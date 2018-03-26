مصر منذ ثورة 2011 واطاحة مبارك.. أرقام ذات مغزى سياسي

القاهرة (أ ف ب) في ما يأتي أبرز الاحداث منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك في مصر حيث تجري من 26 الى 28 آذار/مارس انتخابات رئاسية يعتبر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي محسوماً فيها لولاية ثانية من أربع سنوات.
الثورة
في 25 كانون الثاني/يناير، بدأت تظاهرات كبيرة ضد مبارك رفعت شعارات تطالب برحيله، على خطى الثورة التونسية التي أسقطت زين العابدين بن علي. في الأول من شباط/فبراير، نزل أكثر من مليون متظاهر الى الشارع، وتجمعوا في ميدان التحرير في القاهرة.
في 11 شباط/فبراير، تنحى مبارك بعد ثلاثين عاما من حكم بلا منازع وسلم سلطاته الى المجلس العسكري الذي عطل العمل بالدستور وحل البرلمان. وجاء تنحي مبارك بعد 18 يوما من تظاهرات متواصلة تخللتها مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين السلميين خلفت 850 قتيلا على الاقل. ومع توليه السلطة، تعهد الجيش ب»انتقال سلمي» للسلطة وباجراء انتخابات.
فوز الاسلاميين
في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بدأت أوّل انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بمبارك مع نسبة مشاركة غير مسبوقة. فازت الاحزاب الاسلامية بثلثي مقاعد البرلمان نصفها تقريبا لجماعة الاخوان المسلمين. في حزيران/يونيو 2012، أمرت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان.
في 30 حزيران/يونيو، فاز مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7% من إجمالي أصوات المشاركين ليصبح اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.
في 12 آب/أغسطس، أطاح مرسي بالمشير حسين طنطاوي، قائد الجيش والحاكم الفعلي للبلاد بعد سقوط مبارك، وعين الفريق عبد الفتاح السيسي محله.
إطاحة مرسي وتولي السيسي
في 03 تموز/يوليو، أطاح عبد الفتاح السيسي بمرسي بعد تظاهرات حاشدة معارضة لحكمه الذي استمر سنة. وأعلن السيسي تعطيل الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية سيطر عليها الاسلاميون. وندد مرسي ب»الانقلاب»، فيما قامت السلطات الجديدة بحملة قمع واسعة ضد أنصاره.
في 14 آب/أغسطس، فضت قوات الامن بالقوة اعتصامين لانصار مرسي في القاهرة، ما أسفر عن مقتل 700 على الاقل من المتظاهرين. ومنذ ذلك الحين، قتل المئات في مواجهات الشوارع وأوقف عشرات الآلاف وصدرت أحكام بالاعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية استنكرتها الامم المتحدة. علما انه تم لاحقا إلغاء عدد من هذه الاحكام. في نهاية كانون الاول/ديسمبر، أعلنت السلطات المصرية جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا». في 08 حزيران/يونيو 2014، أدى السيسي اليمين رئيسا جديدا لمصر إثر فوزه بأصوات 96,91% من الناخبين المشاركين في الانتخابات التي جرت من 26 الى 28 أيار/مايو، وبعد الاطاحة بكل أطياف المعارضة الاسلامية والعلمانية.
في نهاية 2015، انتخب برلمان جديد موال بنسبة كبيرة للسيسي.بعد انتخاب السيسي، استمرت حملة القمع ضد انصار مرسي وضد المعارضة الليبرالية واليسارية.
اعتداءات
في 31 تشرين الاول/اكتوبر 2015، قتل 224 شخصا في اعتداء على طائرة روسية بعيد اقلاعها من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، وهو اعتداء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
وتعرضت البلاد منذ العام 2013 الى اعتداءات دامية قام بها خصوصا تنظيم الدولة الاسلامية الذي استهدف قوات الجيش والشرطة في سيناء. وأطلق الجيش أخيرا حملة واسعة في سيناء لمكافحة «الارهاب».
مساعدة من صندوق النقد الدولي
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر التي تواجه صعوبات اقتصادية، بعد أن بدأت الحكومة المصرية برنامجا للاصلاح الاقتصادي.
إطلاق سراح مبارك
في 24 اذار/مارس 2017، أطلق سراح مبارك الذي برىء من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين أثناء الثورة. وغادر الرئيس الاسبق المستشفى العسكري بالقاهرة حيث أمضى معظم سنوات حبسه الست.
دعم للسيسي
في الثالث من نيسان/ابريل، أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بقوة بالسيسي الذي زار واشنطن معتبرا انه يقوم «بعمل رائع».
وفي تشرين الاول/ اكتوبر، حصل السيسي اثناء زيارة الى باريس على دعم نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
بعد ذلك بشهرين، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة وتم خلالها تأكيد التعاقد مع شركة روسية لبناء أول مفاعل نووي مصري لانتاج الكهرباء.
مسألة اجرائية للسيسي
في 23 كانون الثاني/يناير 2018، تم توقيف رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان بعد بضعة ايام من إعلان عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة. وجرى التحقيق معه امام القضاء العسكري بتهمة الاعلان عن الترشح للرئاسة قبل الحصول على إذن من القوات المسلحة باعتباره ما يزال ضابطا في الاحتياط.
وتم استبعاد مرشحين آخرين محتملين أو ثنيهم عن خوض السباق.
في 13 شباط/فبراير، قالت 14 منظمة حقوقية ان الاقتراع «ليس حراً وليس منصفاً».
قبضة الجيش تحكم على مصر منذ عقود..
سنوات وأحداث
القاهرة(أ ف ب) مصر التي تجري فيها انتخابات رئاسية من الاثنين الى الاربعاء، هي البلد العربي الاكبر ديموغرافيا، ويمسك الجيش فيها بمقاليد السلطة منذ عقود.
من صفوف الجيش
في عام 1922، حصلت مصر على الاستقلال في ظل حكم الملك فؤاد الاول، بعدما كانت تحت نظام الحماية البريطانية.
في العام 1952، قام «الضباط الاحرار»، وهم مجموعة من الضباط شاركوا في الحرب ضد اسرائيل عام 1948، بعزل الملك فاروق. وأُعلنت الجمهورية عام 1953 وعلى رأسها اللواء محمد نجيب. وأصبح الضابط الكاريزماتي جمال عبد الناصر رئيسا في عام 1956، وهو العام نفسه الذي اعلن فيه تأميم قناة السويس.
بعد وفاة عبد الناصر عام 1970، تولى أنور السادات الآتي من صفوف الجيش كذلك، زمام الامور في البلاد. وفي العام 1979، أصبح السادات أول رئيس عربي يعقد معاهدة سلام مع اسرائيل قبل ان يتم اغتياله عام 1981 على أيدي مسلحين اسلاميين.
وتولى القائد السابق للقوات الجوية حسني مبارك السلطة بعد ذلك. واستمر في الحكم ثلاثة عقود قبل ان تندلع في 25 كانون الثاني/يناير 2011 ثورة استمرت 18 يوما وانتهت بإعلانه «التخلي عن السلطة» وتسليمها الى القوات المسلحة المصرية.
في عام 2012 ، أصبح مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي أول رئيس إسلامي وأول رئيس مدني لمصر. في 2013، بعد تظاهرات ضخمة طالبت برحيله، عزل الجيش الذي كان بقيادة عبد الفتاح السيسي آنذاك، مرسي وأوقفه. في 2014، انتخب السيسي بسهولة رئيسا.
قرابة 100 مليون
ويبلغ عدد سكان مصر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، 96،6 مليون نسمة، ما يجعل مصر البلد العربي الاكبر ديموغرافيا، والثالث في إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا. ويبلغ عدد سكان القاهرة قرابة 20 مليون نسمة. و95% من اراضي مصر صحراوية، ويتركز السكان على ضفتي نهر النيل في الدلتا والصعيد. ويحد مصر من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الاحمر ولها حدود مشتركة مع اسرائيل وقطاع غزة وليبيا والسودان.
ويوجد في القاهرة مقر مشيخة الأزهر، أحد أكبر مؤسسات الاسلام السني في العالم.
اضطرابات جهادية
منذ العام 2013، تواجه قوات الامن المصرية مجموعات متطرفة من بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية المتواجد بصفة خاصة في سيناء، والذي يستهدف قوات الشرطة والجيش وكذلك المصريين الاقباط.
في تشرين الاول/اكتوبر 2015، قتل 224 شخصا في اعتداء على طائرة روسية بعيد اقلاعها من منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، وهو اعتداء تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، اوقع اعتداء على مسجد في شمال سيناء اكثر من 300 قتيل. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذا الاعتداء الاكثر دموية في تاريخ مصر الحديث، ولكن شبهات كبيرة حامت حول تنظيم الدولة الاسلامية.
واستهدفت اعتداءات عدة الاقباط المصريين.
اقتصاد في أزمة
وما زالت مصر تعاني من آثار الأزمة الاقتصادية التي ضربتها في أعقاب ثورة العام 2011.
واستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي الذي وافق على منحها قرضا قيمته 12 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف العملة الوطنية وخفض الدعم على الكهرباء والوقود، ما أدى الى ارتفاع كبير ومفاجئ لنسبة التضخم.
وتراجع التضخم نسبيا بعد ذلك، لكن السكان ما زالوا يشكون من ارتفاع الاسعار.
إرث تاريخي رائع
وتمتلك مصر العديد من المواقع الاثرية التي جذبت على الدوام ملايين السياح.
وهرم خوفو هو آخر عجائب الدنيا السبع الذي ما زال قائما في مكانه. ويقع الهرم الضخم الذي بني قبل 4500 سنة في هضبة الجيزة في الضاحية الغربية للقاهرة الى جوار ابو الهول وهرمي خفرع ومنقرع. وشيده الملك خوفو من الأسرة الفرعونية الرابعة التي حكمت مصر قبل ميلاد المسيح بأكثر من 2600 سنة.
وتحوي مدينة الاقصر الواقعة على ضفاف النيل في الصعيد آثار طيبة، عاصمة مصر القديمة.
ومن المنتظر ان يفتح المتحف المصري الكبير أبوابه هذا العام بالقرب من أهرامات الجيزة بعد ان تأجل افتتاحه اكثر من مرة.