طرد دبلوماسيين روس في أكبر تضامن أمريكي أوروبي مع بريطانيا

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬طردت‭ ‬ألمانيا‭ ‬اربعة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬قضية‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاثنين‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الالمانية‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬مغادرة‭ ‬جمهورية‭ ‬المانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬خلال‭ ‬مهلة‭ ‬سبعة‭ ‬ايام‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬اتخذ‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬والحلفاء‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الالماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬سالزبري‭ ‬أحدث‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭. ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬سلاح‭ ‬كيميائي‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يبقى‭ ‬بدون‭ ‬عواقب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬برلين‭ ‬مثل‭ ‬شركائها‭ ‬الاوروبيين‭ ‬تاخذ‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬عدم‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬ملابسات‭ ‬التسميم‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬سالزبري‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭ ‬حتى‭ ‬الان‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬مسؤولية‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬مرجحة‭ ‬جدا‮»‬‭.‬

واعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬طرد‭ ‬60‭ ‬‮«‬جاسوسا‮»‬‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عمل‭ ‬منسق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬تسميم‭ ‬عميل‭ ‬روسي‭ ‬سابق‭ ‬وابنته‭ ‬بغاز‭ ‬الاعصاب‭ ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬ان‭ ‬48‭ ‬‮«‬عميلا‭ ‬استخباراتيا‭ ‬معروفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سياتل‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) ‬و12‭ ‬من‭ ‬البعثة‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمهلوا‭ ‬سبعة‭ ‬ايام‭ ‬لمغادرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إغلاق‭ ‬القنصلية‭ ‬في‭ ‬سياتل‭.‬

وكذلك،أعلنت‭ ‬اوكرانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬طرد‭ ‬13‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬روسيا‭ ‬لتنضم‭ ‬بذلك‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬و14‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬والذي‭ ‬حمل‭ ‬الغرب‭ ‬موسكو‭ ‬مسؤوليته‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الاوكراني‭ ‬بترو‭ ‬بوروشنكو‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬بثه‭ ‬مكتبه‭ ‬الاعلامي‭ ‬‮«‬في‭ ‬اطار‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬البريطانيين‭ ‬وحلفائنا‭ ‬عبر‭ ‬الاطلسي‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬اتخذت‭ ‬اوكرانيا‭ ‬قرار‭ ‬طرد‭ ‬13‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬من‭ ‬أراضيها‮»‬‭.‬