طرق لكشف تطبيقات التجسس في الهواتف الذكية

برلين‭- ‬الزمان‭ ‬

أشار‭ ‬الاتحاد‭ ‬الألماني‭ ‬للأمان‭ ‬على‭ ‬الويب‭ ‬إلى‭ ‬انتشار‭ ‬تطبيقات‭ ‬التجسس‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬شراؤها‭ ‬بكلفة‭ ‬زهيدة‭ ‬واستعمالها‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان،‭ ‬ولذلك‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الحرص‭ ‬والحذر،‭ ‬نظراً‭ ‬لتزايد‭ ‬أعداد‭ ‬‮«‬هواة‭ ‬التجسس‮»‬‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭.‬

وأضاف‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬الإشارات‭ ‬التحذيرية،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تطبيقات‭ ‬تجسس‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي،‭ ‬ومنها‭ ‬تعذر‭ ‬إيقاف‭ ‬شاشة‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وزيادة‭ ‬معدل‭ ‬استهلاك‭ ‬باقة‭ ‬البيانات‭ ‬وشحنة‭ ‬البطارية،‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المؤشرات،‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬تطبيقات‭ ‬التجسس‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬الجوال‭.‬ويُمكن‭ ‬لبرامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروسات‭ ‬اكتشاف‭ ‬تطبيقات‭ ‬التجسس‭ ‬وإزالتها،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬إرجاع‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬إعدادات‭ ‬المصنع‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬الضارة‭.‬

وإذا‭ ‬رغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬تجنب‭ ‬التطبيقات‭ ‬المتطفلة‭ ‬وبرمجيات‭ ‬التجسس،‭ ‬فيتعين‭ ‬عليه‭ ‬الحرص‭ ‬والحذر‭ ‬عند‭ ‬تثبيت‭ ‬التطبيقات،‭ ‬والانتباه‭ ‬جيداً‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تطلب‭ ‬حق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الكاميرا‭ ‬والميكروفون‭.‬

ولمنع‭ ‬تثبيت‭ ‬تطبيق‭ ‬للجسس‭ ‬سراً‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬تفعيل‭ ‬قفل‭ ‬الشاشة‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬دون‭ ‬مراقبة‭.‬