أموال العراق بخير .. معاملة في التقاعد

نرجس عبد الجبار داود

لا تعجبوا من العنوان لأني سأسرد عليكم ما يحدث في مؤسسات الدولة المالية من خلال تجربة بسيطة مررت بها استمرت لمدة اربعة اشهر اعتبارا من بداية شهر كانون الاول من عام 2017 وقد انتهت يوم 13/3/ 2018 بعون الله ،حيث تبين لي من خلالها ان الاجراءات المتخذة في المصارف صارمة جدا وتتابع كل دقائق الامور بحيث لا يفلت منها فلس دون حق واليكم التجربة .

اعتدت ان اذهب مع والدتي (حفظها الله وبارك في عمرها ) في بداية كل شهر زوجي لاستلام راتبها التقاعدي الذي ورثته عن والدي (رحمه الله ) وهو راتب هزيل مقداره يزيد على الستمائة الف بقليل ولشهرين ولا يتناسب مع الخدمة التي زادت عن اربعين عاما قضاها في دوائر الدولة وتسنم خلالها مناصب عديدة في حين ان البعض يستلم اضعافه دون ان يخدم الدولة يوما واحدا والحمد لله . في كل مرة نذهب لاستلام الراتب نعاني من عدم ظهور بصمة الوالدة بسهولة لكنها تظهر بعد عدة محاولات لكن البصمة في هذا الشهر ابت الظهور مما اضطرنا للرجوع للبيت واعادة المحاولة في يوم اخر لا اريد الاطالة لكن المحاولات العديدة باءت بالفشل وزاد الطين بللا ان الحساب قد اغلق لكثرة المحاولات .هنا بدأ مشوار جديد فقد ذهبنا للهيئة العامة للتقاعد للاستفسار ،لكننا وجدنا مئات الحالات الشبيهة بحالتنا ولأناس كبار في السن وكثير منهم معوقين ومعظمهم فقراء جدا كما يبدو من مظهرهم البائس والازدحام هناك شديد جدا لدرجة اننا لم نستطع ان نصل لأي شباك حتى للسؤال ماذا نفعل ؟ مما اضطرنا للعودة للبيت على امل ان نحضر في وقت مبكر من اليوم اللاحق ،وقد حصل . وبعد السؤال وعدة طوابير مزعجة جدا طلب منا ان نستخرج هوية ذكية جديدة تعمل بالرمز بدلا من البصمة والغاء القديمة وقد تطلب الامر عدة ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ولم تنته المعاملة ولابد ان اذكر ان الشباب العاملين في الهوية الذكية يبذلون اقصى جهد في العمل ولا يستريحون ولا يتأففون ويستحقون رواتبهم عن جدارة لكن الاعداد كبيرة والاجراءات غير منظمة والجهود ضائعة والمراجعين منهكين وبائسين .ورجعنا للبيت مرة اخرى رجعنا دون اتمام المعاملة . وفي اليوم الثالث وبعد عدة طوابير اكملنا الهوية .ومما اثار انتباهي انهم اخذوا منا مبلغ عشرة الاف دينار ثمنا للهوية الجديدة واخذوا عشرة الاف دينار ثمنا للهوية الجديدة واخذو عشرة الاف اخرى لإسقاط الهوية القديمة ،علما انهم قد اخذوا عشرة الاف دينار عند اصدارها .اما العشرة التي تؤخذ للإصدار فهي حق لانهم يصرفون بموجبها هوية ، لكن مالم افهمه لماذا يأخذون عشرة لإسقاطها ؟! على كل حال اخذنا الهوية التي تعمل بالرمز ونحن سعداء فقد انجزنا امرا عظيما وتخلصنا من البصمة الى غير عودة .

وبلغونا انهم سيصرفون راتب شباط 2018 على الهوية الجديدة اما الراتب السابق الذي لم نستلمه فيتوجب علينا استلامه من المصرف عند حلول شباط 2018 باستخدام هوية التقاعد وليس الذكية .

انتظرنا شهرين لحين حلول شهر شباط 2018 واطلاق رواتب المتقاعدين واستبشرنا خيرا .اخذت امي الى مصرف الرشيد فرع المتنبي لأنه لا يحق لها الاستلام من غيره ، فقد كان الوالد رحمه الله يستلم منه ،حبا بالمتنبي، كونه اديباً ويعشق الكتب وسوقها ولم نرد ان نغيره احتراما لذكراه حتى جاءت الهوية الذكية وخلصتنا من هذا المشوار. عدنا للمتنبي وهو كما تعلمون شارع مغلق بوجه السيارات والمصرف بنهايته والوالدة بارك الله في عمرها تبلغ التاسعة والسبعين ولا تستطيع المشي كثيرا ولا ترى جيدا ولا تتحمل الزحام والصياح والتدافع ومع هذا اقنعتها بأن تتحمل قليلا حتى نستلم الراتب المتأخر ولن نعود فقبلت . نزلنا من سيارة الاجرة في بداية الشارع ومشينا الهوينا وصوت تنفس الوالدة مسموع للإجهاد حتى وصلنا المصرف بصعوبة .اعطيتهم هوية التقاعد الخاصة بالوالدة وانا واثقة ان الامر دقائق وينتهي كل شيء فاذا بالموظفة تصرخ في وجهي:

– ما هذا ؟

قلت : هوية تقاعد قالت انها قديمة جدا وخالية من الفسفورة ولابد من تغييرها .توسلت بها قائلة ان الوالدة امرأة كبيرة ولا تتحمل هذا المشوار ولكنها صرخت بوجهي ولم تنصت لتوسلاتي .أخذت الوالدة وعدنا للبيت ثم ذهبنا للتقاعد في يوم اخر حيث استقبلنا كاتب العرائض بالباب سائلا :هل لديكم تجديد هوية ؟؟ نعم ، كيف عرف؟! ودون ان يستأذن كتب العريضة واخذ الاوراق الرسمية واستنسخها واخذ خمسة الاف دينار ثم قال اذهبوا لذلك المكتب لأخذ صورة وهناك اخذ صاحب المكتب ثلاثة الاف دينار ثم دخلنا للتقاعد ، وبعد البحث والسؤال اخذنا عدة طوابير مع انتظار حتى حصلنا على هوية جديدة تزدان بالفسفورة . فاتني ان اذكر ان الطوابير من حصتي لان الوالدة لا تستطيع الوقوف طويلا . كما اننا قد دفعنا مبلغا لا اذكر قيمته كرسوم للهوية الجديدة . عند خروجنا من الهيئة العامة للتقاعد وجدنا مكتبا لديه جهاز للهوية الذكية يعمل بالرمز فرحنا به وقلنا لنأخذ راتب شباط ونعود في وقت لاحق لمصرف المتنبي لاستلام الراتب القديم ، وعند ادخال الهوية الجديدة تبين انها لا تعمل ، حمدنا الله اننا لازلنا قرب التقاعد حيث عدنا وبعد طوابير مزعجة وطويلة تبين ان الهوية غير مفعلة وقد تم تفعيلها . عدنا لصاحب المكتب واستلمنا راتب شباط وحمدنا الله واصرت الوالدة على شراء هدية عند العودة تفرح بها العائلة من راتبها الخاص.

بعد عدة ايام عدنا الى مصرف المتنبي واخرجت الهوية الجديدة بكل ثقة وعندما رأتها الموظفة قالت لابد من صحة الصدور ، استنسخيها وعودي بعد عدة ايام وخذي رقم المعتمد الملصق على زجاج المكتب كي تعرفي ان صحة الصدور قد وصلت .

عدنا للبيت وبعد عدة ايام اتصلت بالمعتمد فقال :من اعطاك هذا الرقم ؟ تلعثمت وكأنني مجرمة قبض عليها متلبسه وقلت :هم اعطوني هذا الرقم في المصرف .قال: لقد انتقلت من هذا المصرف ولا علاقة لي به .تعجبت في نفسي وقلت : هل يصعب عليهم ازالة الرقم القديم ووضع رقم المعتمد الجديد ؟ لا بأس انهم يعملون بجد ويحرصون على اموال الدولة ،لنلتمس لهم العذر .بعد عدة ايام رجعنا من جديد للمصرف وابرزت الهوية فقالت الموظفة : هل اتصلت بالمعتمد ؟ قلت اتصلت لكنه منقول. قالت :ولماذا لم تأخذي الرقم الاخر ؟ لم اجب ،فكيف لي ان اعرف انه منقول وان هناك اخر ؟! قالت : انتظري لنهاية الدوام ،حتى يعود المعتمد ويحضر معه صحة الصدور .لا بأس قلت للوالدة ،الجلوس اخف من المشي وافضل من العودة من جديد ،لنجلس .جلسنا ثلاث ساعات وجاء المعتمد وهب الجميع لاستقباله وعندما فتح سجله تبين ان صحة صدور هوية الوالدة لم تصل بعد ! قلت للموظفة : انها كبيرة ولا تستطيع الحضور مرة اخرى ،اعطوها الراتب وعندما تصل صحة الصدور ضعوها مع الاوراق ، فصرخت بوجهي : كيف اخالف القانون ؟ تريدين ان احبس ؟ اخذت امي وخرجت وانا خجلة من نفسي وقلت :انهم حريصون على اموال الدولة ولو تساهلوا لضاعت المليارات ، ورغم ان راتب امي ضئيل ،لكن الحرص واجب وكله اهدار للأموال اذا حصل أي تساهل عدنا للبيت متعبين منهكين وبعد عدة أيام اتصلت بالمعتمد فبشرني ان صحة الصدور وصلت وان بآلامكان الحضور لا ستلام الراتب وللمرة الرابعة عدنا للمصرف لكن بمعنويات مرتفعة فنحن نعلم ان صحة الصدور موجودة وان المشكلة قد حلت .أعطينا الهوية للموظفة فقالت هل اتصلت بالمعتمد ؟ قلت نعم .قالت :حسنا لنرى ،وبعد تقليبها للاوراق أخرجت واحدة وقالت :ها هي صحة الصدور .تنفست الصعداء ، واخيرا نظرت في الورقة وقالت هذا الكتاب يقول اصرفوا راتب شهر شباط وسجلاتنا تقول ان الراتب الموجود هو راتب كانون الاول وهذا خطأ كبير لا يمكن التغاضي عنه فالتغاضي عنه يسبب مشكلة مع الرقابة المالية .قلت في نفسي : يالها من دقة في العمل ونزاهة ،هكذا يتم الحفاظ على اموال الدولة . لكن امي متعبة وكبيرة بالسن وربما تخليت عن هذا الراتب لأجلها فهو راتب ضئيل ونحن لسنا بحاجته وقد صرفنا للحصول عليه ما مقداره مائة وخمسون الف دينار اجور مواصلات ومعاملات .لندعه ونذهب ونحفظ كرامتنا .لكن الطفل المشاكس في داخلي استشاط غضبا وقال :وهل تتركينه للدولة ؟ خذيه مهما كانت العقبات وليكن الله في عون الحاجة مع كل هذه المراجعات .من هذا المنطلق دخلت على مديرة المصرف قائلة انها امرأة كبيرة بالسن والراتب ليس هائلا كي يغري بالسرقة او التزوير اصرفوه وأرسلوا للتقاعد كي يصححوا الكتاب .قالت بغضب : وما يدريني ان هذا الكلام صحيح ؟قلت اتصلوا بهم هاتفيا او الكترونيا ويتم التصحيح .قالت هذه معاملات مادية ولا يجوز فيها التعامل بالهاتف او الكترونيا .قلت في نفسي :ما شاء الله على حرصهم على اموال الدولة ، وهل يعقل أن تسرق الاموال بعد كل هذا الحرص؟!

أخذت أمي عائدة الى البيت أجر خفي حنين ، وبعد عدة اتصالات بالمعتمد ولأيام متعددة قال أن الكتاب قد تم تصحيحه فاحضروا .وللمرة الخامسة ذهبنا لمصرف المتنبي وقد كان خاليا من المراجعين . أعطينا الهوية وقيل لنا اجلسوا وانتظروا ،انتظرنا ما يقارب الساعة ، ولا يوجد سوانا في المصرف بدأ القلق ينتابني وقلت هذه المرة ان لم يصرف الراتب فلن اعود وسأريح امي من هذا العناء فقد تحملنا بسببه أربع زيارات للتقاعد وخمس زيارات للمصرف ، يكفي لن اعود .في هذه الأثناء سمعت اسم الوالدة تتناقله الألسن وهناك نقاش ما لبث ان تحول الى اجتماع لعدة موظفات وقد سمعت احداهن تقول هذ الاسم خطأ ، يوجد نقطة او اثنتان في كتاب ولا وجود لها في الثاني ، سأسال الأمرأة عن اسمها ثم جاءت صوب الوالدة وسألتها عن اسمها ولما نطقت الوالدة باسمها صحيحا كاملا عادت الموظفة وقالت يوجد خطا في اسم جدها لأنه غريب وهذا الخطأ يكمن في نقطة وقراءة الاسم ليس بها فرق كبير بين وجود النقطة من عدمها وبعد مداولات قالت سنغض الطرف عن هذا الخطأ .قلت يا الله فرجت لكنها عادت لتقول لقد صححوا الخطأ في الشهر ووضعوا ختما لكنهم لم يضعوا توقيعا وهذا لا يجوز ، ماذا نفعل ؟ سبحان الله ؟ ما هذا الاخلاص بالعمل والحرص على أموال الدولة !! بعد برهة من الصمت سألت : هل هذا الراتب الوحيد الذي ستستلمه منا ؟

قلت نعم فأن لديها بطاقة ذكية.

قالت حسنا سنتنازل ونصرفه.

وأخيرا تم الافراج عن الراتب البالغ 694000 دينار فقط لا غير .وعندما هممنا بالخروج من المصرف نادوا علينا قائلين : ادفعوا خمس وعشرون الفا ثمنا لصحة الصدور قلت : هل هناك وصل بهذا المبلغ ؟ نظروا الي بغضب وقالو : نعم ، لكننا نحتفظ به لأنفسنا !!!!! دفعت المبلغ المطلوب وخرجت بالوالدة بسرعة خوفا من ان نكون مطلوبين للدولة . علما انني متقاعدة أيضا ، وسبق أن عملت صحة صدور لهويتي ولم يطلبوا مني أجور لهذه الخدمة!!!

الحمد لله أن أموال الدولة في الحفظ والصون ، فمن يجرؤ على التلاعب وكل هذه الأجراءات معمول بها !!!