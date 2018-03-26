ثلاثة وسبعون عاما على قيام الجامعة العربية – حسن عاتي الطائي

يعتبر قيام الجامعة العربية في الثاني والعشرين من اذار عام (1945) من اكبر الإنجازات القومية التي حققها العرب في تلك الفترة على طريق الوصول للوحدة الكاملة بين اقطار الأمة العربية الواحدة..تم التمهيد لقيامها منذ العام (1941) غير ان العام (1945) كان حاسما في اظهارها الى الوجود..كان هناك ثلاثة اتجاهات بين ممثلي الدول العربية السبع التي تشكلت منها الجامعة هي 1- اتجاه يرى قيام وحدة عربية فورية بين الاقطارالمؤسسة(مصر،سوريا،العراق،السعودية،الأردن،اليمن،لبنان) تتمتع بسلطة مركزية واحدة .

2-اتجاه يرى اقامة دولة عربية اتحادية لها برلمان اتحادي.

3-اتجاه ثالث يرى اقامة منظمة عربية مهمتها التنسيق السياسي بين الأقطار العربية وارساء التعاون العربي تمهيدا للوحدة الكبرى المنشودة وهو ما تم الإتفاق عليه والأخذ به.. وقامت الجامعة العربية على اساسه..كان انشاؤها تعبيرا عن النزوع الوحدوي لدى ابناء الأمة العربية وتنامي مشاعرهم القومية ضد الإستعمارالذي كان يهيمن على الدول العربية في تلك الفترة ولاسيما الإستعمار البريطاني وهو ما دفع بالبريطانيين الى الإعتراف بحق العرب في ان تكون لهم منظمة قومية تجمعهم وتجسد تطلعاتهم الوحدوية ليس حبا بهم ولكن في محاولة منهم لإحتواء الفكر القومي العربي المعادي للإستعمار والمطالب بالحرية والإستقلال والوحدة والذي كان يشق طريقه بقوة بين صفوف الجماهير العربية والإلتفاف على اهداف الشعب العربي الذي يكافح من اجل نيل حريته واستقلاله ووحدته القومية..من الناحية التاريخية فإن الجامعة العربية قد اسست قبل تأسيس منظمة الامم المتحدة بثلاثة اشهر وقبل منظمة الوحدة الافريقية بثمانية عشر عاما وقبل الجامعة الاقتصادية الاوربية بثلاثة عشر عاما اضافة الى انها المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تتسم بالطابع القومي بإعتبار ان اعضاءها ينتمون لأمة واحدة هي الامة العربية..تتألف الجامعة من اثنتي عشرة لجنة من بينها:اللجنة السياسية واللجنة القانونية واللجنة المالية و الإدارية اضافة الى الأمانة العامة والمجلس الأعلى للجامعة وهو اعلى سلطة فيها ..

وعلى الرغم من اهمية الدور القومي الذي قامت وتقوم به ضمن ما يتاح لها من وسائل وامكانات على المستويين الرسمي والشعبي على مدى سنواتها الثلاث والسبعين الماضية الا انها بصيغتها الحالية لم تستطع ولن تستطيع ان تحقق افضل ما حققته كما انها ليست بديلا عن النضال من اجل تحقيق الوحدة العربية التي لا تتمكن الجامعة كمنظمة رسمية خاضعة لقواعد وسياسات النظام العربي الحالي ان تتحمل مسؤولية تحقيقها وان كانت خطوة في طريق تأكيد الهوية القومية العربية..ان الجامعة العربية تستمد قوتها وقدرتها من قوة وقدرة وارادة الأقطارالمنظوية تحت مظلتهاوهي غير قادرة على الوصول الى اهدافها ما لم تتوفر لها الأسباب التي تمدها بالقوة التي تمكنها من التصرف بحرية..لقد مرت على الجامعة العربية فترات صعبة بسبب تصاعد الخلافات بين الأنظمة العربية نتيجة لإختلاف مواقفها السياسية وتضارب مصالحها كانت فيها عاجزة وماتزال عن اداء دورها مما سمـــــــح لكثير من الأطراف الخارجية بالتدخل في الشأن العربي ممـــا ادى الى زيادة حدة الاختلافات بين اعضائها..

اما العيوب واوجه القصور والضعف الذي تعاني منه الجامعة فهي عيوب وضعف النظام العربي الرسمي ذاته ولهذا فان معالجة مواقع الخلل والضعف فيها تبدو الان ضرورية وملحة اكثر من اي وقت اخر بالنظر لما تعيشه وتمر به امتنا العربية من ظروف استثنائية غاية في الصعوبة والسوء..ان الدعوة الى ادخال تعديلات جوهرية على ميثاق الجامعة العربية وهيكلهاالعام ليس جديدا بل انه يعود الى العام الذي تم فيه الاعلان عن قيامها بين الدول المؤسسة لها التي لم تكن اصلا منسجمة او متجانسة سياسيا وبينها الكثير من الفوارق والإختلافات..

ان الجامعة العربية وان لم تستطع ان تؤدي واجباتها القومية مثلما يتمنى شعبنا العربي لأسباب معروفة ذكرنا بعضها انفا الا انها مع ذلك تبقى بصورة من الصور تعبيرا عن الهوية القومية العربية وتطلع امتنا لتحقيق وحدتها الشاملة..