ايطاليا تتيح للجمهور الاطلاع على كنوزها المخفية

روما – الزمان للمرة الأولى فتحت إيطاليا لمواطنيها ما يزيد على ألف من المعالم الثقافية والمناطق الأثرية والكنوز المخفية الأخرى التي عادة ما تكون بعيدة عن متناول الجمهور. ذكر موقع «ذا لوكال» الإخباري الأوروبي أن القائمة تشمل فيلات مزخرفة وحدائق خفية وقلاعا تاريخية وكنائس ومتاحف وأماكن سرية أخرى تغلق أبوابها عادة، ويأتي هذا في إطار مبادرة «أيام الربيع» والتي يدعمها صندوق البيئة الإيطالي والتي بدأت فعالياتها أمس وتختتم في وقت لاحق اليوم.
ويمثل هذا العام النسخة 26 من هذا الحدث السنوي، الذي يمنح السياح والمواطنين فرصة لمعرفة الكنوز الأثرية في إيطاليا، والدخول مجانًا لهذه المواقع بالرغم من أن هناك تبرعا اختياريا ما بين 2- 5 يورو لصندوق البيئة الإيطالي وهو مؤسسة غير ربحية لحماية وتعزيز التراث الفني والثقافي الإيطالي من خلال رفع وعي المجتمع بمعرفة ورعاية الفن.