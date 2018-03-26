طرد دبلوماسيين روس في أكبر تضامن أمريكي أوروبي مع بريطانيا

برلين- الزمان
طردت ألمانيا اربعة دبلوماسيين روس في اطار قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا كما أعلنت وزارة الخارجية الاثنين.
وقالت الوزارة ان الحكومة الالمانية طلبت من اربعة دبلوماسيين روس مغادرة جمهورية المانيا الاتحادية خلال مهلة سبعة ايام» موضحة ان القرار اتخذ بالتشاور مع الاتحاد الاوروبي والحلفاء في حلف شمال الاطلسي.
وقال وزير الخارجية الالماني هايكو ماس في بيان ان «هجوم سالزبري أحدث صدمة في الاتحاد الاوروبي. للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية يتم استخدام سلاح كيميائي في أوروبا».
واضاف «من الواضح ان مثل هذا الهجوم لا يمكن ان يبقى بدون عواقب». وقال ان برلين مثل شركائها الاوروبيين تاخذ على موسكو عدم مساهمتها في توضيح ملابسات التسميم الذي حصل في سالزبري في 4 اذار/مارس، حتى الان. وقال ان «مسؤولية روسيا في هذه القضية مرجحة جدا».
واعلنت الولايات المتحدة الاثنين طرد 60 «جاسوسا» روسيا في اطار عمل منسق بين الدول الغربية للرد على قضية تسميم عميل روسي سابق وابنته بغاز الاعصاب
وقال مسؤول في الادارة الاميركية ان 48 «عميلا استخباراتيا معروفا» في القنصلية الروسية في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) و12 من البعثة الروسية في الامم المتحدة أمهلوا سبعة ايام لمغادرة الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق القنصلية في سياتل.
وكذلك،أعلنت اوكرانيا الاثنين عن طرد 13 دبلوماسيا روسيا لتنضم بذلك الى واشنطن و14 دولة من الاتحاد الاوروبي ردا على تسميم العميل سكريبال في بريطانيا والذي حمل الغرب موسكو مسؤوليته.
وقال الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو في تصريح بثه مكتبه الاعلامي «في اطار التضامن مع شركائنا البريطانيين وحلفائنا عبر الاطلسي وبالتنسيق مع دول الاتحاد الاوروبي، اتخذت اوكرانيا قرار طرد 13 دبلوماسيا من أراضيها».