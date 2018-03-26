العمليات المشتركة لـ (الزمان) : لا قوات تركية داخل أراضينا

أردوغان يكشف عن محادثات سرية مع بغداد بشأن وضع سنجار

انقرة – ماهر اوغلو

بغداد – صباح الخالدي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إن مسؤولا عراقيا سيصل أنقرة لبحث موضوع قضاء بمحافظة نينوى. وقال اردوغان في كلمة أمام تجمع لمؤيديه امس إنه (في حال فشل عملية الحكومة العراقية في سنجار سنقوم بما يلزم)، واضاف ان (مسؤولا عراقيا سيصل في وقت لاحق البحث مسألة القضاء)، معربا عن امله بأن (تنجح عملية الحكومة العراقية في سنجار)، لافتا إلى ان (مدير المخابرات التركي سيجتمع مع المسؤول لبحث العملية العسكرية العراقية في المنطقة وإنهاء وجود الممقاتلين الاكرد الذين أسسوا قاعدة هناك)، وابلغت مصادر (الزمان) ان الشخصية العراقية قد تكون رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي او رئيس الامن الوطني فالح الفياض.

وبشأن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية اكد أردوغان ان (وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون عرض على أنقرة خلال زيارته الأخيرة العمل معا لحفظ الأمن في منبج)، وتابع (نحن نريد إخراج المنظمات الإرهابية ومستعدون لحفظ الأمن في المنطقة مع أمريكا). والتقى الرئيس اردوغان قادة الاتحاد الاوروبي على أمل تحريك الحوار المتعثر بين أنقرة وبروكسل وذلك في أجواء من التوتر الشديد. ويعقد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك عشاء عمل مع اردوغان في منتجع فارنا السياحي للتباحث في عدد من المواضيع الشائكة بعد ايام على خلاف مع اليونان وقبرص من بينها تراجع دولة القانون في تركيا منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 والاتفاق المثير للجدل بشان المهاجرين وطلب عضوية تركيا في الاتحاد الاوروبي و ايضا العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الاكراد في سوريا. في حين توقع رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد ان الاجتماع سيكون سيكون صعبا. الا ان ايا من المشاركين لا يريد افشال المحادثات ، فالاتحاد الاوروبي يظل بالنسبة الى تركيا شركيا تجاريا مهما وأنقرة لا تزال بالنسبة الى بروكسل حليفا لا يمكن تجاهله في التصدي لموجة الهجرة والارهاب.وازدادت حدة التوتر الاسبوع الماضي عندما ندد القادة الاوروبيون بالتحركات غير القانونية لتركيا ازاء اليونان وقبرص في بحر ايجه وشرق المتوسط بعد حوادث عدة حي وصفت تركيا تصريحات الاتحاد بغير مقبولة كما أعربت عن غضبها من الانتقادات بشأن هجومها على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين بشمال سوريا. في غضون ذلك اكدت قيادة العمليات المشتركة ان من يمسك الارض في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى هي قطعات من الجيش العراقي ، نافية وجود اي قوات تركية او تحركات اجنبية بأتجاه الاراضي العراقية. وقال المتحدث بأسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لـ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات المشتركة تنفي وجود اي قوات تركية على الاراضي العراقية او اي تحركات اجنبية بأتجاه القضاء)، مشيرا الى ان (عناصر حزب العمال الكردستاني التركي باشرة بالانسحاب منذ يوم الجمعة الماضية ومن يمسك الارض في القضاء حاليا والمناطق الادارية والحدود هي قطعات من الجيش العراقي المتمثلة بقطعات الفرقة 15 التي تفرض السيطرة بشكل تام هناك). لكن ما افادت به صحيفة قطرية بأن الجيش التركي استقر عند 19 ثكنة عسكرية داخل الاراضي العراقية. ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي في اربيل القول ان (الجيش التركي استقر في 19 ثكنة عسكرية داخل الأراضي العراقية ضمن قرى كردية وأخرى آشورية وأقام حواجز حولها)، لافتا الى (نشر دبابات ومدافع متوسطة المدى قادرة على أن تصل إلى عمق إقليم كردستان)، واضاف ان (تلك الثكنات هي مواقع جديدة فضلاً عن مواقعه الموجودة أصلاً في نينوى عند جبل بعشيقة التي تضم بطارية مدفعية ثقيلة يصل مداها إلى ما بعد الموصل)، مبينا ان (ذلك جاء في إطار عمليات التحشيد العسكرية التركية على الحدود مع العراق). فيما نفى السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز وجود عملية عسكرية من قبل الجيش التركي ضد حزب العمال في القضاء.وقال يلدز عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر(اود اعلامكم عدم وجود عملية عسكرية تنفذ من قبل تركيا حاليا ضد وجود pkk في سنجار). الى ذلك قالت النائبة عن المكون الايزيدي فيان دخيل وجود قلق اممي بشأن اوضاع المكون بالقضاء . ودعت دخيل خلال لقائها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش الى (الاهتمام بالاسر الايزيدية البالغ عددهم نحو 10 الاف اسرة تقطن في جبل سنجار واطرافه)، مشددة على (تفويت الفرصة على من يرغب العبث بامن المنطقة لصالح أطراف مشبوهة لا تريد الخير لأهل سنجار ولا لبقية المكونات التي حاربت داعش)، مؤكدة (ضرورة وجود خطط أممية خاصة بهذا الشان للحفاظ على الامن الهش في سنجار واطرافها). بدوره ، اعرب كوبيتش عن أمله في ان (تشهد منطقة سنجار المزيد من الاستقرار)، واضاف ان (الامم المتحدة قلقة بشأن اوضاع الايزيديين في المنطقة ومن الضروري ان تكون هناك خطط بديلة لتقديم مختلف اشكال الدعم الانساني والاغاثي لالاف العوائل التي تعيش في جبل سنجار).

على صعيد اخر اشار رئيس كتلة الوركاء النيابية جوزيف صليوة الى وجود محاولات يقوم بها البعض من اجل التغيير الديمغرافي عن طريق شراء اراض وممثلكات ابناء المكون المسيحي في سهل نينوى وبغداد واقليم كردستان. وقال صليوة في تصريح امس إن (المناطق التي يتواجد بها ابناء المكون تعاني امور عدة ولاسيما ان هناك اموالا ترصد من دول كبرى بغية شراء الاراضي بتلك المناطق من اجل التغيير الديمغرافي). على صعيد اخر وجه اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين بكردستان دعوة الى القنصلية التركية في الاقليم بشأن عدم مباشرة تركيا برحلاتها الجوية الى مطار السليمانية.وقال الرئيس العام للاتحاد مصطفى عبد الرحمن في تصريح امس ان (هناك العديد من الشركات في السليمانية لها اعمال مشتركة مع الشركات التركية لذلك ، فأن إيقاف الرحلات التركية المباشرة الى مطار السليمانية يضر كثيرا باعمال الاستيراد والتصدير).