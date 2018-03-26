إدانة عربية ودولية لإطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية

تجمع حاشد للحوثيين في صنعاء في ذكرى الحرب وخطوط الوساطات الكويتية والعُمانية صامتة
دبي- عمان -صنعاء -الزمان
دانت الامارات والكويت والبحرين والاردن والحكومة اليمنية الاثنين اطلاق المتمردين الحوثيين صواريخ بالستية على السعودية ما أدى الى سقوط قتيل واحد ليل الأحد الاثنين.
ويأتي اطلاق الصواريخ البالستية في الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن.
وأعلن الدفاع المدني في منطقة الرياض بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية (واس) «سقوط إحدى الشظايا على منزل سكني تسبب باستشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية».
فيما خرج مئات الآلاف من أنصار الحوثيين الاثنين الى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء في الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية، وذلك غداة إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ بالستية أطلقها المتمردون باتجاه المملكة وأدت الى مقتل شخص.
وتدفق المتظاهرون الى ساحة السبعين في صنعاء حاملين اعلام اليمن ولافتات عليها صورة زعيم المتمردين عبد الملك بدر الدين الحوثي وأخرى كتب عليها «ثلاث سنوات على العدوان».
وتم اغلاق المدارس والجامعات والمكاتب الحكومية كافة في العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ ايلول/سبتمبر 2014، سعيا لتسجيل أكبر مشاركة في التجمع،
وقال عبد الله العزي الذي شارك في التجمع «مهما حاصرتنا دول العدوان، سنرد على حصارهم بالصواريخ».
واعتبرت من جهتها ابتسام المتوكل، رئيسة «الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان» التابعة للمتمردين ان «لا احد يتكلم بلسان الشعب اليمني. خروج الشعب اليوم هو الكلمة الحقيقة».
وادى النزاع الى مقتل نحو عشرة آلاف شخص واصابة نحو 53 الفا في ظل أزمة انسانية تعتبرها الأمم المتحدة من بين الأسوء في العالم حاليا.
وعشية التجمع، اعلن زعيم الحوثيين في خطاب متلفز ان مقاتليه مستعدون لبذل مزيد من «التضحيات» في مواجهة التحالف.
ودانت الامارات ما وصفته ب «الهجمات الصاروخية الايرانية الصنع» مؤكدة وقوفها الكامل الى جانب السعودية في مواجهة هذا التصعيد.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية ان هذا التصعيد «استهدف ترويع المدنيين والإضرار بالبنية التحتية في المملكة عبر هجمات عشوائية تنم عن مدى التعنت الحوثي الإيراني وإصرارها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها».
والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة السعودية.
وبعث كل من العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة وأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ببرقيات الى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اعربا فيها عن استنكارهما لاطلاق الصواريخ البالستية. واكدت الدولتان وقوفهما مع السعودية وشعبها.
من جهتها، دانت الحكومة الاردنية بشدة «استهداف الاراضي السعودية»، مؤكدة وقوف المملكة «الى جانب الشقيقة السعودية».
وعبر وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني عن «وقوف الأردن إلى جانب الشقيقة السعودية في تصديها للاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها من ميليشيات الحوثي»، واكد «رفض الاردن لهذه الاعتداءات الآثمة التي تروع المدنيين وتستهدف استقرار السعودية».
بينما اعتبرت الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف، في بيان نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اطلاق الصواريخ على الاراضي السعودية يعد «مؤشرا لمضيها في الاصرار على نهجها العدواني ورفضاً صريحا للسلام، وتحديا سافرا للمجتمع الدولي وقراراته الملزمة».
ومنذ 26 آذار/مارس 2015، تقود السعودية التحالف العسكري دعما لسلطة الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتهمين بتلقي الدعم من طهران.