جيش الاسلام ينفي الموافقة على الانسحاب من دوما

عمليات إجلاء المقاتلين والمدنيين مستمرة من جنوب الغوطة

دوما‭ (‬سوريا‭)- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬تستعد‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬والمقاتلين‭ ‬للخروج‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬استكمالاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬اجلاء‭ ‬ترعاه‭ ‬روسيا،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تستمر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتشكل‭ ‬خسارة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬التي‭ ‬حاصرتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬محكم‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬واستهدفتها‭ ‬بهجوم‭ ‬عنيف‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬تعد‭ ‬الاكبر‭ ‬منذ‭ ‬خسارة‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

وتوصلت‭ ‬روسيا‭ ‬تباعاً‭ ‬مع‭ ‬فصيلي‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬ثم‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬الى‭ ‬اتفاقين‭ ‬تم‭ ‬بموجبهما‭ ‬اجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬قبضة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بعدما‭ ‬باتت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬بالمئة‭ ‬منها‭. ‬وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬السوري‭ (‬سانا‭) ‬الإثنين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬تجهيز‭ ‬18‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬1101‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬238‭ ‬مسلحاً‭ ‬من‭ ‬جوبر‭ ‬وزملكا‭ ‬وعربين‭ ‬وعين‭ ‬ترما‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‮»‬‭. ‬وبعد‭ ‬انتهاء‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬ستصبح‭ ‬دوما‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬المعقل‭ ‬الأخير‭ ‬للفصائل‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وتحديداً‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬بشأن‭ ‬المدينة‭. ‬وأعلن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬حمزة‭ ‬بيرقدار‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬الجارية‭ ‬هي‭ ‬للبقاء‭ ‬وليس‭ ‬للخروج‮»‬‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

وأفادت‭ ‬اللجنة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬التفاوض‭ ‬عن‭ ‬حصول‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الوفد‭ ‬الروسي،‭ ‬تمت‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬نقاط‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مقبل‭ ‬الاربعاء‭.‬

وعلى‭ ‬عكس‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬تتطرق‭ ‬المفاوضات‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬الى‭ ‬تحويل‭ ‬المدينة‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬مصالحة،‭ ‬أي‭ ‬‮«‬بقاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬الموافقين‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‮»‬‭ ‬مقابل‭ ‬تسليم‭ ‬أسلحتهم‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬شرطة‭ ‬عسكرية‭ ‬روسية‭ ‬إلى‭ ‬المدينة،‭ ‬وعودة‭ ‬الدوائر‭ ‬الرسمية‭ ‬التابعة‭ ‬للنظام‭ ‬للعمل‭.. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬البلدات‭ ‬وائل‭ ‬علوان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬أعداد‭ ‬واضحة‭ ‬لدينا،‭ ‬المتوقع‭ ‬خروج‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الثوار‭ ‬والعسكريين‭ ‬ومعهم‭ ‬أهاليهم‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬العدد‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬ألفاً‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬القافلة‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬الاثنين‭ ‬للتحرك‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين‭ ‬اجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6400‭ ‬شخص‭ ‬بين‭ ‬مقاتلين‭ ‬وأفراد‭ ‬عائلاتهم‭ ‬ومدنيين‭ ‬آخرين‭. ‬وتشرف‭ ‬روسيا‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء‭ ‬منذ‭ ‬خروج‭ ‬الحافلات‭ ‬عبر‭ ‬ممر‭ ‬عربين‭.‬

وتتوقف‭ ‬الحافلات‭ ‬بعد‭ ‬خروجها‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬حرستا،‭ ‬حيث‭ ‬ينتشر‭ ‬ضباط‭ ‬وعناصر‭ ‬روس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬ويستقل‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬كل‭ ‬حافلة‭ ‬حتى‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬المضيق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي‭.‬

ووصلت‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬قلعة‭ ‬المضيق‭ ‬عشرات‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بانتظارها‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬ومنظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬ومحلية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬ليث‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬اجلاء‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬القابون‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬دمشق‭ ‬أثناء‭ ‬انتظاره‭ ‬وصول‭ ‬الحافلات‭ ‬‮«‬أنتظر‭ ‬أهل‭ ‬زوجتي‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬محاصرين‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬ترما‮»‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬ننتظرهم‭ ‬منذ‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬بفارغ‭ ‬الصبر‭. ‬اشتقنا‭ ‬لهم‭ ‬كثيراً‮»‬‭.‬

وتعرضت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لحملة‭ ‬عسكرية‭ ‬عنيفة،‭ ‬تمكنت‭ ‬خلالها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬وبشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬وتقسيم‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭ ‬منفصلة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بمقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬القبول‭ ‬بالتفاوض‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭.‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬مدني،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬اجلاء،‭ ‬يتكرر‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يتمكن‭ ‬بعض‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬حبس‭ ‬دموعهم‭ ‬وهم‭ ‬يهمون‭ ‬بالصعود‭ ‬الى‭ ‬الحافلات‭ ‬وسط‭ ‬شوارع‭ ‬مملوءة‭ ‬بالركام‭ ‬وعلى‭ ‬جانبيها‭ ‬أبنية‭ ‬مهدمة‭ ‬وأخرى‭ ‬تصدعت‭ ‬واجهاتها‭ ‬او‭ ‬طوابقها‭ ‬العلوية‭ ‬جراء‭ ‬كثافة‭ ‬القصف‭.‬

ويأتي‭ ‬اخلاء‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬تواجد‭ ‬محدود،‭ ‬بعد‭ ‬اجلاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬بينهم‭ ‬1400‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭.‬

وقبل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاقات‭ ‬الاجلاء،‭ ‬تدفق‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مع‭ ‬تقدمها‭ ‬ميدانياً‭ ‬داخل‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭. ‬وقدرت‭ ‬دمشق‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬ومدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬آلاف‭ ‬مدني‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الممرات‭ ‬الآمنة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬متواصلة،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تأخرت‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قادة‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭ ‬‮«‬منقسمون،‭ ‬وبعضهم‭ ‬يعارض‭ ‬اتفاق‭ ‬الإجلاء‮»‬‭.‬

نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الوطن‮»‬‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الاثنين،‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬الملف،‭ ‬توصل‭ ‬الجانب‭ ‬الروسي‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تفاهم‭ ‬أولي‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬مفاوضات‭ ‬مكثفة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‮»‬‭.‬

وأوردت‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ ‬قد‭ ‬تفضي‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬‮«‬بحل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬وتسليم‭ ‬الأسلحة‭ ‬الثقيلة،‭ ‬وعودة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬داخل‭ ‬المدينة‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ستقوم‭ ‬بدراسة‭ ‬مضمون‭ ‬التفاهم‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‮»‬‭.‬

وجعل‭ ‬النظام‭ ‬السوري،‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬أولوية‭ ‬له‭ ‬نظرا‭ ‬لرمزيتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬بسبب‭ ‬قربها‭ ‬من‭ ‬العاصمة،‭ ‬وهي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أولى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تظاهرات‭ ‬احتجاج‭ ‬مناهضة‭ ‬للنظام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬النزاع،‭ ‬شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬سورية‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬عمليات‭ ‬إجلاء‭ ‬لآلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬والمدنيين‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقات‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬إثر‭ ‬حصار‭ ‬وهجوم‭ ‬عنيف،‭ ‬أبرزها‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬