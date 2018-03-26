جيمس يقود كافاليرز للتفوق على نيتس بسلة المحترفين

{ مدن – وكالات

قدم ليبرون جيمس عرضا مذهلا، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 121-114 على بروكلين نيتس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، اول امس الأحد. وسجل جيمس 37 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، كما مرر ثمشاني كرات حاسمة. وهذه المرة 45 لجيمس خلال الموسم الجاري، التي يسجل فيها رقمين مزدوجين، بينما هي المرة 427 في مسيرته الحافلة، التي يحرز فيها 30 نقطة على الأقل خلال اللقاء. وحقق كافاليرز بفضل هذا الأداء الرائع، فوزه الخامس على التوالي. كما اجتاز جيمس حاجز 2000 نقطة في موسم واحد، للمرة العاشرة في مسيرته، لكنها أول مرة منذ موسم 2013-2014، عندما كان لاعبا في صفوف ميامي هيت. وأصبح جيمس ثالث لاعب فقط، بعد كارل مالوني ومايكل جوردان، يسجل 2000 نقطة على الأقل، في عشرة مواسم مختلفة. وعلق جيمس على ما قدمه في المباراة بالقول “لا أعلم من أين جئت بهذه الطاقة. لم أنم سوى لثلاث ساعات الليلة قبل الماضية. وتابع “إذا كنت مجبرا على التمتع بالنشاط، فعلي أن أكون نشيطا. تمكنت من تخطي الأمر ومساعدتنا على مواصلة سلسلة انتصاراتنا”. وأشاد “الملك” بالجهد الدفاعي الذي بذله فريقه في الربع الأخير حين أجبر بروكلين على الاكتفاء بتسجيل 25 نقطة (مقابل 34 لفريقه)، قائلا “يجب أن يكون ذهنك جاهزا على الصعيد الدفاعي وأن نكون مستعدين عندما تصبح الكرة بين أيديهم”. وانضم جيمس الى الأسطورة مايكل جوردن وكارل مالون كاللاعبين الوحيدين الذين يصلون الى 2000 نقطة في 10 مواسم متتالية. وحظي جيمس بمساندة من كيفن لوف الذي ساهم بالفوز الـ44 لفريقه بتسجيله 20 نقطة مع 15 متابعة، فيما أضاف جوردن كلاركسون وجورج هيل ورودني هود 18 و17 و16 نقطة على التوالي. وفي الجهة المقابلة، كان لاعب كليفلاند السابق جو هاريس الأفضل بتسجيله 30 نقطة (أفضل مباراة في مسيرته)، دون أن يجنب بروكلين، القابع في المركز قبل الأخير في المنطقة الشرقية، هزيمته الثالثة تواليا والـ51 من أصل 74 مباراة هذا الموسم. وكان هاريس الذي جاء به كليفلاند الى الدوري عام 2014 وبقي في صفوفه حتى 2016، صاحب التقدم الأخير لفريقه في المباراة حين سجل رميتين حرتين قبل 6,17 دقيقة على النهاية لتصبح النتيجة 100-99، قبل أن يرد الضيوف بثماني نقاط متتالية، بينها سلتان لجيمس الذي كانت له الكلمة الأخيرة في الثواني الحاسمة من اللقاء.