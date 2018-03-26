بوتين يبحث مع أمير قطر تطورات وضع سوريا

أبو ظبي تتهم الدوحة بتعريض طائرتين مدنيتين للخط
موسكو- الزمان
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في الكرملين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لاجراء مباحثات تتمحور حول سوريا في حين ان النظام السوري بات على وشك استعادة آخر معاقل المعارضة قرب دمشق.
وقال الكرملين في بيان «خلال المباحثات الروسية-القطرية يتوقع بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات (…) والوضع في سوريا».
وهذا اللقاء هو الاول منذ عامين بين المسؤولين. ويصادف مع اقتراب استعادة النظام السوري الغوطة الشرقية آخر معاقل المعارضة قرب دمشق اثر اتفاق لاجلاء المقاتلين والمدنيين برعاية روسية. وتدخلت موسكو حليفة النظام السوري عسكريا في سوريا في ايلول/سبتمبر 2015. وقال امير قطر لدى بدء اللقاء مع بوتين «نعتمد على أصدقائنا الروس الذين نتعاون معهم علما بان روسيا تضطلع بدور أساسي في ما يخص بمشاكل العالم العربي».
واضاف «حتى وان كانت تربطنا علاقات متينة تسودها ثقة متبادلة علينا المضي الى أبعد من ذلك فيما يتعلق بتوطيد روابطنا في كافة المجالات لكي يكون ذلك بمستوى طموحاتنا».
من جانب خليجي اخر ، اتهمت أبوظبي مقاتلتين قطريتين الاثنين بالاقتراب «بصورة خطيرة» من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الامارات لدى عبورهما أجواء البحرين، في ثالث حادث من نوعه بين طائرات الدولتين الخليجيتين.
والعلاقات مقطوعة بين الامارات وقطر منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي. وأعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» الاماراتية في بيان عن «اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين». وأضافت ان هذا الأمر دفع بقائد إحدى الطائرتين «إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين»، معتبرة ان الحادث يمثل «عملا استفزازيا».