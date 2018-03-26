دولة القانون تطالب السعودية بالإعتذار لأسر الشهداء

النقل يعلن قرب إبرام إتفاقيات جديدة مع الرياض

بغداد – تمارا عبد الرزراق

دعا ائتلاف دولة القانون المملكة العربية السعودية الى تقديم الاعتذار لـعوائل الشهداء عن ارسال نحو خمسة آلاف ارهابي الى العراق، مشيرا الى ان السياسة لاتبنى من خلال كرة القدم.وقال المتحدث باسم الائتلاف عباس الموسوي في تصريح امس ان (سياسة العراق وخلال السنوات السابقة هي الوسطية وان يكون صديقا لاغلب دول العالم دون الدخول في سياسات المحاور، ويتمحور حول بناء الصداقات مع الجميع على اساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة)، واضاف أن (هناك بعض الدول لاتؤمن بالصداقة والشراكة وانما تريد التدخل بالشأن الداخلي العراقي)، واوضح الموسوي ان (لدينا الكثير من الشكوك ازاء التدخل السعودي الجديد بالعراق ومحاولات الانفتاح عليه سواء بارسال منتخب لاجراء مباراة او تقديم وعود ببناء ملعب).

واوضح الموسوي ان (النظام السعودي حتى اللحظة لم يتقدم بالاعتذار للشعب العراقي وعوائل الضحايا عن ارسال اكثر من خمسة الاف ارهابي سعودي الى بلادنا) حسب قوله .

تقديم اعتذار

وتابع أن (مانريده من النظام السعودي تقديم الاعتذار بشكل رسمي لأن السياسة لاتبنى من خلال كرة القدم وانما من خلال مواقف واضحة لادانة الارهاب والهجوم على العملية السياسية بالعراق خلال الفترة السابقة من خلال أئمة الجوامع والاعتذار لامهات الشهداء وعوائلهم). في غضون ذلك، دعت نائبة عن الائتلاف الى (إنفتاح مشروط) في العلاقات مع السعودية.وقالت النائبة زينب الخزرجي في بيان سابق ان (العراق يعيش مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم بعيدا عن الازمات والخلافات التي كانت متراكمة بسبب سياسة النظام المقبور وأي إنفتاح على أي دولة يجب أن لا يكون على حساب الشعب ويجب ان يكون وفق مصلحة الشعب والبلد بعيدا عن الاحزاب السياسية التي تحاول أن تسوق مصلحتها على حساب البلد)، واضافت أن (أي انفتاح بالعلاقات الدولية سواء أكان مع السعودية او غيرها يجب أن يجلب الخير للعراقيين وان لا يسبب اي مشاكل لنا على الصعيد الخارجي وسنرحب به في أي وقت).وأوضحت الخزرجي أن (هكذا علاقة يجب أن تبنى وفق حكمة من الجانبين وان نبدأ وفق خط شروع جديد يحفظ حق الشعب العراقي ومصلحة البلد )، مشددة على ان العلاقات (يجب ان تكون وفق العلاقات الدولية وحسن الجوار وعدم التدخل بالشأن الداخلي للبلد). وتابعت (أننا نؤكد أن العراق منفتح على الجميع، وان على جميع البلدان أن تحترم إرادة الشعب العراقي وان لا تتدخل بشؤون البلد لأن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً).

واعلنت وزارة النقل عن قرب إبرام اتفاقية للنقل الجوي مع السعودية ومذكرة تفاهم لانضمام العراق الى اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش ورقابة السفن ومد خطوط السكك الحديد بين البلدين.

تصريح سابق

وقال مدير اعلام الوزارة ليث الربيعي في تصريح سابق ان (الوزير كاظم فنجان الحمامي ترأس الاجتماع الثاني للجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ لمناقشة اجراءات تلبية دعوة الجانب السعودي لرئيس واعضاء اللجنة لزيارة المملكة، من اجل مناقشة برامج تطوير واقع النقل بين البلدين، واهمها ابرام اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم لانضمام العراق الى اتفاقية الرياض الخاصة بالتفتيش ورقابة السفن التي ما زالت قيد الانجاز)، موضحاً ان (اللجنة ستعرض جميع فقرات التقرير مع الجانب السعودي، التي وردت بمحضر الاجتماع الاول للجنة وتفعيلها واتخاذ القرارات اللازمة، ومنها مد خط سكة حديد بين البلدين، وتفعيل مجالي النقل البري والبحري بينهما، وكذلك ربط خطوط الشحن البحري بين ميناءي أم قصر العراقي والدمام السعودي). ومن المنتظر ان يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العراق في الأسابيع القليلة المقبلة في أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع الى العراق منذ 1991.من جهة اخرى باشرت وزارة النقل العمل بمشروع احياء وانعاش مرفأ الواصلية الواقعة بين منطقتي الدويب والسيبة جنوب مدينة محافظة البصرة ،فيما اشار الوزير كاظم فنجان الحمامي الى ان انجاز المشروع سيتم خلال شهر او اثنين ، مؤكدا انه سيسهم بتوفير الف فرصة عمل لأبناء السيبة على وجه التحديد.وقال الحمامي في تصريح امس ان ( المشروع سيتضمن رصيفين كبيرين احدهما سيخصص للبضائع والآخر لسفن نقل الركاب فيما سيحتوي المشروع على صالات لاستقبال الوافدين ومكتب للجوازات و منفذ حدودي يقع مقابل مدينة عبادان في ايران فضلا عن عبارات تشبه الموجودة في قناة البسفور بتركيا تكون قادرة على حمل المركبات والمسافرين).واضاف ان (مرفأ الواصلية يعد اقرب نقطة مائية توصل بين الساحل الشرقي لشط العرب في الجانب الايراني والساحل الغربي للشط في الجانب العراقي المسافة نحو400 متر).واوضح الحمامي ان (المنفذ سيضم مساحات خضر وواحات ومدن العاب ترفيهية فيما سيخصص قاطع منه كشقق للاعراس بالإضافة الى ساحة ترحيب كبرى لاستقبال الحافلات التي تنقل المسافرين من والى هذه المنطقة وان الخدمات الترفيهية فيه ستكون مجانية)، حسب قوله.فيما اكد رئيس هيئة استثمار المحافظة علي جاسب ان اللجنة الاتحادية المشكلة للنهوض بواقع المحافظة تعد خطوة لتوفير الارضية المناسبة لتهيئة الفرص الاستثمارية.وقال جاســــــــب في تصريح امس ان ( تلك اللجنة تاتي استكمالا للخطوات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق لتهيئتها للمرحلة المقبلة على اساس انها عاصمة العراق الاقتصادية والتي كان من ابرزها تطوير قانون الاستثمار وتعديل عدد من القوانين والاتفاق مع البنك الدولي لانشاء مشاريع استراتيجية في المحافظة)، واضاف ان (من اهم الفرص الاستثمارية في البصرة هو مشروع الطريق الحولي والذي اعدته الامانة العامة لمجلس الوزراء فرصة استثمارية) .مشيرا الى ان ( هيئة استثمار المحافظة بانتظار ارسال اوليات المشروع من مجلس المحافظة ليتم عرضها كفرصة استثمارية، فضلا عن وجود فرص استثمارية زراعية وصناعية وسكنية ومشاريع بنى تحتية).

ويذكر ان مجلس الوزراء قرر مؤخراً تشكيل لجنة عليا لتطوير المحافظة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي للنهوض بواقعها وإنعاش وتنشيط حركتها وتطويرها الشامل في مختلف المجالات، فيما اكدت الحكومة المحلية في المحافظة وعلى لسان رئيس لجنة الرقابة المالية بمجلس المحافظة احمد السليطي، دعمها لتلك اللجنة داعية أن يكون هذا القرار لصالح المحافظة وأن لا يكون مجرد شعارات. وعلى الصعيد نفسه أعلن رئيس جامعة البصرة ثامر احمد حمدان عن اعداد خطة عمل واسعة سيتم تقديمها الى رئاسة الوزراء على هامش اللجنة التي شكلتها الاخيرة للنهوض بواقع المحافظة، معربا عن استعداد الجامعة للمساهمة في تطوير المدينة مجانا.وقال حمدان في تصريح امس إن (الخطة تتضمن ثلاثة جوانب اولها يقضي بضرورة وضع الاليات المناسبة لتنظيف المحافظة وتثقيف المواطنين بضرورة التعاون للمحافظة على نظافة المدينة، فيما يقضي الجانب الاخر بتأهيل الطرق)، وأضاف ان (الجانب الثالث يتضمن ايجاد فرص عمل للعاطلين)، مشيرا الى ان (هذا الجانب هو الاهم في تلك الخطة لان تحقيقه سيسهم في تحقيق الجانبين الاول والثاني منها).

تنفيذ مشاريع

وكشفت لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة عن ان هناك مشاريع إستراتيجية في مجال الكهرباء سيتم الشروع بتنفيذها في المحافظة خلال العام الجاري .وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني في تصريح امس ان (تلك المشاريع تتضمن نصب 9 محطات كهربائية 132 كي . في . في عموم مناطق المحافظة ضمن مبالغ القرض الياباني والالماني، فضلا عن المشاريع التي سيتم رفعها من قبل مديريات النقل والتوزيع والانتاج الى وزارة الكهرباء ليتم تنفيذها من موازنة الوزار وأفتتحت وزارة النقل محطتين لانطلاق أولى سفن الركاب بين إيران والعراق.

وقال الوزير كاظم فنجان الحمامي في تصريح امس إن (المحطتين سيتم افتتاحهما بالكورنيش في منطقة العشار وسط المحافظة وتربطان موانيء العراق بخرمشهر وعبادان وبولبعست واربندي كنار بايران )، واضاف ان (الزوارق التي ستستخدم بنقل الركاب هي السريعة التابعة للنقل البحري والتي تضم طواقم مدربة بدلا من السفن الايرانية).