملة وسرعة الانتاج ودقته ومساحة التوزيع ، فلا نعتقد إن السوق الامريكية والاوروبية تستغي عن المنتوج الصيني ، وإذا تم رفع الضرائب على القيمة الشرائية المستوردات الصينية فإنها بالضرورة تؤثر على المستهلك الامريكي .

وبغض النظر عن نجاح أو ضعف تأثير هذه الاجراءات ، إلا إنها تخلق شرخا بين الدول وتؤي الى صراعات اقتصادية ، ومن المحتمل تخلق تنافسات غير منظبطة بما فيها التنافس في الصناعات العسكرية والحشود المتقابلة في اليابسة والبحار ، فما من دولة تستهدف بارزاق ومعيشة وعلاقات شعوبها وتستكين وترضخ لذلك .

إن امريكا دولة عظمى ، فليس بمقبولية بمكان ان تلجأ في خلافاتها مع الدول الاخرى باستخدام الحصارات الاقتصادية ، فهذا السلوك يفقد ها الاعتبارية والاخلاقية بين الشعوب ويجعلها في منظر غير لائق ، ويحتم على الشعوب والدول المستهدفة الى خلق تكتلات مواجهة اقتصادية وثقافية وعسكرية بغية الحماية والتصدي ، ولعل تجارب الحصار ضد الشعوب الروسية قد افرز واحدة من تلك الحقائق ، فشعوب الاتحاد الروسي قد اختارت الرئيس بوتين للمرة الرابعة وبنسبة ثمانية وتسعين بالمئة من مجموع الناخبين فيما شهدت الصناعات العسكرية تطورا خطيرا يفوق الولايات المتحدة من حيث السرعة والتأثير كذلك جرى تطورا كبيرا في تحسين الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وتقليص هوة الفقراء من اربعين مليونا الى عشرين مليونا وروسيا ماضية في القضاء على الفقر في السنوات القليلة المقبلة وفي تطوير الصناعات التكنلوجية وتصديرها لدول العالم .

إذ ن الحصارات مؤذية حقا ، لكنها في ذات الوقت تفتح افاق الشعوب للمزيد من الاعتماد على الذات والابتكارات ، وهذه ايران لم تنجح معها تلك الحصارات ولم تضعف الهمة في الابداع الصناعي والتطور الاقتصادي والزراعي .

إن الحصارات ضد شعوب المنطقة ، العراق سابقا وسوريا في الوقت الحاضر ، قد كرست حالة من الحقد والكراهية للدول التي فرضت الحصارات ، لكنه في ذات الوقت لم يفت من عضدها في مواجهة الارهاب والقضاء على اهم مواقعه ، وهذا دليل اكــــــــيد على استعداد الشعوب للتضـــــحية من اجل الحرية والاستقلال الوطني .