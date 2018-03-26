الأنواء: غبار وعواصف ترابية وأمطار خلال الأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد مناطق العراق عواصف ترابية وامطارا ليلية في المناطق الوسطى من البلاد.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) امس ان (طقس يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائما مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية كما تتساقط الامطار فيها خلال الليل، فيما سترتفع درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق)، واضاف ان (الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تصاعد الغبار في اماكن متعددة وفرصة لحدوث عواصف ترابية احيانا كما تتساقط الامطار بعد الظهر وتكون متوسطة الشدة في بعض اقسامها، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما مع تصاعد الغبار في اغلب اقسامها وحدوث عواصف ترابية)،وتابع البيان ان (حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة وسيكون مدى الرؤية في الغبار والامطار من 2-4 كيلو مترات تصل الى اقل من الف متر )، واوضح ان (طقس يوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى بين غائم جزئي وغائما و مغبرا مع تساقط زخات مطر خلال النهار تكون رعدية احيانا ويتحسن تدريجيا بعد الظهر، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية بين غائم جزئي وغائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا)، واشار الى ان (الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون بين غائم جزئي وغائما مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اماكن متعددة وحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن).ويذكر ان اجواء العراق شهدت الايام الماضية طقسا عاصفا وموجات غبار على مناطق عديدة من مدن الوسط ومنها العاصمة بغداد وكذلك اجزاء من الشمالية. وكانت الهيئة توقعت ان تشهد مناطق العراق تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية وامطار متفرقة خلال الاسبوع الجاري. وقالت في بيان سابق ان (الطقس الايام المقبلة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن، فيما سترتفع درجات الحرارة عدة درجات عن اليوم السابق)، واضاف ان (الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها لان اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة و ان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغــــــبرة ).