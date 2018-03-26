ميسي يقود الأرجنتين أمام أسبانيا

مواجهة نارية تجمع البرازيل مع ألمانيا في برلين

{ مدن – وكالات

يستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة المنتخب الألماني بكافة أسلحته التي خاض بها مواجهة روسيا الودية الجمعة الماضية والتي انتهت بفوز راقصي …السامباî بثلاثة أهداف دون مقابل استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في الصيف الحالي.

موقع …جلوبو سبورت البرازيلي أكد أن مواجهة اليوم الثلاثاء بين البرازيل وألمانيا في برلين ستشهد مشاركة كافة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة روسيا باستثناء لاعب واحد. وأضاف المصدر البرازيلي الموثوق أن المدرب ليوناردو …تيتيî سيدخل مباراة ألمانيا بخطة …4-3-3? وبنفس الأسماء باستثناء لاعب واحد وذلك بتواجد لاعب الوسط فيرناندينيو بدلاً من المهاجم دوجلاس كوستا. وبذلك سينتقل نجم برشلونة فيليب كوتينيو للعب دور المهاجم الأيسر بدلاً من لاعب يوفنتوس في التشكيلة الأساسية، على أن يتواجد فيرناندينيو في خط الوسط بجانب الثنائي كاسيميرو وباولينيو، دون العبث بالخط الدفاعي وحراسة المرمى. وتضم التشكيلة المحتملة للبرازيل أمام ألمانيا كل من : حراسة المرمى : أليسون بكير. خط الدفاع: دانييل ألفيس وجواو ميراندا وتياجو سيلفا ومارسيلو. خط الوسط: كاسيميرو وباولينيو وفيرناندينيو. خط الهجوم: فيليب كوتينيو وويليان وجابرييل جيسوس.

لكن النتيجة الخرافية بسبعة اهداف مقابل هدف واحد لصالح المانيا غير قابلة للتكرار في الوقت الحالي، بحسب لاعب المنتخب الألماني ونادي مانشستر سيتي الإنكليزي ايلكاي غوندوغان الذي قال، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الألماني للعبة: “البرازيل قوية مثل إسبانيا، وهي مرشحة دائمة للفوز في المونديال، ما يجعل المباراة أكثر إثارة” . وتابع ممتحداً منافسه: “البرازيل تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، لديهم توازن أكبر في الدفاع والهجوم، في العقود الأخيرة لعب البرازيليون في أكبر أندية العالم، لذلك هم دائماً من ذوي الخبرة العالية في البطولات الكبيرة، حالياً هم يمزجون بين المواهب وفلسفة اللعب الصحيح هذا ما يجعلهم ناجحين للغاية في الوقت الحالي”. وفيما يتعلق بنتيجة 7-1 عام 2014 قال: “النتيجة ليست شائعة بالنسبة لنهائيات كأس العالم في الدور قبل النهائي. الفريق البرازيلي الحالي غير قابل للمقارنة مع فريق 2014. ولكن تقارب المستوى بيننا وبينهم يجعل اللعبة فريدة من نوعها”. وعن مستواه الحالي ودوره في مساعدة منتخب المانشفت خصوصاً أنه دخل احتياطياً في مباراة إسبانيا التي انتهت بالتعادل 1-1 الجمعة ذكر غوندوغان: “لكل فرد في الفريق الحق في اللعب، جودة الفريق ليست فقط في اللاعبين المتواجدين على أرض الملعب بل في الاحتياطيين أيضاً، أنا سعيد في مستواي، قبل أشهر من البطولة، أشعر بلياقة بدنية عالية، سيكون من اللطيف للغاية أن أكون في روسيا”. بدوره أكد لاعب سيتي أيضاً ليروي سانيه أن مباراة برلين ستكون كبيرة “نريد الفوز في المباراة ونحن نستعد لذلك، سيكون في الملعب العديد من أصدقائي وأفراد أسرتي وهذا دافع إضافي لي”. ويعتقد سانيه أن مباراة الثلاثاء فرصة ممتازة له لتقديم نفسه ليكون عنصراً أساسياً في روسيا 2018: “أود أن أقدم نفسي هنا في برلين، ما يهمني اليوم هو مديح من يواخيم لوف المدرب، بالطبع يجعلني ذلك سعيداً”.كما تطرق أحد نجوم المنتخب الألماني إلى المنافس مشيراً إلى أن مدرب المانشافت درسه جيداً، كما أشاد سانيه بالمواهب الشابة التي يقدمها المنتخب الألماني سنوياً.

عودة ميسي

عاود نجم نادي برشلونة الاسباني ليونيل ميسي التدريبات مع المنتخب الأرجنتيني، استعداداً للمباراة الودية ضد إسبانيا اليوم الثلاثاء، بعد غيابه بسبب مشكلة عضلية عن ودية المنتخب الإيطالي الجمعة. وظهر ميسي في ملعب التدريب التابع لنادي ريال مدريد، والذي يستخدمه المنتخب حالياً تحضيراً لمباراته ضد أبطال العالم 2010، وقد ارتدى قبعة شتوية ووشاحاً وكفين، في ظل البرد الذي يسيطر على العاصمة الإسبانية. وغاب ميسي في الأيام الماضية عن التدريبات الجماعية للمنتخب، والمباراة التي أقيمت الجمعة ضد المنتخب الإيطالي في مدينة مانشستر الانكليزية، وانتهت لصالح المنتخب الأميركي الجنوبي 2-صفر.

وتأتي المباراة ضد إسبانيا في مدريد، في إطار تحضيرات المنتخبين للنهائيات التي تقام بين 14 حزيران و15 تموز. وستفتقد الأرجنتين لاعبها انخل دي ماريا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، والذي سينضم الى المهاجم سيرخيو أغويرو الذي غاب أيضاً عن مباراة إيطاليا، للتعافي من إصابة يعاني منها في الركبة اليسرى. وأوقعت قرعة المونديال إسبانيا في المجموعة الثانية مع البرتغال والمغرب وإيران، والأرجنتين في الرابعة مع أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا. وعاد سيرجيو راموس، مدافع وقائد منتخب إسبانيا، للانضمام بشكل متأخر لمعسكر منتخب بلاده بالمدينة الرياضية بمدريد، وذلك بعد استقبال مولوده الثالث، أليخاندرو راموس روبيو، ليخوض التدريب المسائي مع باقي زملائه. وكتب راموس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع صورة له رفقة زوجته بيلار روبيو ومولوده الجديد …بمشاعر كبيرة وبسعادة بالغة نقدم لكم أليخاندرو راموس روبيو. لقد ولد اول امس الأحد ووزنه 3.1 كجم. وطلب راموس السماح له بالانضمام متأخرا لمعسكر …لا روخا لهذا السبب، وذلك بعد يوم الراحة الذي حصل عليه اللاعبون عقب مواجهة ألمانيا مساء الجمعة والتي انتهت بالتعادل (1-1). وقاد جولين لوبيتيجي، المدير الفني، المران بمشاركة جميع اللاعبين، باستثناء دافيد سيلفا الذي غادر المعسكر لأسباب شخصية، وذلك بعدما خاضت المجموعة الأساسية في مباراة …المانشافتî تدريبات تأهيلية. ومن المنتظر أن يجري لوبيتيجي عدة تغييرات على تشكيل بطل العالم في 2010 بجنوب أفريقيا خلال مواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب …واندا ميتروبوليتانوî معقل أتلتيكو مدريد.

لوكاس هيرنانديز يفضل قميص فرنسا

أكد المدافع لوكاس هرنانديز الذي استدعي للمرة الأولى الى المنتخب الفرنسي، إنه اختار نهائيا الدفاع عن الوان “الديوك”، بعدما كان مترددا في السابق في التفضيل بين مسقط رأسه، وإسبانيا التي ترعرع ولعب فيها كرة القدم. وعلى رغم مشاركته في مباراة الجمعة الودية التي خسرتها فرنسا على أرضها أمام كولومبيا 2-3، ما زال في إمكان مدافع اتلتيكو مدريد أن يدافع عن ألوان إسبانيا كونه لم يشارك مع “الديوك” في مسابقة رسمية حتى الآن. لكن هرنانديز الذي ولد في مرسيليا قبل 22 عاما ودافع عن الوان فرنسا في مختلف الفئات العمرية، أكد أن “قراري اتخذ منذ فترة طويلة.

أنا فخور بارتدائي هذا القميص، وطالما أنا على أرض الملعب، سأفعل كل ما باستطاعتي للدفاع عن هذا القميص حتى الموت”. وتطرق هرنانديز الى تردده في الاختيار بين فرنسا وإسبانيا، مبررا ذلك بالقول “أنا لاعب طموح جدا. عندما تكون بعيدا عن فرنسا ولا تردك أي أخبار (من المنتخب الأول)، فتراودك العديد من الأفكار. لكن عندما يتصل بك المدرب (ديدييه ديشان) ليقول لك بأنه يعتمد عليك، فحينها لم أفكر بالأمر طويلا، جاوبت سريعا بالايجاب”. وخلال مقابلة له مع التلفزيون الرسمي الإسباني “تي في اي”، أجاب هرنانديز على سؤال يتعلق بتقدمه بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية، قائلا بأنه يعتبر نفسه إسبانيا “كأي إسباني آخر”. وأقر هرنانديز أن ما صدر عنه قد “يظهر بشكل سيء”، مضيفا “الفرنسيون لا يعرفونني كالإسبان. أنا في الثانية والعشرين من عمري، أعيش في إسبانيا منذ 18 عاما. عندما أقول أن إسبانيا أعطتني كل شيء، أكان على المستويين الشخصي أو كرة القدم، فهذه هي الحقيقة”. وواصل “درست هناك، كل مسيرتي كلاعب كرة قدم (كانت وما زالت هناك). أتحدث الإسبانية أفضل من الفرنسية، هذا صحيح أيضا، بإمكانكم ملاحظة ذلك من لهجتي”، مؤكدا “إسبانيا أعطتني كل شيء لكن فرنسا هي بلدي، بلد مسقط رأسي، وأفخر بأني فرنسي، كما عائلتي الفرنسية بأكملها”.