بوتين يبحث مع أمير قطر تطورات وضع سوريا

أبو ظبي تتهم الدوحة بتعريض طائرتين مدنيتين للخط

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الكرملين‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬ثاني‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بات‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬استعادة‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وقال‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬الروسية‭-‬القطرية‭ ‬يتوقع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ (…) ‬والوضع‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭.‬

وهذا‭ ‬اللقاء‭ ‬هو‭ ‬الاول‭ ‬منذ‭ ‬عامين‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭. ‬ويصادف‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬استعادة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬اثر‭ ‬اتفاق‭ ‬لاجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬برعاية‭ ‬روسية‭. ‬وتدخلت‭ ‬موسكو‭ ‬حليفة‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015‭. ‬وقال‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬لدى‭ ‬بدء‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬نعتمد‭ ‬على‭ ‬أصدقائنا‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬نتعاون‭ ‬معهم‭ ‬علما‭ ‬بان‭ ‬روسيا‭ ‬تضطلع‭ ‬بدور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬بمشاكل‭ ‬العالم‭ ‬العربي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬تربطنا‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬تسودها‭ ‬ثقة‭ ‬متبادلة‭ ‬علينا‭ ‬المضي‭ ‬الى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوطيد‭ ‬روابطنا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬لكي‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بمستوى‭ ‬طموحاتنا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬خليجي‭ ‬اخر‭ ‬،‭ ‬اتهمت‭ ‬أبوظبي‭ ‬مقاتلتين‭ ‬قطريتين‭ ‬الاثنين‭ ‬بالاقتراب‭ ‬‮«‬بصورة‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬طائرتين‭ ‬مدنيتين‭ ‬مسجلتين‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬لدى‭ ‬عبورهما‭ ‬أجواء‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬حادث‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بين‭ ‬طائرات‭ ‬الدولتين‭ ‬الخليجيتين‭.‬

والعلاقات‭ ‬مقطوعة‭ ‬بين‭ ‬الامارات‭ ‬وقطر‭ ‬منذ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬وأعلنت‭ ‬‮«‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‮»‬‭ ‬الاماراتية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اقتراب‭ ‬مقاتلتين‭ ‬قطريتين‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬بصورة‭ ‬خطيرة‭ ‬من‭ ‬طائرتين‭ ‬مدنيتين‭ ‬مسجلتين‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجوي‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬دفع‭ ‬بقائد‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرتين‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬مناورة‭ ‬لتفادي‭ ‬الاصطدام‭ ‬بالطائرتين‭ ‬المقاتلين‭ ‬القطريتين‮»‬،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬الحادث‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬عملا‭ ‬استفزازيا‮»‬‭.‬