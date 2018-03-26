خبير لـ (الزمان) : القانون منع أعضاء الفروع وسمح لدونهم بالمشاركة

مرشّحون يتهمون المساءلة بإستبعاد الكفاءات الوطنية من خوض الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

اتهم مرشحون للانتخابات البرلمانية المقبلة هيئة المساءلة والعادلة بأستبعاد الكفاءات الوطنية من الترشيح لاسباب غير مقنعة وادعاءات بأنهم مشمولون بأجراءات الهيئة لغرض منعهم من خوض التجربة الديمقراطية التي كفلها القانون والدستور ، فيما دعا الخبير القانوني طارق حرب القضاء الى مطابقة ما جاء في تعديل قانون 72 لسنة 2017 مع المرشحين ، مشيرا الى ان قانون الهيئة عاقب من هم بدرجة عضو فرع في حزب البعث والسماح لمن ادنى درجة بالترشيح. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (قانون الهيئة تم تعديله بموجب قانون 72 لسنة 2017 وعاقب من هم بدرجة عضو فرع في حزب البعث المنحل وليس عضو شعبة كما ورد في قانون الهيئة الذي يعد مؤقتا بموجب المادة 153 من الدستور التي تتحدث عن الهيئة التي وردت في الاحكمام الانتقالية)، واضاف ان (الاحكام الانتقالية ثبتت لدى دول العالم بمدة خمس سنوات في حين ان الهيئة استمرت نحو 13 عاما من تاريخ صدور الدستور عام 2005، داعيا الهيئة الى (الاخذ بتلك الامور وكذلك الجهات القضائية التي يطعن المشمولون امامها بقرارات المساءلة والعدالة التي تخالف القانون وكذلك ملاحظة احكام الدستور والقانون 72 الذي صدر حديثا وليس في الدورات السابقة)، مؤكدا ان (كل بعثي استمر بعد التغيير الذي حدث في 2003 بأنتسابه الى حزب البعث هو محظور من الترشيح للانتخابات بموجب قانون حظر حزب البعث اما ما يخص الحالات السابقة ، فأن القانون والدستور فسح مجالا واسعا للمشاركة في العملية السياسية)، وشدد حرب على (ضرورة تدقيق المرشح طبقا لاحكام القانون ولاسيما ان وصول المرشح الى البرلمان يكون بأنتخاب من قبل المواطنين على خلاف وصول غيرهم الى وظائف الدرجات الخاصة التي تكون بالتعيين وليس بالانتخاب). من جانبهم قال مرشحون لـ (الزمان) ان (الهيئة ابتكرت هذا الاسلوب من اجل تفويت الفرصة امامنا للمشاركة في التجربة اليدمقراطية ولاسيما انها اختارت اياما قريبة من بدء الحملات الانتخابية ظنا انها ستحاول من خلال تلك الاجراءات استبعاد المرشحين الوطنيين من فئة الشباب او الذين خدموا العراق لسنوات طويلة)، لافتين الى ان (الاجراءات تتمثل بدفع رسوم الى مقر الهيئة الواقع في منطقة الصالحية البالغة 25 الف دينار ومن ثم الذهاب الى الهيئة التمييزية في محكمة الساعة لتقديم طلب الطعن لها مقابل رسوم ايضا للنظر بالدعوى خلال ايام)، مستغربين من (اجراءات استبعاد بعض المرشحين من الذين كانوا بدرجة نصير متقدم او عضو متدرب في الحزب المنحل او كذلك الحصول على نوط في حين ان الانواط كانت تمنح للالاف من الناس بالاضافة الى ان ما جاء في تعديل القانون مخالف للاجراءات التي تتعمدها الهيئة حاليا في استبعاد او اجتثاث المرشحين)، مؤكدين ان (هناك جهات متنفذة تسعى الى اقصاء الدماء الجديدة التي تريد اجراء تغييرات ومحاربة افة الفساد التي نخرت بجسد البلاد لاكثر من 15 عاما)، واشاروا الى ان (المستبعدين وليس المطلوب منهم الاجابة على بعض الاستفسارات هم من الضباط والمهندسين والاطباء واصحاب الشهادات العليا بحجة حصولهم على درجات حزبية لم يشملها القانون القديم او المعدل بأجراءات المساءلة)، وتابعوا ان (الاحزاب المتنفذة وبعد ان وجدت نفسها محرجة امام ناخبيها خاصة وان الشارع تقريبا متفق على عدم اختيار الوجوه السابقة والدعوة ايضا الى اختيار عناصر شابة وكفاءات عاشت معاناة الشعب خلال سنوات الاحتلال الامريكي)، عادين ان (هذه العملية ليس الا تأخير المرشح وعرقلة اموره لكي لا يستطيع ان يسوق نفسه امام ناخبيه وتكون فرصة لصعود الفاسدين الى البرلمان والحكومة). واعلنت هيئة المساءلة والعدالة عن استدعاء عدد من المرشحين للانتخابات بينهم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي. وقال عضو الهيئة فارس بكوع في تصريح امس ان (الهيئة استدعت 620 مرشحا للتأكد من بعض القيود والمعلومات في ملفاتهم الشخصية ومن بينهم العبيدي)، واضاف ان (ذلك لا يعني بالضرورة اجتثاث المرشح المستدعى وحرمانه من المشاركة كما حدث في مرات سابقة و إنما هي إجراءات تتخذها الهيئة مع المرشحين)، واوضح بكوع ان (أهم القضايا التي دعت إلى استدعاء هذا العدد من المرشحين هي متنوعة وتتعلق أحيانا بموضوع تشابه الأسماء بين مرشح وعضو سابق في حزب البعث أو مع اسم منتمٍ لأحد الأجهزة القمعية السابقة التي يحظر القانون مشاركتهم في الانتخابات)، مبينا ان (الهيئة تطالب الذين يتم استدعاؤهم بتقديم الأدلة التي تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث أو الأجهزة الأمنية السابق)، مؤكدا ان (العبيدي ورد اسمه بقائمة الاستدعاء ويتوجب عليه الحضور والإجابة على بعض المعلومات التي أظهرتها عمليات التحديث اللاحقة لملفات المسؤولين والمرشحين)، ونفى بكوع (الاتهامات التي تتعرض لها الهيئة المتعلقة برفع أسماء بعض الأعضاء السابقين بحزب البعث مقابل مبالغ مالية تدفع لبعض الموظفين وانما هي مجرد اتهامات لا دليل عليها). وكانت صحيفة الحياة اللندنية كشفت في وقت سابق عن ان اسماء المرشحين للانتخابات النيابية سترسل الى ثلاث جهات لفلترتها وهي الأجهزة الأمنية والقضائية للتأكد من عدم وجود سجل جنائي ضدهم ، اما المرحلة الأخرى فتتمثل بالمساءلة والعدالة لضمان عدم وجود أعضاء سابقين في حزب البعث بين المتقدمين، في حين تتمثل المرحلة الثالثة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتأكد من الشهادات الجامعية ولاسيما أن قانون الانتخابات الحالي أقر بضرورة حصول المرشح على البكالوريوس بدلاً من شهادة الإعدادية سابقاً.