جمهورية الفيسبوك تتهاوى

علي السوداني
ولقد كتبنا وقلنا غير مرة ومرة ، إنّ أضرار الفيسبوك وأخوته بالرضاعة الألكترونية ، لهي أعظم وأزيد من فوائده الشحيحة ، فصدّقنا قومٌ وأنكر قولنا آخرون رأوا في هذه الخدمة التواصلية الاجتماعية السهلة بعض حلٍّ ، وفي النشر الحر منفساً ليس بمقدور الشرطة والعسس إيقافه ، وقد نسوا أو تناسوا أن هذا المخترع الملتبس قد تم تصنيعه من أجل انتاج أكبر عملية تدويخية تأريخية بلبلت العقول وخلطت الأوراق وحولت المتبارين والمتبارزين فوق صفحاته المليارية إلى ساحة للتناطح والتنابز تشبه مصحة عملاقة للأمراض النفسية .
ستشهد الأيام القادمات تنقل مخترع الفيس بين محكمة استنطاق ومجلس استجواب في أمريكا واوربا وستوجه له تهمة التجسس والتلصص والتلاعب بمحتويات عشرات ملايين من صفحات العملاء والمتصفحين المغفلين ، وتأثير ذلك ليس على الأمن الاجتماعي فقط بل حتى على نتائج ومصائر دول صغرى وعظمى وأشهرها الآن معمعة نتيجة فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية أمريكا المتحدة ، وكيف تلاعب الموظفون المنتمون للجيش الألكتروني بتبديل بوصلة الناخبين من ضفة هيلاري الى ضفة دوني ، وقد ينتهي الأمر بمارك زوغربيرغ كما انتهى بحال صاحب موقع ويكيليكس الخطير لاجئاً بسفارة محصنة .
اذا ثبت ان الفيسبوك قد باع معلومات عملائه الخاصة وساهم بتغيير نتائج انتخابات اعظم دولة قائمة حتى الآن فوق الأرض ، فماذا ستفعل دول مريضة وفاسدة ومنتهكة ومتخلفة مثل بلدي العراق اذا ما انتوت حيتان الفاسدين والخائنين الاستعانة بمارك لتكرار اللعبة في كومبيوترات الناس البسطاء في حال تمت الانتخابات والحسبة صارت الكترونية صرف والشائعة ببلاش والعقل مؤجل وأخلاق عمال الأمم المتحدة ستكون مثل أخلاق مارك الحيال الذي جنى مليارات الدولارات وهو يحرث رؤوسنا ويخدعنا بجملته إن الفيسبوك مجاني وسيبقى كذلك الى الأبد !!
بعد تجربة حافلة ضاجة شخصية تقترب اليوم من سنها الخامسة ، وجدت ان الخلاف بغابة الفيسبوك يفسد الود والحب ويصنع الكراهية والمعمعة والذبول ، على الرغم من أنني أحد المحظوظين جداً بتجوالي في هذا الكون الافتراضي الشاسع ، وتكاد تكون خسائري قليلة اذا ما قورنت بخسارات الآخرين . ثمة أيضا الكثير من التزوير الذي اختفت معه جملة ان التاريخ يكتبه المنتصرون ، وحلت محله جملة ان التأريخ يكتبه الفيسبوكيون وفق هوى الدكان .
سيقول قائل عاطفي طيب لولا الفيسبوك لما قرأنا قصصك وحكاياتك وصوفياتك ومكاتيبك ، فأقول اننا عرفنا نجيب محفوظ وماركيز وتشيخوف والسياب وهمنغواي قبل ولادة الفتى مارك بعشرات السنوات .