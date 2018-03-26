التربية تحدد موعداً جديداً لإمتحانات السادس الإعدادي

بغداد – داليا احمد

أجرت وزارة التربية تعديلا على جدول الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي، مشيرة الى ان ذلك جاء استجابةً لمناشدات الطلبة وعوائلهم وتقديراً لظروفهم الاستثنائية. وقال الوزير محمد اقبال في بيان امس انه (وجه بتغيير واعتماد جدول جديد للامتحانات لمرحلة السادس الاعدادي تقديراً لظروفهم الاستثنائية)، واضاف ان (ذلك جاء بعد مناشدات من طلبة السادس بكافة فروعه وعوائلهم)، مؤكدا (حرصه على دعم الطلبة وتوفير الأجواء المناسبة لاداء الامتحانات النهائية)، مشيرا الى ان(الامتحانات ستبدأ من تاريخ 21 حزيران المقبل وتنتهي يوم الـ12 من تموز المقبل، على أن يكون بين كل مادة واخرى فاصل لا يقل عن يومين).ودعا اقبال الطلبة الى (الاستفادة من هذه الفرصة من أجل تحقيق النجاح المطلوب، باستثمار الوقت المتاح وبذل الجهود والطاقات لرفعة البلد وبنائه).فيما كشفت الوزارة عن وجود 8 مدارس توزعت 3 منها في محافظة القادسية ومثلها في بابل والأخيرتين توزعتا بين بغداد الرصافة / الأولى و البصرة حيث ازدانت تلك المدارس حُلة جديدة ضمن الحملة الوطنية التي تبناها إقبال (مدرستنا بيتنا) لترميم وتأهيل المباني المدرسية في المحافظات بهدف توفير بيئة تربوية مناسبة للطلبة . وقال بيان للوزارة امس ان( تربية محافظة القادسية شهدت مدارسهاالثلاث نبوخذ نصر وثانوية النورين مع بنت الهدى وكذلك القادسية الابتدائية أعمال عدة تضمنت ترميم وادمة البنايات بمفاصلها المختلفة ، إما في نظيرتها في بابل فقد كان هناك مدرسة الثورة و اشور والشعب الابتدائية للبنات تجسدت مشاركاتهم وبالتعاون مع اولياء الأمور باستبدال بعضاً من المراوح السقفية وصبغ الصفوف وافتتاح حديقة جديدة لأحدى مدارسها) ، واضاف ان ( مدرسة بيسان الابتدائية في محافظة بغداد الرصافة الاولى اشتركت بالحملة من خلال صبغ وتأهيل الصفوف والمختبرات والحديقة ، فيما ساهمت تربية البصرة من خلال إعدادية صناعة البصرة وبالتعاون مع منظمة انا بصري في اعادة طلاء السياج الخارجي لها خدمة للعملية التربوية في بلدنا الحبيب ). واكد مدير عام تربية بغداد الرصافة الأولى فلاح القيسي انه تم فتح مراكز تقوية مجانية لطلبة المتوسطة والإعدادية للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وقال القيسي في بيان لـ(الزمان) أمس ان (المديرية قررت فتح مراكز تقوية مجانية لطلاب المراحل المتوسطة والإعدادية شارك فيها اكثر من أربعمائة مدرس ومفتش تربوي من أجل إكمال المناهج التدريسية وكذلك رفع الكاهل عن المدارس والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والارتقاء بمستوى التعليم).