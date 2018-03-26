الحل اليمني من دون الصراع الايراني السعودي

فاتح عبدالسلام

إذا‭ ‬ركنا‭ ‬الى‭ ‬معادلة‭ ‬الصراع‭ ‬الايراني‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬قضية‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬حل‭ ‬قريب،‭ ‬لأنه‭ ‬ذلك‭ ‬الصراع‭ ‬يتعمق‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬١٩٧٨،‭ ‬حين‭ ‬جاءت‭ ‬الثورة‭ ‬الايرانية‭ ‬ورافقتها‭ ‬الحرب‭ ‬العظيمة‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬لثماني‭ ‬سنوات‭ ‬دموية‭.‬

يبدو‭ ‬إنّ‭ ‬الجانب‭ ‬الحوثي‭ ‬لديه‭ ‬مفاجآت‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جرى‭ ‬فرز‭ ‬الخنادق‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬واضح‭ ‬وعميق‭ ‬،إثر‭ ‬مقتل‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬،‭ ‬أعرف‭ ‬أهل‭ ‬اليمن‭ ‬بشؤونها‭ ‬وخيوطها‭ ‬الاقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬

قوات‭ ‬الحوثيين‭ ‬تضرب‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬السعودية،‭ ‬في‭ ‬مرة‭ ‬جديدة‭ ‬،لايبدو‭ ‬انها‭ ‬ستكون‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والمشهد‭ ‬يتعقّد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬شديد‭ ‬السوء،‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬قام‭ ‬الحوثي‭ ‬بقصف‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬لإعادة‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬وإنّ‭ ‬الصواريخ‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬السعودية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬دولاً‭ ‬أخرى‭. ‬وقد‭ ‬يتحول‭ ‬المشهد‭ ‬الى‭ ‬حرب‭ ‬عصابات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬جهات‭ ‬اليمن‭ ‬أمام‭ ‬قوات‭ ‬نظامية،‭ ‬وهنا‭ ‬المعادلات‭ ‬ستختلف‭ ‬تبعاً‭ ‬للجغرافية‭ ‬القاتلة‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

أي‭ ‬خيار‭ ‬عسكري‭ ‬لن‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬نتيجة‭ ‬سوى‭ ‬الحل‭ ‬السياسي،‭ ‬وإن‭ ‬طال‭ ‬الأمد‭. ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬قوانين‭ ‬الحرب‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬بقاع‭ ‬الأرض،‭ ‬وانّ‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬على‭ ‬العسكري‭ ‬يكون‭ ‬رابحين‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬درجة‭ ‬التنازلات‭ ‬الموضوعة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬والتي‭ ‬يتحم‭ ‬أن‭ ‬تقابلها‭ ‬تنازلات‭ ‬من‭ ‬الخصوم‭ ‬أيضاً‭.‬

اليمن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الدفع‭ ‬بجدية‭ ‬لانبثاق‭ ‬شرعية‭ ‬سياسية‭ ‬وقبلية‭ ‬تمسك‭ ‬دفة‭ ‬الحكم،‭ ‬وهي‭ ‬شرعية‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬يحمل‭ ‬جنسية‭ ‬اليمن‭ ‬ويؤمن‭ ‬بوحدة‭ ‬اراضيها‭ ‬واستقلاليتها‭ ‬واستقرارها‭. ‬مهما‭ ‬تدخلت‭ ‬ايران‭ ‬بالملف‭ ‬اليمني‭ ‬فهو‭ ‬ملف‭ ‬يرجع‭ ‬لأصحاب‭ ‬الارض،‭ ‬ومهما‭ ‬حدث‭ ‬فإنّ‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬لديها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬يمني،‭ ‬ستبقى‭ ‬تنظر‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭ ‬كمجال‭ ‬استراتيجي‭ ‬حيوي‭ ‬لها‭ ‬ولن‭ ‬تسمح‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نفوذ‭ ‬عسكري‭ ‬أو‭ ‬سياسي‭ ‬فيه‭. ‬من‭ ‬هنا‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬اجتراح‭ ‬حل‭ ‬يمني‭ ‬داخلي‭ ‬خارج‭ ‬معادلة‭ ‬الصراع‭ ‬الايراني‭ ‬السعودي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضوء‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬النفق.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية