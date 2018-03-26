الأطراف الرئيسية في النزاع اليمني .. من طاولات الحوار والخيوط السرية الى ساحات الحرب

صنعاء‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬يشهد‭ ‬اليمن‭ ‬نزاعا‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬حكومية‭ ‬تلقى‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬مساندة‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية،‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬المتهمين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬طهران،‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬للرياض‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬في‭ ‬الآتي‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭:‬

‭ ‬الحوثيون‭ ‬

منذ‭ ‬العام‭ ‬2004،‭ ‬يقاتل‭ ‬مسلحو‭ ‬‮«‬أنصار‭ ‬الله‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬اسمهم‭ ‬الرسمي،‭ ‬السلطات‭ ‬اليمنية،‭ ‬ويعرفون‭ ‬بالحوثيين‭ ‬تيمنا‭ ‬بزعيمهم‭ ‬الروحي‭ ‬الراحل‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬الحوثي‭ ‬ونجله‭ ‬حسين‭ ‬الحوثي‭ ‬الذي‭ ‬قتلته‭ ‬القوات‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬نفسه‭. ‬وحاليا،‭ ‬يقود‭ ‬عبد‭ ‬الملك‭ ‬بدر‭ ‬الدين‭ ‬الحوثي‭ ‬التمرد‭.‬

وحمل‭ ‬التمرد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬راية‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الزيدية،‭ ‬الاقلية‭ ‬التي‭ ‬تتركز‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليمن‭ ‬وتشمل‭ ‬ثلث‭ ‬السكان‭ ‬تقريبا‭. ‬وخاض‭ ‬الحوثيون‭ ‬بين‭ ‬2004‭ ‬و2010‭ ‬ست‭ ‬حروب‭ ‬مع‭ ‬صنعاء‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬معقلهم‭ ‬الجبلي‭ ‬في‭ ‬صعدة،‭ ‬كما‭ ‬خاضوا‭ ‬حربا‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬بين‭ ‬2009‭ ‬ومطلع‭ ‬2010‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬توغلهم‭ ‬في‭ ‬أراضي‭ ‬المملكة‭. ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2014،‭ ‬شنوا‭ ‬هجوما‭ ‬كاسحا‭ ‬فسيطروا‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬معاقل‭ ‬النفوذ‭ ‬للقوى‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليمن،‭ ‬ثم‭ ‬سيطروا‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬مقاومة‭ ‬الجيش‭ ‬لهم‭ ‬ومن‭ ‬تحالف‭ ‬ضمني‭ ‬لكتائب‭ ‬فيه‭ ‬كانت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬موالية‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭. ‬وتقدم‭ ‬الحوثيون‭ ‬الى‭ ‬الغرب‭ ‬والشرق‭ ‬والوسط‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يواصلوا‭ ‬الزحف‭ ‬جنوبا‭ ‬حيث‭ ‬سيطروا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬على‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عدن،‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬البلاد،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بالرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬الرياض‭. ‬وفي‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬بدأت‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بشن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ضد‭ ‬الحوثيين‭ ‬وحلفائهم،‭ ‬ووفرت‭ ‬لقوات‭ ‬هادي‭ ‬دعما‭ ‬ميدانيا‭ ‬مباشرا،‭ ‬ما‭ ‬أتاح‭ ‬لها‭ ‬استعادة‭ ‬محافظات‭ ‬جنوبية،‭ ‬بينها‭ ‬عدن‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬2017،‭ ‬اندلع‭ ‬خلاف‭ ‬بين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والرئيس‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يتطور‭ ‬الخلاف‭ ‬الى‭ ‬مواجهات‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭.‬

في‭ ‬البدء،‭ ‬بدت‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬اليمني‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬الحوثيين،‭ ‬وتعذر‭ ‬عليها‭ ‬استعادة‭ ‬زمام‭ ‬الوضع‭ ‬حتى‭ ‬بدء‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬للتحالف‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬جوا‭ ‬ثم‭ ‬برا‭.‬

ووفرت‭ ‬السعودية‭ ‬ودولة‭ ‬الامارات‭ ‬خصوصا‭ ‬لانصار‭ ‬هادي‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬متطورة‭ ‬وأرسلت‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬للتحرك‭ ‬برا‭. ‬وأتاح‭ ‬الهجوم‭ ‬المضاد‭ ‬استعادة‭ ‬خمس‭ ‬محافظات‭ ‬جنوبية‭ ‬ومضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬مع‭ ‬السعي‭ ‬المتواصل‭ ‬للتقدم‭ ‬نحو‭ ‬صنعاء‭.‬

وفي‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2017،‭ ‬أطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬حملة‭ ‬لاستعادة‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الاحمر‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭. ‬وتمكنت‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة،‭ ‬واقتربت‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الحديدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬دفاعات‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحاذية‭ ‬لها‭.‬

في‭ ‬عدن،‭ ‬خاضت‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬تقاتل‭ ‬الحوثيين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتعرف‭ ‬بأنها‭ ‬موالية‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الجنوبيين،‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬اثر‭ ‬اندلاع‭ ‬خلاف‭ ‬سياسي،‭ ‬لتتمكن‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬عدن‭. ‬ويسعى‭ ‬عناصر‭ ‬الحراك‭ ‬الجنوبي‭ ‬الى‭ ‬انفصال‭ ‬جديد‭ ‬لليمن‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬مستقلا‭ ‬قبل‭ ‬1990‭. ‬ويشمل‭ ‬تيارات‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬المتشددون‭ ‬الذين‭ ‬يطالبون‭ ‬بالانفصال،‭ ‬والمعتدلون‭ ‬الساعون‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاستقلالية‭.‬

‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬

تقود‭ ‬السعودية‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬بدايتها‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬2015،‭ ‬دعما‭ ‬لسلطة‭ ‬هادي‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭. ‬وبعد‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬اولى‭ ‬الضربات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تبدو‭ ‬الحملة‭ ‬العسكرية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬اهدافها‭ ‬الرئيسية‭. ‬وتتهم‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات‭ ‬ايران‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العسكري‭ ‬للمتمردين‭. ‬لكن‭ ‬طهران‭ ‬تنفي‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬واشنطن‭ ‬تحدثت‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬عديدة‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬للسلاح‭ ‬من‭ ‬ايران‭ ‬الى‭ ‬اليمن‭.‬

بعيد‭ ‬اطلاق‭ ‬المتمردين‭ ‬صاروخا‭ ‬بالستيا‭ ‬باتجاه‭ ‬الرياض‭ ‬جرى‭ ‬اعتراضه‭ ‬فوق‭ ‬مطار‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017،‭ ‬اتهمت‭ ‬السعودية‭ ‬ايران‭ ‬بشن‭ ‬‮«‬عدوان‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬أراضيها‭.‬

تنظيم‭ ‬قاعدة‭ ‬الجهاد‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬العرب‭: ‬نشأ‭ ‬التنظيم‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬باندماج‭ ‬الفرعين‭ ‬السعودي‭ ‬واليمني‭ ‬للقاعدة‭ ‬واستغل‭ ‬ضعف‭ ‬السلطة‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬نتيجة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬ضد‭ ‬صالح،‭ ‬وعزز‭ ‬نفوذه‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وجنوب‭ ‬شرقها‭.‬

يركز‭ ‬التنظيم‭ ‬عملياته‭ ‬ضد‭ ‬الحوثيين‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬لكنه‭ ‬بدأ‭ ‬يفقد‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬نفوذه‭ ‬مع‭ ‬تنامي‭ ‬دور‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

المجموعات‭ ‬الجهادية‭ ‬

وتعتبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التنظيم‭ ‬اخطر‭ ‬فروع‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وقد‭ ‬ضاعفت‭ ‬الطائرات‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الاخيرة‭ ‬ضرباتها‭ ‬ضد‭ ‬اهداف‭ ‬للتنظيم‭.‬

‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭: ‬تبنى‭ ‬التنظيم‭ ‬اول‭ ‬هجماته‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عندما‭ ‬استهدف‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬مساجد‭ ‬للشيعة‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭ (‬142‭ ‬قتيلا‭). ‬ثم‭ ‬وسع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياته‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬معقلا‭ ‬لتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬العرب‭ ‬وتبنى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬اوقعت‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬بينهم‭ ‬عسكريون‭.‬