سلوفاكيا تتوّج بكأس ملك تايلند

الأردن يضيّف فيتنام لحسم الصدارة الآسيوية

{ مدن – وكالات

يضيف المنتخب الأردني، اليوم الثلاثاء، نظيره الفيتنامي، على ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، في ختام مباريات المجموعة الثالثة، لتصفيات كأس آسيا. وكان المنتخبان قد حسما تأهلهما رسميا لنهائيات كأس آسيا، بعدما وصل رصيد المنتخب الأردني إلى 11 نقطة، مقابل 9 نقاط لفيتنام. ورغم حسمها للتأهل، إلا أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للطرفين، لحسم صدارة المجموعة وتحسين تصنيفهما دوليا. ويكفي المنتخب الأردني، التعادل على أقل تقدير، ليحسم صدارة المجموعة، فيما سيكون المنتخب الفيتنامي مطالباً بتحقيق الفوز. وكان المنتخبان قد تعادلا سلبيا في مباراة الذهاب، لتشكل المباراة ، فرصة أمامهما ليثبتا تفوق أحدهما على الآخر.

واستعد المنتخب الأردني للمباراة بلقاء ودي جمعه مع ضيفه الكويتي، وانتهى بفوزه بهدف وحيد، سجله المدافع أنس بني ياسين.

وستكون التشكيلة، التي ظهرت في مباراة الكويت، الأقرب ليبدأ بها أبو عابد، مباراة فيتنام، حيث سيتولى أحمد عبد الستار حراسة المرمى، ويتواجد أمامه أنس بني ياسين ويزن العرب وإحسان حداد ومحمد الدميري. وستناط مهمة بناء الهجمات لعبيدة السمرية ومالك عبد الهادي وياسين البخيت وأحمد سمير ويوسف الرواشدة ، ويلعب بهاء فيصل كرأس حربة. ويدرك المنتخب الأردني، بأنه مطالب باللعب بتوازن، مع أهمية السرعة في التحرك باتجاهات الملعب، ليضمن تحقيق الفاعلية الهجومية المطلوبة على مرمى فيتنام.

في المقابل، فإن المنتخب الفيتنامي يدرك خطورة مضيفه الأردني على أرضه وبين جماهيره، لذلك سينتهج هو الآخر أسلوبا متوازنا، من خلال تأمين المواقع الدفاعية أولاً، وإطلاق العنان أمام لاعبي خط الوسط.

من جانب اخر توج المنتخب السلوفاكي الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس ملك تايلاند الدولية الودية، بعد تغلبه على نظيره التايلاندي 3 / 2 في المباراة النهائية التي جمعتهما اول امس الأحد.

وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي أوندريج دودا وروبيرت ماك وإريك باكيندا في الدقائق 10 و34 و68،فيما سجل هدفي المنتخب التايلاندي جاكرافان كاوبروم وبانسا هيمفيبون في الدقيقتين 42 و.79 وفشل المنتخبان في التأهل لنهائيات كأس العالم، التي ستقام بروســيا خلال الفترة من 14 حزيران وحتى 15 تموز المقبلين.