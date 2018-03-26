جهاز صغير لمراقبة الجهاز الهضمي

‭ ‬كاليفورنيا‭ -‬الزمان‭ ‬

طوّر‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬جهازاً‭ ‬إلكترونياً‭ ‬جديداً‭ ‬يمكن‭ ‬ارتدائه‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬لمراقبة‭ ‬أنشطة‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬والمريض‭ ‬لرؤية‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يجمعها‭ ‬هذا‭ ‬الجهاز‭ ‬لحظة‭ ‬حدوثها‭.‬

‭.‬ويسعى‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬أنشطة‭ ‬المعدة‭ ‬والأمعاء‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬لزيارة‭ ‬الطبيب‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬التحاليل‭ ‬والأشعة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬تكلفة‭ ‬العلاج،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬مراقبة‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬متواصلة‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬احتمالية‭ ‬اكتشاف‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭.‬

واختبر‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬سان‭ ‬دييجو‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجهاز‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬محمول‭ ‬مصنوع‭ ‬بطريقة‭ ‬الطباعة‭ ‬المجسمة‭ ‬وعشرة‭ ‬أقطاب‭ ‬صغيرة‭ ‬يتم‭ ‬تثبيتها‭ ‬على‭ ‬الجسم‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬طفلاً‭ ‬وشخص‭ ‬بالغ‭ ‬واحد،‭ ‬وتوصلوا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهاز‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬الحصول‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬أساليب‭ ‬الفحص‭ ‬والتحاليل‭ ‬الطبية،‭ ‬والتي‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬تتطلب‭ ‬تعريض‭ ‬المريض‭ ‬لتدخلات‭ ‬جراحية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬

كما‭ ‬توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النشاط‭ ‬الكهربائي‭ ‬للمعدة‭ ‬يتغير‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬أثناء‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ ‬أثناء‭ ‬النوم‭ ‬وعلى‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬رمين‭ ‬جاريبانز‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الهندسة‭ ‬الحيوية‭ ‬بجامعة‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬سان‭ ‬دييجو،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردها‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬فيز‭ ‬دوت‭ ‬أورج‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬والابتكارات‭ ‬العلمية‭: ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬سوف‭ ‬يفسح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬نوع‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الطب،‭ ‬حيث‭ ‬يستطيع‭ ‬طبيب‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬أن‭ ‬يرصد‭ ‬بسرعة‭ ‬أي‭ ‬تغيرات‭ ‬غير‭ ‬معتادة‭ ‬على‭ ‬المعدة‭ ‬والأمعاء،‭ ‬وبالتالي‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تشخيص‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة‭ ‬لمشكلة‭ ‬المريض‮»‬‭. ‬ويتشابه‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬رسم‭ ‬القلب،‭ ‬ويتم‭ ‬وضع‭ ‬الجهاز‭ ‬والبطاريات‭ ‬التي‭ ‬تزوده‭ ‬بالطاقة‭ ‬داخل‭ ‬علبة‭ ‬مصنوعة‭ ‬بطريقة‭ ‬الطباعة‭ ‬المجسمة،‭ ‬وهو‭ ‬متصل‭ ‬بعشرة‭ ‬أقطاب‭ ‬يتم‭ ‬تثبيتها‭ ‬فوق‭ ‬معدة‭ ‬المريض‭. ‬ويتم‭ ‬توصيل‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬لاسلكيا‭ ‬بتطبيق‭ ‬إلكتروني‭ ‬خاص‭ ‬بالهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬للمريض‭ ‬برصد‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬على‭ ‬جهازه‭ ‬الهضمي‭ ‬أثناء‭ ‬الوجبات‭ ‬أو‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬باقي‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭.‬