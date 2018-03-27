هيئة الحج :الأخطاء الشائعة وراء الأسماء المخالفة للشروط

بغداد – شيماء عادل

عزت هيئة الحج والعمرة الاخطاء الواردة في قرعة الحج الى اخطاء في دوائر الاحوال المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان امس ان (ما اثير في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعمار بعض الفائزين بالقرعة من كبار السن مقارنة بمواليد ابنائهم يعود الى الاخطاء الشائعة والمتراكمة في دوائر الاحوال المدنية باعمار العراقيين التي تم اعتمادها في خمسينات القرن الماضي).

واضاف ان (الهيئة ستقوم بتدقيق هوية الاحوال المدنية وباقي الاوراق الثبوتية للفائزين بالقرعة وتستبعد جميع المخالفين الذين قدموا معلومات خاطئة بأعمارهم او خالفوا ضوابط التقديم الالكتروني على القرعة، وحسب ما مذكور في الفقرة الثالثة عشرة التي تنص على تمت قراءة الشروط اعلاه واوافق عليها جميعا وبخلافه لا يحق لي مطالبة الهيئة باي استحقاقات مالية او ادارية كما ويحق للهيئة حذف اسمي من القرعة بعد الفوز ان ثبت لها ان التقديم تم خلافا لشروطها المعلنة).

وتابع البيان انه (ومنذ ان اعلنت الهيئة اسماء الفائزين بقرعة الحج العراقية للمواسم 2019 – 2020 -2021 -2022 – 2023 ولجميع المحافظات تباعا ، ومواقع التواصل الاجتماعي تشن هجوما كاسحا على طريقة نشر الاسماء في القرعة ومواليد بعض الفائزين فيها والتي اعتمدت تقسيم قرعة الحج الالكترونية الى نسبة الـ 60بالمئة ونسبة الـ 40 بالمئة ، الاولى منها خصصت لكبار السن مع مرافقيهم ، والثانية بأعمار نهاية الخمسينات فما فوق ، بعد ملئهم استمارات التقديم بـ 25 الف دينار في وقت ســـــــابق وتوزيع الاسماء وفقا لحصة العراق من مقاعد الحج التي تبلغ 33,690 حسب التعداد السكاني لعام 2013 الذي تعتمده المملكة العربية السعودية، على حد وصف الهيئة ).

وتابع ان (الهيئة عملت بمبدأ المصداقية والشفافية في اجراء قرعة الحج للاعوام الخمسة المقبلة بحضـــــور وسائل الاعلام وانها نشرت اسماء الفائزين بعد المصادقة عليها من قبل مجلس القضاء الاعلى).