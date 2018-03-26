المعلم يبحث في مسقط الدعم الاقتصادي لسوريا

مسقط‭- ‬الزمان‭ ‬‭: ‬اجرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬وليد‭ ‬المعلم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬مباحثات‭ ‬تتناول‭ ‬تطورات‭ ‬‮«‬الاوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالتا‭ ‬الأنباء‭ ‬العمانية‭ ‬والسورية‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬العمانية‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬زيارة‭ ‬المعلم‭ ‬‮«‬تستغرق‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬يلتقي‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬بالسلطنة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬دمشق،‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬ان‭ ‬الزيارة‭ ‬تاتي‭ ‬‮«‬تلبية‭ ‬لدعوة‮»‬‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬العماني‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬علوي،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المعلم‭ ‬سيبحث‭ ‬‮«‬الأوضاع‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬فان‭ ‬الملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬وطلبت‭ ‬دمشق‭ ‬قروضا‭ ‬ودعما‭ ‬ماليا‭ ‬من‭ ‬السلطنة‭ . ‬وهذه‭ ‬ثاني‭ ‬زيارة‭ ‬معلنة‭ ‬للمعلم‭ ‬الى‭ ‬السلطنة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬مماثلة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭. ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬أُعلن‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬المعلم‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭. ‬كما‭ ‬انها‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التي‭ ‬ما‭ ‬تزال‭ ‬تحتفظ‭ ‬بعلاقتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬ولديها‭ ‬سفارة‭. ‬ويحضر‭ ‬المعلم‭ ‬افتتاح‭ ‬السفارة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مسقط‭.‬

وتاتي‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستعد‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬السوريين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬استكمالاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬اجلاء‭ ‬ترعاه‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتلعب‭ ‬مسقط‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬المنطقة‭. ‬وكانت‭ ‬السلطنة‭ ‬أحد‭ ‬الوسطاء‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والغرب‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬افضت‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭.‬

وتقيم‭ ‬مسقط‭ ‬علاقات‭ ‬متينة‭ ‬مع‭ ‬ايران،‭ ‬الداعمة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬رغم‭ ‬العلاقات‭ ‬المقطوعة‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬السعودية‭.‬