75 بالمائة من الفرنسيين يعارضون بيع السلاح للسعودية

باريس‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬يرى‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أربعة‭ ‬فرنسيين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‮»‬‭ ‬بيع‭ ‬السعودية‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية،‭ ‬كما‭ ‬افادت‭ ‬نتائج‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الثالثة‭ ‬لتدخل‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭. ‬واضاف‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬الذي‭ ‬أعده‭ ‬معهد‭ ‬يوغوف‭ ‬لحساب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬صام‭ ‬اوف‭ ‬اس‮»‬‭ ‬الدولية‭ ‬غير‭ ‬الحكومية،‭ ‬ان‭ ‬74‭%‬‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬ينددون‭ ‬ببيع‭ ‬السعودية‭ ‬أسلحة‭. ‬ويعارض‭ ‬71‭ ‬‭%‬‭ ‬بيع‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬الامارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الشريك‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬يدعم‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬ويسيطرون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬يعتبر‭ ‬88‭ ‬‭%‬‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬وقف‭ ‬عمليات‭ ‬تصدير‭ ‬الاسلحة‭ ‬الى‭ ‬بلدان‭ ‬قد‭ ‬تستخدمها‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭. ‬واخيرا،‭ ‬اعلن‭ ‬69‭%‬‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬تأييدهم‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬مراقبة‭ ‬مبيعات‭ ‬الاسلحة‭.‬

وقال‭ ‬اوين‭ ‬دابسكي،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬الحملات‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬صام‭ ‬اوف‭ ‬اس‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬انها‭ ‬تعمل‭ ‬قوة‭ ‬مضادة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اكثر‭ ‬من‭ ‬64‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ +‬صام‭ ‬اوف‭ ‬اس‮»‬‭ ‬يطلبون‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ (‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭) ‬ماكرون‭ ‬وقف‭ ‬تصدير‭ ‬الاسلحة‭ ‬الفرنسية‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬التي‭ ‬تخوض‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬وتوجه‭ ‬أسلحتها‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭. ‬وتثبت‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬ساحقة‭ ‬من‭ ‬الفرنسيين‭ ‬تؤيد‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‮»‬‭.‬