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صدقيان الإيراني وصقور ترامب – مازن صاحب

محمد صالح صدقيان، ليس بالشخصية الإعلامية المغمورة، فهو مدير المركز العربي الإيراني ويعد القناة الخلفية للعلاقات بين طهران والرياض، فهو المراسل الإيراني لصحيفة الحياة الممولة من السعودية ويظهر في قنوات العربية وغيرها من القنوات الناطقة بالعربية من الفضائيات الدولية تحت عنوان خبير بالشؤون الإيرانية العربية.

توقفت كثيرا عند تغريده له على التوتير، يحذر فيها العراق من مغبة التقسيم على يد مستشار الامن القومي الأميركي الجديد، يتحدث بلغة الناصح قائلا ((ايها #العراقيون! احذروا مستشار الامن القومي الامريكي الجديد #جون بولتون الذي يعتبر من أبرز المحافظين الجدد الذين ايدوا غزو العراق بهدف تقسيمه. ( قد ) تطرح فكرة التقسيم مرة اخرى للوقوف امام ما يسمى #النفوذ_الايراني . الهدف هو ذاته لكن قد تختلف الوسائل.)).

والسؤال: ما نقطة الارتكاز في تحليل الموقف الإيراني من بروز صقور جدد في إدارة الرئيس ترامب الذي تتفق عليه حتى تحليلات نفسية غربية بان شخصيته المستوحاة من برامج الواقع للتلفزة الأميركية، لابد توقع الأسوأ منها وليس الأفضل، وهذا يذكرني بفلم تحت عنوان (انهم يقلتون الجياد … اليس كذلك) تدور قصته عن مسابقة من مسابقات الواقع للرقص حتى تحطيم الرقم القياسي لقدرة الانسان على مواصلة الرقص لأيام دون نوم فينتهي امر احدى المتسابقات لتطلب من شريكها قتلها لأنها لا تستطيع الاستمرار مثل الحصان الذي لا يجاري سباق الخيل .

نقطة الارتكاز ما بين مضمون هذا الفلم، وبين نصيحة صدقيان الإيرانية ، ومخاوفه من تقسيم العراق تحت عنوان محاربة النفوذ الإيراني، ان صقور الرئيس ترامب الجدد من ذات الطينة التي تحملها تصرفاته ، كون مستشاره الجديد بولتون، من اكثر المتشددين في البرامج التلفازية التي تكون الوعي العام الأمريكي بضرورات إعادة الرفاهية للمواطن الأميركي وجعل الاخرين الذين يرغبون بحماية وجودهم في السلطة مثل السعودية ، وربما العراق ، لا ادري ، لابد ان يدفع ثمن الديمقراطية التي جعلت مفاسد المحاصصة نموذجا فريدا من نوعه حتى عند صدقيان الذي كتب في موقع مركزه مقالا عن الفساد في العراق ، يستغرب فيه كيف يأخذ أي حزب نسبة الخمس من تمويل المشاريع الاستثمارية !!

النقطة الثانية، ليس العراق هو المستهدف بالتقسيم، بل هذا ما سيكون الرد الإيراني على أي تشدد امريكي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لدمج القدرات الصاروخية الإيرانية مع اتفاق 5+1 عن القدرات النووية الإيرانية ،والذي يحتاج الى موافقة متجددة من الرئيس الأميركي كل 3 اشهر ، فساحة المواجهة بين (ترامب – الخامنئي) ليست الأراضي الإيرانية، بل هي ارض العراق وسورية ولبنان والبحرين واليمن، وان ما تم تشكيل مجلسا اعلى للثورة الإسلامية في أي من بقاع الأرض تحت عنوان عريض لتصدير الثورة يبدو ان مراكزها ما زات موجودة في احد اجمل شوارع طهران.

النقطة الثالثة، ما بعد داعش ، هناك مفترق طرق ، واشنطن تريد الغاء او تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة ، مقابل ثروات واستثمارات كبرى بتطوير مبدأ ( البترودولار) الى نموذج استراتيجي جديد مضمونه (المعرفة بلا مقدسات) ومن يريد اللحاق بقطار المعرفة في ثورتها الرابعة، عليه ان يضمن مكانه في قلب الاستراتيجية الأميركية ويتغافل عن عناوين أخرى مثل الصهيونية او الماسونية وغيرها من المؤسسات التي تطبق هذه الاستراتيجيات مثل حكومة العامل الثلاثية الخفية او سياسات معلنة لصندوق النقد الدولي او منظمة التجارة العالمية ، السعودية بعقلية اميرها محمد بن سلمان فهم اللعبة كما فهمها جده عبد العزيز خلال لقائه الرئيس الأمريكي (روزفلت) على ظهر السفينة الحربية “كوينسي” ، والتي ضمنها الكاتب المعروف حسنين هيكل في رد الملك فيصل على الرئيس جمال عبد الناصر بان النفط نعمة لم تكن السعودية تعرفها ، فأتى الإنكليز والأمريكان ليستخروجه لهم ، فلا يمكن رد الجميل باستخدامه في الحرب ضد إسرائيل !!

نقطة الارتكاز الأخيرة، مشكلة الكثير من القيادات العراقية المحسوبة على الخط الإيراني انها تفهم بان اللعبة الإيرانية في مثل تغريدة صدقيان، اثارة مخاوف إعلامية، وربما تكون هناك مخططات تجري لنقل الحرب مجددا على ارض العراق لمواجهة طيش ترامب إذا ما تحرش صقوره الجدد بعرش “الولي الفقيه”…. فهناك من يؤكد أهمية لعب العراق دور (الموازن) بين واشنطن وطهران، وهو دور فشلت به أحزاب عراقية على رأس السلطة، وربما يرفض من صقور ترامب الجدد، وهناك من يروج لقدرات عراقية حكيمة تدير الأمور بكلاسيكية بريطانية، وهذا مرفوض من قبل طهران، مقابل خط ثالث يتبلور يوما بعد اخر، بان القطار الأمريكي هو الابقى، مع اقل الاضرار بالعلاقة مع طهران، فما سيكون موقف الناخب وهو يقترع للعراقيين الذي عليهم تقديم (مصلحة الوطن) على (نصرة المذهب) او الطـــــائفة، ولله في خلقه شؤون!!