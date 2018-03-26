دراسة طبية تربط بين استهلاك الدهون وقصر العمر

واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬علاقة‭ ‬وثيقة‭ ‬بين‭ ‬البدانة‭ ‬وقصر‭ ‬العمر،‭ ‬وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬الاستقصائية‭ ‬إن‭ ‬أصحاب‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬يقضون‭ ‬سنوات‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬المعاناة‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬يتمتعون‭ ‬بأوزان‭ ‬صحية‭. ‬وفحص‭ ‬الباحثون‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬190‭ ‬ألف‭ ‬بالغ‭ ‬شملتهم‭ ‬عشر‭ ‬دراسات‭ ‬مختلفة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬السبعة‭ ‬الماضية،‭ ‬وعكفت‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬الوزن‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭. ‬وفي‭ ‬بداية‭ ‬تلك‭ ‬الدراسات،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬مريضاً‭ ‬بالقلب‭ ‬لكن‭ ‬70‭% ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬ونحو‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬النساء‭ ‬ممن‭ ‬هن‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الأربعين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كانوا‭ ‬إما‭ ‬بدناء‭ ‬أو‭ ‬يعانون‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭.‬

خلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مخاطر‭ ‬إصابة‭ ‬الرجال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و59‭ ‬عاماً‭ ‬بالجلطة‭ ‬أو‭ ‬الأزمة‭ ‬القلبية‭ ‬أو‭ ‬فشل‭ ‬وظائف‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الوفاة‭ ‬لأسباب‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بالقلب‭ ‬كانت‭ ‬أعلى‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬بنسبة‭ ‬21‭% ‬مقارنةً‭ ‬مع‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بوزن‭ ‬عادي‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للنساء،‭ ‬أظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬أن‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بين‭ ‬من‭ ‬تعانين‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬العمرية‭ ‬نفسها‭ ‬كانت‭ ‬أعلى‭ ‬بنسبة‭ ‬32‭%. ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬تخطى‭ ‬الأمر‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬ليدخل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬البدانة،‭ ‬فإن‭ ‬المخاطر‭ ‬تزيد‭ ‬بنسبة‭ ‬67‭% ‬بين‭ ‬الرجال‭ ‬و85‭% ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬مقارنة‭ ‬بأصحاب‭ ‬الأوزان‭ ‬العادية‭.‬

وتقول‭ ‬الدكتورة‭ ‬ساديا‭ ‬خان‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬فينبرجغ‭ ‬للطب‭ ‬بجامعة‭ ‬نورثوسترن‭ ‬في‭ ‬شيكاغو،‭ ‬وهي‭ ‬كبيرة‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭: ‬‮«‬البدانة‭ ‬أو‭ ‬الدهون‭ ‬الزائدة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬خطره‭ ‬أيضاً‭ ‬بتسببها‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والإصابة‭ ‬بالسكري‭ ‬وارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬الكوليسترول‮»‬‭.‬

وأظهرت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬دورية‭ ‬‮«‬غاما‭ ‬كارديولوجي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬لم‭ ‬يختلف‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬والعادي‭ ‬لكنه‭ ‬تراجع‭ ‬1‭.‬9‭ ‬سنة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬البدناء،‭ ‬وست‭ ‬سنوات‭ ‬كاملة‭ ‬عند‭ ‬المقارنة‭ ‬بمن‭ ‬يعانون‭ ‬البدانة‭ ‬المفرطة‭.‬

وتبيّن‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الوزن‭ ‬العادي‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬كان‭ ‬أعلى‭ ‬1‭.‬4‭ ‬سنة‭ ‬مقارنة‭ ‬بصاحبات‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭ ‬و3‭.‬4‭ ‬سنة‭ ‬عن‭ ‬البدينات‭ ‬وست‭ ‬سنوات‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬تعانين‭ ‬البدانة‭ ‬المفرطة‭.‬