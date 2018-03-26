تركيا إرتداد التدخلات – جاسم مراد

ثمة حقائق اثبتت بطلان السياسة التركية تجاه جيرانها ، فالتدخل الفاضح في الشأن السوري لم يعد مجزيا للدولة التركية ، فالارهاب الذي تدفق عبر حدودها الى عموم الاراضي والمدن السورية بات يبحث عن مكامن الضعف قي تركيا ليضربها ، والتدخلات والاجتياحات للاراضي العراقي هو الاخر سيرتد على تركيا عاجلا أم اجلا ، فليس هناك دولة محترمة تسمح لدولة اخرى بغزو اراضيها دون الاتفاق معها بحجة ملاحقة الاطراف المسلحة .

كان جيران تركيا سوريا والعراق خصوصا والعرب على وجه العموم ، يودون بناء احسن العلاقات السياسية والاقتصادية مع تركيا ، ولكن ما أن وجدت تركيا المنظمات الارهابية ومليارات الدولارات تتدفق على اراضيها بدعم غربي امريكي عربي ، سال لعابها لكي تغير من خارطة الدول المجاورة بحجج متعددة وسياسات قديمة احيت النفوس القديمة الراغبة في السيطرة والاستحواذ والسطو .

الشعوب العربية على اختلاف اماكنها تقدر للشعوب التركية العلاقات الاخوية والجيرة المبنية على تعدد المصالح والثقافات ، ولكن كل ذلك لم ينفع مع السلطات التركية وجعلها تستهوي دروب التدمير لجيرانها العرب ,

والان لم يفت الزمن الذي تراجع فيه تركيا سياساتها ، وتعيد البوصلة الى حيث ماكانت تزعم فيه صفر مشاكل مع الدول العربية وخصوصا سوريا والعراق ، فسوريا الان هي على وشك كنس الارهاب من اراضيها ، وخاصة الغوطة الشرقية التي كان البعض بما فيهم تركيا يراهنون على تلك المجموعات المسلحة في تغيير موازين القوى والتأثير على العاصمة دمشق ، فالغوطة قد انتهت وبات الجيش العربي السوري وحلفاؤه يسيطرون على مجمل إن لم يكن كل مساحات الغوطة الشرقية ، وبالتالي فقد المتدخلون والداعمون للارهاب أهم رهاناتهم .

أما العراق فقد رفض وادان الاجتياح التركي لاراضيه ، وإذا كانت السلطة التركية تتعكز على بعض السياسيين العراقيين الفاشلين مثلما تعكزت داعش فهذا الامر لايمكن بأي حالة من الاحوال ان يضمن لتركيا صداقة عراقية دائمة ولا يمكن ايضا أن ينعم الجيش الغازي بالاستقرار ، وهذا موقف عراقي ثابت ، وإذا لم يعبر عن تجلياته الميدانية في الوقت الحاضر ويترك للسياسة فعلها فأن الزمن القادم لن يكون كذلك .

فالوقت لم يستنفذ بعد لكي تعيد السلطات التركية حساباتها ، فالبحث عن مخارج لعودة العلاقات الاخوية مع القيادة السورية وشعبها الابي امرا في غاية الضرورة ، فالسنوات السبع من القتال الملحمي للجيش السوري وحلفاؤه اثبت بانه لامجال بالمطلق للارهاب والدول الداعمة له ان يغير الجغرافية السورية .

فالارهاب يلفظ انفاسه الاخيرة ، ومابقي من تحركات ومحاولات امريكية في الشمال السوري لقطع التواصل بين رفاق السلاح في العراق وسوريا ماهي سوى البحث عن بقايا الاجساد المنهزمة لاعادة الروح اليها .

إن تركيا الجارة الصديقة العريقة للشعبين السوري والعراقي ، ماعليها في الوقت الحاضر سوى مراجعة سياساتها والعودة لمرحلة التأخي مع جيرانها ، فلا غزو عفرين السورية ولا اجتياح الاراضي العراقي يمكن ان يحل ازماتها الداخلية ولا يلبي مطامعها في تلك الدول . فصراعها مع الشعب الكردي وقواه المسلحة يكمن حلهما بالحوار ، والحوار وحده هو الذي يحقق الامن والاستقرار للطرفين ، فقد مرّ اكثر من عشرين عاما على هذا الصراع ولم ينتهي ، وسيبقى كذلك .

لقد عولت اعتى المنظمات الارهابية في العراق وسوريا على استباحة الارض والانفس ، وتلقت كافة انواع الاسلحة الحديثة والاموال الهائلة والدعم الخارجي اعلاميا وسياسيا لكنها بالنتيجة اندحرت ، فما من شعب ودولة تقبل بالمطلق أن تنتهك حرمتها بالارهاب ، وهذا يعطي الدليل الواضح للدول تركيا وامريكا وغيرهما بانه لاسبيل غير السلام والتفاوض مع سوريا والعراق لمعالجة الخلافات ، وهذا الامر يحتاج بالضرورة للرغبة الصادقة والاقرار الاكيد بحقوق الدول وسلامة اراضيها وحدودها من التدخل بشؤونها وموارها الطبيعية .

إن الوقت الذي تم فيه اجتياح الناتو والدول الغربية ليبيا والعراق وتدميرهما ، قد ولا فهذه روسيا الاتحادية تصون وتحمي حقوق وحرمة الدول والشعوب على وفق القوانين الدولية وشرعية الامم المتحدة ، ولذلك فالمتغيرات الدولية الكبرى ونشوء اقطاب عالمية وفي مقدمتها روسيا والصين الشعبية ، قد حدّ من رغبات الانفلات .

فأمام تركيا طريقان ، أما العودة لصداقة الشعوب العربية واحترام سيادة العراق وسوريا وهذا مانريده ، أو الاستمرار في مستنقع الازمات والمشاكل ، وهذا اختيار يعبر عن قصور في الرؤيا وصناعة المزيد من الازمات .