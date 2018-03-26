إعتقال عالم كيميائي ملاحق دولياً بسبب تطوير سلاح للفلسطينيين

القبض على عراقي وزوجته في تكساس بتهمة تعنيف إبنتهما

بغداد -قصي منذر

ديالى – سلام عبد الشمري

اعتقلت السلطات في مدينة سان أنتونيو جنوب ولاية تكساس عراقيين بتهمة تعنيف ابنتهما القاصر وضربها بعد أن رفضت الزواج من رجل مسن. وقال المحققون وفقا لمواقع امريكية ، إن (الفتاة البالغة من العمر 16 عاما تدعى مآرب الحشماوي هربت من منزلها وتعيش حاليا تحت وصاية أحد مراكز رعاية الأطفال هي واخوانها الخمسة), واضافوا ان (الأم تدعى حمدية الحشماوي والأب عبد الله الحشماوي اعتقلا الجمعة الماضية بتهمة العنف الأسري بعد أن حاولا خنق ابنتهما وضربها وصب زيت الطهي الساخن عليها), لافتين الى ان (الوالدين حصلا على مبلغ 20 ألف دولار من الزوج المرتقب من أجل تنظيم حفل الزفاف). ووصلت العائلة العراقية إلى الولايات المتحدة قبل نحو عامين بتأشيرة دخول قانونية لكن لم يتم الكشف عن نوع تلك التأشيرة.

من جهة اخرى افاد مصدر بأن السلطات العراقية اعتقلت العالم الكيميائي العراقي طه محمد الجبوري الملاحق دوليا حاليا فور وصوله الى المطار قادما من تركيا ، فيما وجهت وزارة الداخلية بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين والمرتشين. وقال مصدر في بيان امس ان (الجبوري الملاحق دولياً اصبح لدى السلطات العراقية التي تحقق معه حاليا)، مبينا ان (السلطات العراقية تسلمت الجبوري الذي سبق وأن تعرّض للملاحقة من قبل الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة المشاركة بتطوير القدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية فور وصوله الى مطار بغداد الدولي منذ أيام قادمًا من تركيا التي قامت بترحيله بصورة مفاجئة )، وتابع انه (تم تسليمه إلى جهاز المخابرات الذي باشر بالتحقيق معه )، واوضح البيان ان (الجبوري سبق توقيفه في الفلبين بتهمة الانتماء الى منظمة حماس). الى ذلك صدقت محكمة تحقيق الكرخ اعترافات 19 متهماً يشكلون اكبر عصابة للتسليب اعترفوا بارتكاب نحو 50 جريمة في بغداد. وقال المتحدث الرسمي بأسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة تحقيق الكرخ صدقت اعترافات 19 متهماً اعترفوا بالقيام بعمليات سلب في مناطق متعددة من بغداد).

عمليات سلب

مشيرا الى ان (أفراد العصابة كانوا يختارون ضحاياهم من خلال مراقبتهم امام المصارف وشركات الصيرفة وعند خروجهم يقومون بتسليبهم تحت تهديد السلاح)، وتابع ان (المتهمين نفذوا أكثر من 50 عملية تسليب في مناطق متعددة من بغداد منها السيدية والمنصور وشارع فلسطين وبغداد الجديدة)، مبيناً ان (اعترافاتهم صدقت وفقاً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي). وبشأن اخر وجه المفتش العام لوزارة الداخلية مديريات تفتيش بغداد والمحافظات بتفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين والمرتشين .

واكد المفتش العام في الوزارة محمد مهدي مصطفى ان (تفعيل عمليات الضبط بالجرم المشهود على الفاسدين هي الوسيلة التي يمكن من خلالها القضاء عليهم ووضعهم أمام طائلة القضاء حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين)، محذراً من (مغبة التستر على الفاسدين أو الدفاع عنهم لأنها ستقوض كل الجهود الرامية لمحاربة الفساد ومكافحته ولاسيما أن المرحلة الحالية والمقبلة ستشهد حرباً ضروس ضد الفساد بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب). فيما تمكنت مفارز مديرية مكافحة الاجرام في بغداد من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة . واكد بيان امس ان (مفارز المديرية القت القبض على 3 متهمين بجرائم قتل طالت فتاتين في مناطق البياع والمدائن وشخصاً ثالثاً في منطقة المحمودية)، لافتا الى ان (الجرائم الاخرى تنوعت منها قضايا تزييف العملة والسرقة والسطو المسلح فضلا عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب)، مبينا ان (المتهمين احيلوا الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لعرضهم على الجهات القضائية). واعلنت مديرية شرطة محافظة النجف عن القاء القبض على سارق قام بتنفيذ 10 عمليات سرقة في أحياء متفرقة من المحافظة و12 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في أماكن متفرقة، مشيرة الى ان الملقى القبض عليهم احيلوا الى الجهات ذات العلاقة تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم. في غضون ذلك نعت قيادة الشرطة الاتحادية عدداً من عناصرها قتلهم الارهاب بعد اختطافهم من الطريق الدولي بين كركوك وبغداد.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان امس (بكل فخر نزف هذه الكوكبة من الشهداء الميامين لتلتحق بقافلة المجد والخلود من شهداء العراق الذين سطروا اروع الملاحم البطولية خلال معارك تحرير العراق واذاقوا الارهاب مرارة الهزيمة والخذلان).

مطالبا القوات المسلحة بـ (مطاردة فلول الارهاب المتبقية وتدمير اوكارهم وخلاياهم المسمومة بكل عزيمة وثبات واقتدار). بدوره ، طالب رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بسد الثغرات الامنية وتأمين الطرق الرابطة بين المحافظات.

وقال الحكيم في بيان امس (نستنكر الجريمة البشعة التي ارتكبها داعش بحق عدد من منتسبي الشرطة الاتحادية العزل الذين وقعوا اسرى على الطريق الرابط بين محافظتي ديالى وكركوك)، داعيا الجهات المسؤولة الى (اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر وسد الثغرات الامنية وتأمين الطرق الرابطة بين المحافظات).