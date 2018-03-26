مواجهة تحمل ذكريات نصف قرن في ختام بطولة الصداقة الدولية

أسود الرافدين تسعى لتصحيح المسار أمام نسور قاسيون

البصرة – وفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

تختتم اليوم في ملعب جذع النخلة منافسات بطولة الصداقة الدولية الثلاثية حيث يتلقي منتخبنا الوطني الساعي لتصحيح المسار بشقيقه السوري الطامح للتتويج وسط تكهنات بمشاهدة مباراة عامرة بالاثارة والندية واللمحات الفنية الجميلة وذلك لما يضمه المنتخبان من عناصر مهارية مشهود لها بالخبرة والمراس، ويضبط مباراة اليوم طاقم تحكيم دولي يقوده السنغافوري محمد تقي الجعفري يساعده فاونك من هونك كونك وعارفي من ماليزيا الى جانب العراقي واثق محمد حكما رابعا.

تغييرات متوقعة

مدرب منتخبنا الوطني باسم قاسم تحدث لوفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي عن المباراة فاكد بانه ينظر الى مباراة اليوم على انها محطة اعداد وتحضير كسابقتها التي جرت امام المنتخب القطري وانه سيسعى الى ان يظهر الفريق بشكل لائق ليعوض صورته الباهتة في المباراة الافتتاحية التي خسرها امام العنابي بثلاثة اهداف مقابل هدفين ملمحا الى ان تشكيلته ستشهد عددا من التغييرات لكنه ابقى الباب مفتوحا حتى اللحظة الاخيرة، وحول رايه بالمنتخب السوري افصح قاسم بانه يحترم المنتخب الشقيق وينظر له كمنتخب كبير يتقدم بالتصنيف الدولي على منتخبنا كما يضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المتميزين لذلك فان الفوز عليه سيكون مهما لاسيما بالنسبة لتحسين التصنيف وبالتالي الافادة من ذلك في قرعة بطولة كاس اسيا المقبلة، وكان منتخبنا الوطني قد اجرى مساء امس اخر وحداته التدريبية في الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية وتضمنت الوحدة تطبيق العديد من الجوانب التكتيكية التي وضعها المدرب مع تدريبات خاصة للمهاجمين واخرى للمدافعين وسرعة التحول من الدفاع الى الهجوم وبالعكس الى جانب التركيز على كيفية تنفيذ الركلات الثابتة بنجاح.

معنويات عالية

اما عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب كامل زغير فاشار في حديثه الى ان بطولة الصداقة جاءت متزامنة مع افراح شعبنا برفع كابوس الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء واربيل وهي تمثل رسالة الى الجميع بان العراق قادر على تنظيم البطولات الكبيرة وان العراقيين شعب يحب الحياة وينشد السلام ويعشق كرة القدم بشكل كبير وهذا ما اكده الحضور الجماهيري الى ملعب جذع النخلة الذي احتضن قبل ايام المباراة الودية امام الاخضر السعودي وها نحن اليوم نراه مسرحا لمباريات بطولة الصداقة الدولية، وشدد زغير على ان لرفع الحظر انعكاسات ايجابية على الكرة العراقية لاسيما وان فرقنا ومنتخباتنا ستخوض مبارياتها الرسمية في المستقبل متسلحة بامتيازات الضيافة المعروفة ناهيك عن التخلص من ارهاق السفر وكثرة التنقل بين المطارات.

الدباس يبارك

المشرف على المنتخبات السورية ورئيس الوفد السوري للبطولة فادي الدباس استهل حديثه بتقديم التهاني والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة رفع الحظر وعودة الفرق والمنتخبات العراقية للعب على ارضها وبين جماهيرها وما لذلك من اهمية كبيرة تنعكس ايجابا على النتائج التي ستخرج بها مستقبلا معربا عن اعجابه بملعب جذع النخلة الذي وصفه بانه احد ابرز المعالم الرياضية في المنطقة، كما اشاد الدباس بالمستوى الفني العالي للبطولة ووصف الجوانب التنظيمية بانها كانت رائعة وعلى اعلى المستويات مؤكدا بان الاتحاد السوري لكرة القدم سيخاطب نظيره الاسيوي بشان اعتماد ملعب جذع النخلة ارضا مفترضة يخوض عليها نسور قاسيون مبارياتهم الرسمية المقبلة عطفا على ماشاهدته البعثة السورية من حفاوة و ترحيب وتشجيع وكان المنتخب يلعب في دمشق وليس البصرة .

ستانج يسعى للقب

المدرب الالماني لنسور قاسيون بيرند ستانج اكد ان المنتخب السوري سيلعب من اجل الفوز بغية التتويج بلقب بطولة الصداقة الدولية وانه على ثقة من ان فريقه سيقدم مستوى افضل من الذي ظهر عليه في المباراة الاولى امام قطر والتي اضاع خلالها الفوز الاكيد على حد قوله مضيفا بانه سوف يتبع خطة جديدة لمواجهة اسود الرافدين لاسيما وان درجة استيعاب لاعبيه لمفردات طريقته بدات بالتصاعد رغم انه لم يتسلم مهمته الا قبل ايام معدودات.

ميداني سعيد

لاعب المنتخب السوري المحترف في نادي حتا الاماراتي عمر ميداني اعرب عن فرحته الغامرة بزيارة البصرة مرة اخرى بعد ان سبق له الاحتراف في نادي الميناء لموسمين متتالين كما بارك للجمهور العراقي رفع الحظر الدولي عن ملاعب البصرة وكربلاء واربيل متمنيا ان يشمل القرار لاحقا ملاعب العاصمة بغداد ، واكد ميداني بانه وجد كل الحب والترحاب والتشجيع من قبل الجمهور العراقي كما انه لم ينقطع عن متابعة اخبار الدوري العراقي لاسيما مايتعلق بفرق الميناء والقوة الجوية والزوراء ، وبما يخص بطولة الصداقة الدولية ومعطياتها اشاد ميداني بالمستوى الفني الذي ظهرت عليه المنتخبات الثلاثة المشاركة مؤكدا بان منتخب بلاده سيلعب من اجل الفوز في مباراة اليوم من اجل الظفر بلقب البطولة.

حصني يشيد

وأكد مهاجم منتخبنا الوطني علي حصني ان الحضور الجماهيري الذي جاء من مختلف المحافظات هو رسالة بعناوين بارزة الى كل دول العالم بان العراق قد تعرض للظلم المجحف بعد ان بقيت فرقه ومنتخباته ترزح تحت وطأة الحظر خلال السنوات المنصرمة ، حصني وفي تصريح لوفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي اشاد بمشاركة المنتخبين القطري والسوري في بطولة الصداقة الدولية وقبلها تواجد المنتخب السعودي على الارض العراقية والذي كان احد اسباب رفع الحظر عن ملاعبنا مختتما قوله ان قادم الايام سيشهد ان شاء الله العديد من الزيارات للمنتخبات والفرق العربية والاسيوية والعالمية .

عدنان يتطلع

اعرب نجم منتخبنا الوطني علي عدنان عن سعادته وفرحته بتواجده ضمن القائمة الوطنية المشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي تتزامن اقامتها مع افراح العراقيين برفع الحظر وازاحة الظلم عن الكرة العراقية واضاف لاعب نادي اودينيزي الايطالي بان الجميع يتمنى ان تكون العاصمة بغداد هي الخطوة التالية لاسيما وانها تشهد الان استقرارا امنيا كبقية عواصم العالم كما ان البغداديين لهم القدرة على استضافة الفرق والمنتخبات سواء كانت عربية او غير عربية وتمنى عدنان في ختام حديثه بان يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم ملف باقي الملاعب العراقية ومنها ملاعب بغداد الحبيبة .

حميد متفائل

حارس عرين الاسود محمد حميد اكد على ان خطوة رفع الحظر عن ملاعبنا لم تات من فراغ وانما نتيجة جهود مبذولة من قبل الجميع ، موضحا ان للاعلام والجماهير العراقية دورا مهما في ايصال رسالة من خلال الحضور الجماهيري الكبير لملاعب الكرة والذي نقلته وسائل الاعلام بمختلف عناوينها ، وبيّن جميد بان الكرة العراقية ستعيد امجادها كما كانت في السابق وستكون منصات التتويج بالالقاب هدفا للمنتخبات الوطنية المختلفة سيما وان الساحات والملاعب العراقية تعد مرتعا خصبا للمواهب الكروية التي ستشق طريقها نحو النجومية في المستقبل القريب بعد رفع الحظر الذي كان كابوسا مزعجا واد تطلعات تلك المواهب والطاقات في بناء غد كروي مشرق .

محصلة رقمية

بالعودة الى التاريخ نجد بان منتخبنا الوطني قد التقى شقيقه السوري في 28 مباراة ودية ورسمية جرت خلال اكثر من نصف قرن وضيفتها ملاعب بغداد ودمشق وتونس وكوالالمبور والرياض والرباط والطائف وعمّان والدوحة والسليمانية واربيل والكويت وطهران وكربلاء، وفي المحصلة الاجمالية مالت الارجحية لمنتخبنا الذي خرج فائزا في 18 مباراة ( اثنتان منها بركلات الترجيح من علامة الجزاء) مقابل فوز الاشقاء بست مباريات ( مباراة واحدة بركلات الترجيح من علامة الجزاء ) فيما تعادل المنتخبان اربع مرات، وسجل لاعبونا 42 هدفا بالمرمى السوري اكثرها ليونس محمود الذي يمتلك خمسة اهداف فيما دخلت مرمانا 22 كرة سورية، وقاد منتخبنا في مبارياته مع سوريا المدربون :عادل بشير وانور جسام والمرحوم عمو بابا وعدنان حمد واكرم احمد سلمان وحكيم شاكر ويحيى علوان وباسم قاسم الى جانب المدربين الاجانب وهم الاسكتلندي الراحل داني ماكلنن واليوغسلافي كاكا ومواطنه فويا والبرازيلي جورج فييرا ومواطنه جورفان فييرا والالماني سيدكا والصربي بتروفيتش .