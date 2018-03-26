75 بالمائة من الفرنسيين يعارضون بيع السلاح للسعودية

باريس- الزمان يرى ثلاثة من كل أربعة فرنسيين ان «من غير المقبول» بيع السعودية معدات عسكرية، كما افادت نتائج استطلاع للرأي نشرت الاثنين في الذكرى الثالثة لتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن. واضاف هذا الاستطلاع الذي أعده معهد يوغوف لحساب منظمة «صام اوف اس» الدولية غير الحكومية، ان 74% من الفرنسيين ينددون ببيع السعودية أسلحة. ويعارض 71 % بيع أسلحة الى الامارات العربية المتحدة، الشريك الآخر في التحالف الذي يدعم القوات الموالية للحكومة في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران ويسيطرون على العاصمة صنعاء. من جهة أخرى، يعتبر 88 % من الفرنسيين في هذا الاستطلاع، ان على فرنسا وقف عمليات تصدير الاسلحة الى بلدان قد تستخدمها ضد المدنيين. واخيرا، اعلن 69% من الفرنسيين تأييدهم تعزيز دور البرلمان على صعيد مراقبة مبيعات الاسلحة.
وقال اوين دابسكي، المسؤول عن الحملات لدى منظمة «صام اوف اس» غير الحكومية التي تقول انها تعمل قوة مضادة للمؤسسات الكبيرة، ان «اكثر من 64 الفا من اعضاء +صام اوف اس» يطلبون من الرئيس (الفرنسي ايمانويل) ماكرون وقف تصدير الاسلحة الفرنسية على الفور الى دول الخليج التي تخوض الحرب في اليمن وتوجه أسلحتها ضد المدنيين. وتثبت نتائج هذا الاستطلاع غير المسبوق ان غالبية ساحقة من الفرنسيين تؤيد هذا الرأي».