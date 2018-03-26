مصر منذ ثورة 2011 واطاحة مبارك.. أرقام ذات مغزى سياسي

القاهرة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬أبرز‭ ‬الاحداث‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬2011‭ ‬التي‭ ‬أطاحت‭ ‬بحسني‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬تجري‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬يعتبر‭ ‬فوز‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬محسوماً‭ ‬فيها‭ ‬لولاية‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭.‬

‭ ‬الثورة‭ ‬

في‭ ‬25‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير،‭ ‬بدأت‭ ‬تظاهرات‭ ‬كبيرة‭ ‬ضد‭ ‬مبارك‭ ‬رفعت‭ ‬شعارات‭ ‬تطالب‭ ‬برحيله،‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬الثورة‭ ‬التونسية‭ ‬التي‭ ‬أسقطت‭ ‬زين‭ ‬العابدين‭ ‬بن‭ ‬علي‭. ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬نزل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬متظاهر‭ ‬الى‭ ‬الشارع،‭ ‬وتجمعوا‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭.‬

في‭ ‬11‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬تنحى‭ ‬مبارك‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬بلا‭ ‬منازع‭ ‬وسلم‭ ‬سلطاته‭ ‬الى‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬عطل‭ ‬العمل‭ ‬بالدستور‭ ‬وحل‭ ‬البرلمان‭. ‬وجاء‭ ‬تنحي‭ ‬مبارك‭ ‬بعد‭ ‬18‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬تظاهرات‭ ‬متواصلة‭ ‬تخللتها‭ ‬مواجهات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬والمتظاهرين‭ ‬السلميين‭ ‬خلفت‭ ‬850‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭. ‬ومع‭ ‬توليه‭ ‬السلطة،‭ ‬تعهد‭ ‬الجيش‭ ‬ب»انتقال‭ ‬سلمي‮»‬‭ ‬للسلطة‭ ‬وباجراء‭ ‬انتخابات‭.‬

‭ ‬فوز‭ ‬الاسلاميين‭ ‬

في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬بدأت‭ ‬أوّل‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬بعد‭ ‬الاطاحة‭ ‬بمبارك‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭. ‬فازت‭ ‬الاحزاب‭ ‬الاسلامية‭ ‬بثلثي‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ ‬نصفها‭ ‬تقريبا‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭. ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2012،‭ ‬أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬العليا‭ ‬بحل‭ ‬البرلمان‭.‬

في‭ ‬30‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬فاز‭ ‬مرشح‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بنسبة‭ ‬51‭,‬7‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أصوات‭ ‬المشاركين‭ ‬ليصبح‭ ‬اول‭ ‬رئيس‭ ‬مدني‭ ‬منتخب‭ ‬ديموقراطيا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬وكذلك‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬إسلامي‭ ‬لمصر‭.‬

في‭ ‬12‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أطاح‭ ‬مرسي‭ ‬بالمشير‭ ‬حسين‭ ‬طنطاوي،‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬والحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للبلاد‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬مبارك،‭ ‬وعين‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬محله‭.‬

‭ ‬إطاحة‭ ‬مرسي‭ ‬وتولي‭ ‬السيسي

في‭ ‬03‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬أطاح‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بمرسي‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬حاشدة‭ ‬معارضة‭ ‬لحكمه‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬سنة‭. ‬وأعلن‭ ‬السيسي‭ ‬تعطيل‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬صاغته‭ ‬جمعية‭ ‬تأسيسية‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬الاسلاميون‭. ‬وندد‭ ‬مرسي‭ ‬ب»الانقلاب‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قامت‭ ‬السلطات‭ ‬الجديدة‭ ‬بحملة‭ ‬قمع‭ ‬واسعة‭ ‬ضد‭ ‬أنصاره‭.‬

في‭ ‬14‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬فضت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬بالقوة‭ ‬اعتصامين‭ ‬لانصار‭ ‬مرسي‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬700‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬قتل‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬الشوارع‭ ‬وأوقف‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬وصدرت‭ ‬أحكام‭ ‬بالاعدام‭ ‬على‭ ‬المئات،‭ ‬بينهم‭ ‬مرسي،‭ ‬في‭ ‬محاكمات‭ ‬جماعية‭ ‬استنكرتها‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬علما‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬لاحقا‭ ‬إلغاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاحكام‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬‮«‬تنظيما‭ ‬ارهابيا‮»‬‭. ‬في‭ ‬08‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014،‭ ‬أدى‭ ‬السيسي‭ ‬اليمين‭ ‬رئيسا‭ ‬جديدا‭ ‬لمصر‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬بأصوات‭ ‬96‭,‬91‭%‬‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬وبعد‭ ‬الاطاحة‭ ‬بكل‭ ‬أطياف‭ ‬المعارضة‭ ‬الاسلامية‭ ‬والعلمانية‭.‬

في‭ ‬نهاية‭ ‬2015،‭ ‬انتخب‭ ‬برلمان‭ ‬جديد‭ ‬موال‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬للسيسي‭.‬بعد‭ ‬انتخاب‭ ‬السيسي،‭ ‬استمرت‭ ‬حملة‭ ‬القمع‭ ‬ضد‭ ‬انصار‭ ‬مرسي‭ ‬وضد‭ ‬المعارضة‭ ‬الليبرالية‭ ‬واليسارية‭.‬

‭ ‬اعتداءات‭ ‬

في‭ ‬31‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬قتل‭ ‬224‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬بعيد‭ ‬اقلاعها‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سيناء،‭ ‬وهو‭ ‬اعتداء‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وتعرضت‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬الى‭ ‬اعتداءات‭ ‬دامية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬خصوصا‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬في‭ ‬سيناء‭. ‬وأطلق‭ ‬الجيش‭ ‬أخيرا‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬الارهاب‮»‬‭.‬

‭ ‬مساعدة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬

في‭ ‬11‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬وافق‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬قيمته‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لمصر‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بدأت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬برنامجا‭ ‬للاصلاح‭ ‬الاقتصادي‭.‬

‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬مبارك‭ ‬

في‭ ‬24‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2017،‭ ‬أطلق‭ ‬سراح‭ ‬مبارك‭ ‬الذي‭ ‬برىء‭ ‬من‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬أثناء‭ ‬الثورة‭. ‬وغادر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬المستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬بالقاهرة‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬معظم‭ ‬سنوات‭ ‬حبسه‭ ‬الست‭.‬

‭ ‬دعم‭ ‬للسيسي‭ ‬

في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بقوة‭ ‬بالسيسي‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬واشنطن‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬يقوم‭ ‬‮«‬بعمل‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/ ‬اكتوبر،‭ ‬حصل‭ ‬السيسي‭ ‬اثناء‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بشهرين،‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬القاهرة‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬تأكيد‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬روسية‭ ‬لبناء‭ ‬أول‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي‭ ‬مصري‭ ‬لانتاج‭ ‬الكهرباء‭.‬

‭ ‬مسألة‭ ‬اجرائية‭ ‬للسيسي‭ ‬

في‭ ‬23‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018،‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬بعد‭ ‬بضعة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭. ‬وجرى‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬الترشح‭ ‬للرئاسة‭ ‬قبل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬باعتباره‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬ضابطا‭ ‬في‭ ‬الاحتياط‭.‬

وتم‭ ‬استبعاد‭ ‬مرشحين‭ ‬آخرين‭ ‬محتملين‭ ‬أو‭ ‬ثنيهم‭ ‬عن‭ ‬خوض‭ ‬السباق‭.‬

في‭ ‬13‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬قالت‭ ‬14‭ ‬منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬ان‭ ‬الاقتراع‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬حراً‭ ‬وليس‭ ‬منصفاً‮»‬‭.‬

قبضة‭ ‬الجيش‭ ‬تحكم‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭..‬

سنوات‭ ‬وأحداث

القاهرة‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬مصر‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬فيها‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬الاربعاء،‭ ‬هي‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الاكبر‭ ‬ديموغرافيا،‭ ‬ويمسك‭ ‬الجيش‭ ‬فيها‭ ‬بمقاليد‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬

في‭ ‬عام‭ ‬1922،‭ ‬حصلت‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬الاستقلال‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬فؤاد‭ ‬الاول،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تحت‭ ‬نظام‭ ‬الحماية‭ ‬البريطانية‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬1952،‭ ‬قام‭ ‬‮«‬الضباط‭ ‬الاحرار‮»‬،‭ ‬وهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬اسرائيل‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬بعزل‭ ‬الملك‭ ‬فاروق‭. ‬وأُعلنت‭ ‬الجمهورية‭ ‬عام‭ ‬1953‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬نجيب‭. ‬وأصبح‭ ‬الضابط‭ ‬الكاريزماتي‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1956،‭ ‬وهو‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭ ‬الذي‭ ‬اعلن‭ ‬فيه‭ ‬تأميم‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭.‬

بعد‭ ‬وفاة‭ ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬عام‭ ‬1970،‭ ‬تولى‭ ‬أنور‭ ‬السادات‭ ‬الآتي‭ ‬من‭ ‬صفوف‭ ‬الجيش‭ ‬كذلك،‭ ‬زمام‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬1979،‭ ‬أصبح‭ ‬السادات‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬عربي‭ ‬يعقد‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬اغتياله‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬مسلحين‭ ‬اسلاميين‭.‬

وتولى‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬للقوات‭ ‬الجوية‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭. ‬واستمر‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تندلع‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2011‭ ‬ثورة‭ ‬استمرت‭ ‬18‭ ‬يوما‭ ‬وانتهت‭ ‬بإعلانه‭ ‬‮«‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬السلطة‮»‬‭ ‬وتسليمها‭ ‬الى‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المصرية‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬،‭ ‬أصبح‭ ‬مرشح‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬محمد‭ ‬مرسي‭ ‬أول‭ ‬رئيس‭ ‬إسلامي‭ ‬وأول‭ ‬رئيس‭ ‬مدني‭ ‬لمصر‭. ‬في‭ ‬2013،‭ ‬بعد‭ ‬تظاهرات‭ ‬ضخمة‭ ‬طالبت‭ ‬برحيله،‭ ‬عزل‭ ‬الجيش‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬آنذاك،‭ ‬مرسي‭ ‬وأوقفه‭. ‬في‭ ‬2014،‭ ‬انتخب‭ ‬السيسي‭ ‬بسهولة‭ ‬رئيسا‭.‬

‭ ‬قرابة‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬مصر،‭ ‬بحسب‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزي‭ ‬للتعبئة‭ ‬والاحصاء،‭ ‬96،6‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬مصر‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الاكبر‭ ‬ديموغرافيا،‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬بعد‭ ‬نيجيريا‭ ‬وإثيوبيا‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬القاهرة‭ ‬قرابة‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬و95‭% ‬من‭ ‬اراضي‭ ‬مصر‭ ‬صحراوية،‭ ‬ويتركز‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬ضفتي‭ ‬نهر‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬الدلتا‭ ‬والصعيد‭. ‬ويحد‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬ومن‭ ‬الشرق‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬ولها‭ ‬حدود‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وليبيا‭ ‬والسودان‭.‬

ويوجد‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬مقر‭ ‬مشيخة‭ ‬الأزهر،‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاسلام‭ ‬السني‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬اضطرابات‭ ‬جهادية‭ ‬

منذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬تواجه‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬المصرية‭ ‬مجموعات‭ ‬متطرفة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الفرع‭ ‬المصري‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتواجد‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سيناء،‭ ‬والذي‭ ‬يستهدف‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والجيش‭ ‬وكذلك‭ ‬المصريين‭ ‬الاقباط‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر‭ ‬2015،‭ ‬قتل‭ ‬224‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬طائرة‭ ‬روسية‭ ‬بعيد‭ ‬اقلاعها‭ ‬من‭ ‬منتجع‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سيناء،‭ ‬وهو‭ ‬اعتداء‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017،‭ ‬اوقع‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬قتيل‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الاكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مصر‭ ‬الحديث،‭ ‬ولكن‭ ‬شبهات‭ ‬كبيرة‭ ‬حامت‭ ‬حول‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

واستهدفت‭ ‬اعتداءات‭ ‬عدة‭ ‬الاقباط‭ ‬المصريين‭.‬

‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬

وما‭ ‬زالت‭ ‬مصر‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬ضربتها‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬ثورة‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

واستجابة‭ ‬لمطالب‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬منحها‭ ‬قرضا‭ ‬قيمته‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بتحرير‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬العملة‭ ‬الوطنية‭ ‬وخفض‭ ‬الدعم‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭ ‬والوقود،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬ارتفاع‭ ‬كبير‭ ‬ومفاجئ‭ ‬لنسبة‭ ‬التضخم‭.‬

وتراجع‭ ‬التضخم‭ ‬نسبيا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬لكن‭ ‬السكان‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاسعار‭.‬

‭ ‬إرث‭ ‬تاريخي‭ ‬رائع‭ ‬

وتمتلك‭ ‬مصر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الاثرية‭ ‬التي‭ ‬جذبت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬ملايين‭ ‬السياح‭.‬

وهرم‭ ‬خوفو‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬عجائب‭ ‬الدنيا‭ ‬السبع‭ ‬الذي‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬قائما‭ ‬في‭ ‬مكانه‭. ‬ويقع‭ ‬الهرم‭ ‬الضخم‭ ‬الذي‭ ‬بني‭ ‬قبل‭ ‬4500‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬هضبة‭ ‬الجيزة‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الغربية‭ ‬للقاهرة‭ ‬الى‭ ‬جوار‭ ‬ابو‭ ‬الهول‭ ‬وهرمي‭ ‬خفرع‭ ‬ومنقرع‭. ‬وشيده‭ ‬الملك‭ ‬خوفو‭ ‬من‭ ‬الأسرة‭ ‬الفرعونية‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬مصر‭ ‬قبل‭ ‬ميلاد‭ ‬المسيح‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2600‭ ‬سنة‭.‬

وتحوي‭ ‬مدينة‭ ‬الاقصر‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬النيل‭ ‬في‭ ‬الصعيد‭ ‬آثار‭ ‬طيبة،‭ ‬عاصمة‭ ‬مصر‭ ‬القديمة‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يفتح‭ ‬المتحف‭ ‬المصري‭ ‬الكبير‭ ‬أبوابه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تأجل‭ ‬افتتاحه‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.‬