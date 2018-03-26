إدانة عربية ودولية لإطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

تجمع حاشد للحوثيين في صنعاء في ذكرى الحرب وخطوط الوساطات الكويتية والعُمانية صامتة

دبي‭- ‬عمان‭ -‬صنعاء‭ -‬الزمان‭ ‬

دانت‭ ‬الامارات‭ ‬والكويت‭ ‬والبحرين‭ ‬والاردن‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬الاثنين‭ ‬اطلاق‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬واحد‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الاثنين‭.‬

ويأتي‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لبدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

وأعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرياض‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬‮«‬سقوط‭ ‬إحدى‭ ‬الشظايا‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬سكني‭ ‬تسبب‭ ‬باستشهاد‭ ‬مقيم‭ ‬وإصابة‭ ‬اثنين‭ ‬آخرين‭ ‬جميعهم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬المصرية‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬خرج‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أنصار‭ ‬الحوثيين‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬اليمنية‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لبدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الرياض‭ ‬اعتراض‭ ‬سبعة‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬أطلقها‭ ‬المتمردون‭ ‬باتجاه‭ ‬المملكة‭ ‬وأدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭.‬

وتدفق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬السبعين‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ ‬حاملين‭ ‬اعلام‭ ‬اليمن‭ ‬ولافتات‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬زعيم‭ ‬المتمردين‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬الحوثي‭ ‬وأخرى‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬العدوان‮»‬‭.‬

وتم‭ ‬اغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الحكومية‭ ‬كافة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬منذ‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014،‭ ‬سعيا‭ ‬لتسجيل‭ ‬أكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬التجمع،

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬العزي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬‮«‬مهما‭ ‬حاصرتنا‭ ‬دول‭ ‬العدوان،‭ ‬سنرد‭ ‬على‭ ‬حصارهم‭ ‬بالصواريخ‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬ابتسام‭ ‬المتوكل،‭ ‬رئيسة‭ ‬‮«‬الجبهة‭ ‬الثقافية‭ ‬لمواجهة‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬للمتمردين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬احد‭ ‬يتكلم‭ ‬بلسان‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭. ‬خروج‭ ‬الشعب‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬الكلمة‭ ‬الحقيقة‮»‬‭.‬

وادى‭ ‬النزاع‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬واصابة‭ ‬نحو‭ ‬53‭ ‬الفا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أزمة‭ ‬انسانية‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬حاليا‭.‬

وعشية‭ ‬التجمع،‭ ‬اعلن‭ ‬زعيم‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬ان‭ ‬مقاتليه‭ ‬مستعدون‭ ‬لبذل‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬‮«‬التضحيات‮»‬‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحالف‭.‬

ودانت‭ ‬الامارات‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬ب‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الايرانية‭ ‬الصنع‮»‬‭ ‬مؤكدة‭ ‬وقوفها‭ ‬الكامل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭ ‬الاماراتية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬‮«‬استهدف‭ ‬ترويع‭ ‬المدنيين‭ ‬والإضرار‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬هجمات‭ ‬عشوائية‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬التعنت‭ ‬الحوثي‭ ‬الإيراني‭ ‬وإصرارها‭ ‬على‭ ‬زعزعة‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬واستقرارها‮»‬‭.‬

والإمارات‭ ‬عضو‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭.‬

وبعث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬العاهل‭ ‬البحريني‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬ببرقيات‭ ‬الى‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬اعربا‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬استنكارهما‭ ‬لاطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬البالستية‭. ‬واكدت‭ ‬الدولتان‭ ‬وقوفهما‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬وشعبها‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬بشدة‭ ‬‮«‬استهداف‭ ‬الاراضي‭ ‬السعودية‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬وقوف‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الشقيقة‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وعبر‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬محمد‭ ‬المومني‭ ‬عن‭ ‬‮«‬وقوف‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشقيقة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تصديها‭ ‬للاعتداءات‭ ‬المتكررة‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬ميليشيات‭ ‬الحوثي‮»‬،‭ ‬واكد‭ ‬‮«‬رفض‭ ‬الاردن‭ ‬لهذه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الآثمة‭ ‬التي‭ ‬تروع‭ ‬المدنيين‭ ‬وتستهدف‭ ‬استقرار‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

بينما‭ ‬اعتبرت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬اليمنية‭ (‬سبأ‭) ‬ان‭ ‬اطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬الاراضي‭ ‬السعودية‭ ‬يعد‭ ‬‮«‬مؤشرا‭ ‬لمضيها‭ ‬في‭ ‬الاصرار‭ ‬على‭ ‬نهجها‭ ‬العدواني‭ ‬ورفضاً‭ ‬صريحا‭ ‬للسلام،‭ ‬وتحديا‭ ‬سافرا‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وقراراته‭ ‬الملزمة‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬26‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬تقود‭ ‬السعودية‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬دعما‭ ‬لسلطة‭ ‬الرئيس‭ ‬المعترف‭ ‬به‭ ‬دوليا‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬المتهمين‭ ‬بتلقي‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬طهران‭.‬