جمهورية الفيسبوك تتهاوى

علي السوداني

ولقد‭ ‬كتبنا‭ ‬وقلنا‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬ومرة‭ ‬،‭ ‬إنّ‭ ‬أضرار‭ ‬الفيسبوك‭ ‬وأخوته‭ ‬بالرضاعة‭ ‬الألكترونية‭ ‬،‭ ‬لهي‭ ‬أعظم‭ ‬وأزيد‭ ‬من‭ ‬فوائده‭ ‬الشحيحة‭ ‬،‭ ‬فصدّقنا‭ ‬قومٌ‭ ‬وأنكر‭ ‬قولنا‭ ‬آخرون‭ ‬رأوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬التواصلية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السهلة‭ ‬بعض‭ ‬حلٍّ‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬النشر‭ ‬الحر‭ ‬منفساً‭ ‬ليس‭ ‬بمقدور‭ ‬الشرطة‭ ‬والعسس‭ ‬إيقافه‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬نسوا‭ ‬أو‭ ‬تناسوا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المخترع‭ ‬الملتبس‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تصنيعه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتاج‭ ‬أكبر‭ ‬عملية‭ ‬تدويخية‭ ‬تأريخية‭ ‬بلبلت‭ ‬العقول‭ ‬وخلطت‭ ‬الأوراق‭ ‬وحولت‭ ‬المتبارين‭ ‬والمتبارزين‭ ‬فوق‭ ‬صفحاته‭ ‬المليارية‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬للتناطح‭ ‬والتنابز‭ ‬تشبه‭ ‬مصحة‭ ‬عملاقة‭ ‬للأمراض‭ ‬النفسية‭ .‬

ستشهد‭ ‬الأيام‭ ‬القادمات‭ ‬تنقل‭ ‬مخترع‭ ‬الفيس‭ ‬بين‭ ‬محكمة‭ ‬استنطاق‭ ‬ومجلس‭ ‬استجواب‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬واوربا‭ ‬وستوجه‭ ‬له‭ ‬تهمة‭ ‬التجسس‭ ‬والتلصص‭ ‬والتلاعب‭ ‬بمحتويات‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬صفحات‭ ‬العملاء‭ ‬والمتصفحين‭ ‬المغفلين‭ ‬،‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬ومصائر‭ ‬دول‭ ‬صغرى‭ ‬وعظمى‭ ‬وأشهرها‭ ‬الآن‭ ‬معمعة‭ ‬نتيجة‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بولاية‭ ‬أمريكا‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬وكيف‭ ‬تلاعب‭ ‬الموظفون‭ ‬المنتمون‭ ‬للجيش‭ ‬الألكتروني‭ ‬بتبديل‭ ‬بوصلة‭ ‬الناخبين‭ ‬من‭ ‬ضفة‭ ‬هيلاري‭ ‬الى‭ ‬ضفة‭ ‬دوني‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬ينتهي‭ ‬الأمر‭ ‬بمارك‭ ‬زوغربيرغ‭ ‬كما‭ ‬انتهى‭ ‬بحال‭ ‬صاحب‭ ‬موقع‭ ‬ويكيليكس‭ ‬الخطير‭ ‬لاجئاً‭ ‬بسفارة‭ ‬محصنة‭ .‬

اذا‭ ‬ثبت‭ ‬ان‭ ‬الفيسبوك‭ ‬قد‭ ‬باع‭ ‬معلومات‭ ‬عملائه‭ ‬الخاصة‭ ‬وساهم‭ ‬بتغيير‭ ‬نتائج‭ ‬انتخابات‭ ‬اعظم‭ ‬دولة‭ ‬قائمة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬فوق‭ ‬الأرض‭ ‬،‭ ‬فماذا‭ ‬ستفعل‭ ‬دول‭ ‬مريضة‭ ‬وفاسدة‭ ‬ومنتهكة‭ ‬ومتخلفة‭ ‬مثل‭ ‬بلدي‭ ‬العراق‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬انتوت‭ ‬حيتان‭ ‬الفاسدين‭ ‬والخائنين‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمارك‭ ‬لتكرار‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬كومبيوترات‭ ‬الناس‭ ‬البسطاء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تمت‭ ‬الانتخابات‭ ‬والحسبة‭ ‬صارت‭ ‬الكترونية‭ ‬صرف‭ ‬والشائعة‭ ‬ببلاش‭ ‬والعقل‭ ‬مؤجل‭ ‬وأخلاق‭ ‬عمال‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ستكون‭ ‬مثل‭ ‬أخلاق‭ ‬مارك‭ ‬الحيال‭ ‬الذي‭ ‬جنى‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬وهو‭ ‬يحرث‭ ‬رؤوسنا‭ ‬ويخدعنا‭ ‬بجملته‭ ‬إن‭ ‬الفيسبوك‭ ‬مجاني‭ ‬وسيبقى‭ ‬كذلك‭ ‬الى‭ ‬الأبد‭ !!‬

بعد‭ ‬تجربة‭ ‬حافلة‭ ‬ضاجة‭ ‬شخصية‭ ‬تقترب‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬سنها‭ ‬الخامسة‭ ‬،‭ ‬وجدت‭ ‬ان‭ ‬الخلاف‭ ‬بغابة‭ ‬الفيسبوك‭ ‬يفسد‭ ‬الود‭ ‬والحب‭ ‬ويصنع‭ ‬الكراهية‭ ‬والمعمعة‭ ‬والذبول‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنني‭ ‬أحد‭ ‬المحظوظين‭ ‬جداً‭ ‬بتجوالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الكون‭ ‬الافتراضي‭ ‬الشاسع‭ ‬،‭ ‬وتكاد‭ ‬تكون‭ ‬خسائري‭ ‬قليلة‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬قورنت‭ ‬بخسارات‭ ‬الآخرين‭ . ‬ثمة‭ ‬أيضا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التزوير‭ ‬الذي‭ ‬اختفت‭ ‬معه‭ ‬جملة‭ ‬ان‭ ‬التاريخ‭ ‬يكتبه‭ ‬المنتصرون‭ ‬،‭ ‬وحلت‭ ‬محله‭ ‬جملة‭ ‬ان‭ ‬التأريخ‭ ‬يكتبه‭ ‬الفيسبوكيون‭ ‬وفق‭ ‬هوى‭ ‬الدكان‭ .‬

سيقول‭ ‬قائل‭ ‬عاطفي‭ ‬طيب‭ ‬لولا‭ ‬الفيسبوك‭ ‬لما‭ ‬قرأنا‭ ‬قصصك‭ ‬وحكاياتك‭ ‬وصوفياتك‭ ‬ومكاتيبك‭ ‬،‭ ‬فأقول‭ ‬اننا‭ ‬عرفنا‭ ‬نجيب‭ ‬محفوظ‭ ‬وماركيز‭ ‬وتشيخوف‭ ‬والسياب‭ ‬وهمنغواي‭ ‬قبل‭ ‬ولادة‭ ‬الفتى‭ ‬مارك‭ ‬بعشرات‭ ‬السنوات‭ . ‬