خاتم الزواج درة تقاليد ملكية بريطانية عريقة في زفاف الأمير هاري وميغان

‭ ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتبع‭ ‬مراسم‭ ‬زفاف‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬والممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬القادم،‭ ‬تقاليد‭ ‬ملكية‭ ‬عمرها‭ ‬نحو‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬بإهدائه‭ ‬خاتم‭ ‬الزواج‭ ‬المصنع‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الويلزي‭ ‬النادر‭.‬

وقد‭ ‬استخدم‭ ‬أعضاء‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬خواتم‭ ‬الزواج‭ ‬منذ‭ ‬زواج‭ ‬جدة‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬الملكة‭ ‬الأم‭ ‬من‭ ‬دوق‭ ‬يورك‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬1923‭.‬

وتم‭ ‬اتباع‭ ‬التقليد‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬1947‭ ‬عند‭ ‬زواج‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭ ‬والملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬حتى‭ ‬أصبح‭ ‬عادة‭ ‬تتبع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الزيجات‭ ‬الملكية‭.‬

وبحسب‭ ‬صيّاغ‭ ‬منجم‭ ‬كولغو،‭ ‬فإن‭ ‬خاتم‭ ‬زواج‭ ‬الملكة‭ ‬صُنع‭ ‬من‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الويلزي‭ ‬الخالص‭ ‬المستخرج‭ ‬من‭ ‬منجم‭ ‬كولغو‭ ‬سانت‭ ‬ديفيد‭ ‬الذي‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأميرة‭ ‬مارغريت‭ ‬والأميرة‭ ‬أنا‭ ‬والأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬والأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬ودوقة‭ ‬كارنويل،‭ ‬وجميعهم‭ ‬استخدموا‭ ‬نفس‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬خواتم‭ ‬زواجهم‭.‬

واستخدم‭ ‬الذهب‭ ‬الويلزي‭ ‬أيضا‭ ‬لتصنيع‭ ‬خاتم‭ ‬كيت‭ ‬ميدلتون،‭ ‬عند‭ ‬زفافها‭ ‬على‭ ‬الأمير‭ ‬وليام‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تصنيع‭ ‬خاتم‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬في‭ ‬دار‭ ‬‮«‬وارتسكي‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬استعدادًا‭ ‬للزفاف‭ ‬المحدد‭ ‬له‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭.‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬لون‭ ‬خاتم‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل‭ ‬سيكون‭ ‬ذهبيًا‭ ‬خافتًا،‭ ‬ليتماشى‭ ‬مع‭ ‬دبلة‭ ‬الخطبة‭ ‬التي‭ ‬صممها‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬بنفسه‭.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬روبرتس،‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كلوغاو‭ ‬غولد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تزود‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬بالذهب‭: ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬دبلة‭ ‬الخطوبة،‭ ‬فإن‭ ‬الخاتم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتناغم‭ ‬معها‭. ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أصفر‭ ‬اللون‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬خطوبة‭ ‬الأمير‭ ‬البريطاني‭ ‬هاري‭ ‬والممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬ميغان‭ ‬ماركل،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬اللافتة‭ ‬هو‭ ‬خاتم‭ ‬الخطوبة‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬ماسة‭ ‬كبيرة‭.‬

وصنع‭ ‬هذا‭ ‬الخاتم‭ ‬خصيصا‭ ‬لميغان‭ (‬36‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬شخصيا‭ (‬33‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬ماسة‭ ‬الخاتم‭ ‬مستخرجة‭ ‬من‭ ‬بتسوانا،‭ ‬أما‭ ‬الحجران‭ ‬الصغيران‭ ‬فهما‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مجوهرات‭ ‬خاصة‭ ‬بأمه‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭ ‬ديانا،‭ ‬وبلغت‭ ‬تكلفة‭ ‬خاتم‭ ‬الخطوبة‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬