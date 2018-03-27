المصالحة الوطنية .. من يتكفل بها؟ – احمد عبد الصاحب

لااحب الاحلام ، بل امتعض من الحالمين ،لان الاحلام سواء كانت في اليقظة ام النوم ، فهي بتقديري ترف برجوازي مؤقت سرعان مايزول، والاحلام ايضا هي رأس مال المفلسين مادامت لاتحتاج الى جهد فكري او عضلي ، بل احب الساعين الى هدف محدد، فالهدف بحاجة الى جهد مضن من تفكير وتخطيط ورسم خرائط معينة للوصول اليه، هذا هو الفرق الجوهري بين الحلم والهدف .

ربما نعرج على سؤال في غاية الاهمية نسأل به انفسنا هو هل نريد هذا الشيئ او ذاك.. ام نريده حقا؟اي اننا نريد شيئا فقط بدون جهد فهذا لايكفي ابدا، بل علينا ان نحدد ماذا نريد، فما اكثر الاشياء التي اردناها لكننا لم نستطع نيلها، من هنا فان الانسان الذي يخطط للمستقبل والنجاح عليه معرفة مايدور حوله وعليه الامساك بمفاصل الحياة كي تسهل عملية التخطيط لرسم الهدف القادم ،اي ان التغيير يصبح وجهته التي يفكر فيها،والتي فرضت الظروف الحالية المحيطة به عليه ومااكتنفته من ماسي وحرمان.

العراقيون اكتسبوا خبرة السنوات العجاف الماضية في الفرز بين الغث والسمين ، اوماهو مفيد او غير مجد، فهم اليوم في حالة صراع استمر مايقارب الخمسة عشر عاما في مواجهة حقيقية تكون ساحة الانتخابات ملعبا كبيرا في كيفية صناعة الفوز بما يريدون لتحقيق الهدف المنشود. ولكي نكون على الطريق الصحيح في عملية الاختيار، فأن الوعي والجرأة والشجاعة هي الوسائل القادرة على قول الحقيقة في اصواتنا التي نضعها في صناديق الاقتراع والتصويت لمن نراه مناسبا دون تكراروجوه فعلت ما تشاء بالعراقيين.

ليس امامنا في هذا الصدد لتأكيد مانريده وما يجب ان نخطط له، هو القول ان الطريق الذي سلكته الحكومات السابقة لتحقيق ولو جزء بسيط من احتياجات المواطن قد اعتراه الكثير من المشاكل والصعوبات والاختلالات ، الامر الذي دفع الى صناعة وضع اجتماعي متوتر جدا .

وازاء تلك الصورة القاتمة بتنا مجبرين على البحث عن طريق بديل سالك نحو تنمية حية، والتفكير بجدية في مشاكل العراق عبر صناديق الاقتراع من خلال اختيار ائتلاف الوطنية للتوصل الى حلول ممكنة ضمن الامكانات المتوفرة .

لقد ان الاوان اكثر من اي وقت مضى لاطلاق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي اكثر من اية جهة سياسية اخرى ، نسعى الى مصالحة تاريخية مبنية على مشروع وطني للخروج من الازمة الاجتماعية التي ربما تحرق العراق، وتعيد الاعتبار للعمل السياسي. اود التذكير بمقولة لحسن العلوي مفادها ان اي حزب لابد ان يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء والا عليه ان يتحول الى منظمة مجتمع مدني .