الحل اليمني من دون الصراع الايراني السعودي

فاتح عبدالسلام
إذا ركنا الى معادلة الصراع الايراني السعودي في المنطقة ، فإنّ قضية حرب اليمن لن يكون لها حل قريب، لأنه ذلك الصراع يتعمق منذ عام ١٩٧٨، حين جاءت الثورة الايرانية ورافقتها الحرب العظيمة بين ايران والعراق لثماني سنوات دموية.
يبدو إنّ الجانب الحوثي لديه مفاجآت ، بعد أن جرى فرز الخنادق في اليمن على نحو واضح وعميق ،إثر مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، أعرف أهل اليمن بشؤونها وخيوطها الاقليمية والدولية.
قوات الحوثيين تضرب في عمق السعودية، في مرة جديدة ،لايبدو انها ستكون الأخيرة، والمشهد يتعقّد على نحو شديد السوء، فيما لو قام الحوثي بقصف دولة أخرى في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وإنّ الصواريخ التي تصل السعودية يمكن أن تصل دولاً أخرى. وقد يتحول المشهد الى حرب عصابات في بعض جهات اليمن أمام قوات نظامية، وهنا المعادلات ستختلف تبعاً للجغرافية القاتلة المعروفة في اليمن.
أي خيار عسكري لن يصل الى نتيجة سوى الحل السياسي، وإن طال الأمد. هذه هي قوانين الحرب والسلام في جميع بقاع الأرض، وانّ القادرين على تقديم الحل السياسي على العسكري يكون رابحين مهما كانت درجة التنازلات الموضوعة على طاولة المفاوضات والتي يتحم أن تقابلها تنازلات من الخصوم أيضاً.
اليمن بحاجة الى الدفع بجدية لانبثاق شرعية سياسية وقبلية تمسك دفة الحكم، وهي شرعية كل مَن يحمل جنسية اليمن ويؤمن بوحدة اراضيها واستقلاليتها واستقرارها. مهما تدخلت ايران بالملف اليمني فهو ملف يرجع لأصحاب الارض، ومهما حدث فإنّ السعودية التي يعمل لديها اكثر من مليوني يمني، ستبقى تنظر الى اليمن كمجال استراتيجي حيوي لها ولن تسمح لإيران في تحقيق نفوذ عسكري أو سياسي فيه. من هنا لابد من اجتراح حل يمني داخلي خارج معادلة الصراع الايراني السعودي، من أجل ضوء في نهاية النفق.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية