ايطاليا تتيح للجمهور الاطلاع على كنوزها المخفية

روما‭ – ‬الزمان‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬فتحت‭ ‬إيطاليا‭ ‬لمواطنيها‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬الثقافية‭ ‬والمناطق‭ ‬الأثرية‭ ‬والكنوز‭ ‬المخفية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬متناول‭ ‬الجمهور‭. ‬ذكر‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬لوكال‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬تشمل‭ ‬فيلات‭ ‬مزخرفة‭ ‬وحدائق‭ ‬خفية‭ ‬وقلاعا‭ ‬تاريخية‭ ‬وكنائس‭ ‬ومتاحف‭ ‬وأماكن‭ ‬سرية‭ ‬أخرى‭ ‬تغلق‭ ‬أبوابها‭ ‬عادة،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬أيام‭ ‬الربيع‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬يدعمها‭ ‬صندوق‭ ‬البيئة‭ ‬الإيطالي‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬فعالياتها‭ ‬أمس‭ ‬وتختتم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭.‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬النسخة‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي،‭ ‬الذي‭ ‬يمنح‭ ‬السياح‭ ‬والمواطنين‭ ‬فرصة‭ ‬لمعرفة‭ ‬الكنوز‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬والدخول‭ ‬مجانًا‭ ‬لهذه‭ ‬المواقع‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تبرعا‭ ‬اختياريا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭- ‬5‭ ‬يورو‭ ‬لصندوق‭ ‬البيئة‭ ‬الإيطالي‭ ‬وهو‭ ‬مؤسسة‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬لحماية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التراث‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬الإيطالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬بمعرفة‭ ‬ورعاية‭ ‬الفن‭.‬