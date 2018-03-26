موسم مجيء ورواح المرشحين – مفيد بدر عبدالله

فيما يقارب العدّ التنازلي لبدء الانتخابات، يتكرر المشهد ذاته الذي الفناه، بل وحفظناه عن ظهر قلب، مرشحون يتوددون للناخبين، يحدثوهم بمفاهيم طوباويةٌ مثالية، ليس لأكثرها وجودٌ على ارض الواقع، يؤكدون حبهم للوطن وولائهم للشعب وإخلاصهم للرعية، وانهم القادة الاصلح، الملهمون، العظماء، المنقذون، الذين جاد الزمان بهم، يقسمون باغلظ الايمان بانهم سيكرسون جهودهم كلها من اجل الارتقاء بالأوضاع المتردية نحو الأفضل، يتحدثون عن فشل الاخرين ويشنون حملات عنيفة على خصومهم، مستثمرين الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، فلقد جعلوا منها حلبة كبيرة لصراعهم الشبيه بصراع الديكة، لهم أنصار كثيرون، يجملون صورتهم، ويتحدثون عن إنجازاتهم الاسطورية، لا يعترفون بانهم عاجزون على ان يبرهنوا لنا شيئا على ارض الواقع، والادهى لو ذكرت في معرض حديثِك أمام أحدهم أحدى سيئاتهم – وما اكثرها- لوجدته يشيح بوجهه في غضبٍ، ويمطرك بوابلٍ من الاتهامات، إصرارك الثبات على موقفك قد يعرضك عند بعضهم للشتائم، والسبب هو التنشئة السياسية الخاطئة التي تركت بصماتها في العقل السياسي للمجتمع، إشكاليات كبيرة يعاني منها الواقع العراقي للأسف الشديد، أذ لم نلمس على مدى 14 عاما تحولات جذرية كبيرة على مستوى بنيات المجتمع ، ظل يعيد انتاج نفسه بعناوين واشكال مختلفة، مغلقا الابواب أمام التحولات الجذرية، وما زاد الطين بله رسوخ التفكير القبلي، العشائري، والمناطقي . اتابع ويتابع معي الملايين الدعايات الانتخابية وبرامجها، لا أجد بينها من يضع الناخب في صورة التحديات، قليل منها تقتحم المواضيع الكبرى المرتبطة بالقضايا المهمة مثل الصحة والسكن والتعليم والطاقة، أكثرها تتحدث عن امنيات، تتجنب الخوض في جوهر الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تخنق المواطن وتحاصره من كل اتجاه، فالأزمة الاقتصادية وسوء الادارة جعلت من الحكومة عاجزة عن القيام بأبسط المشاريع الخدمية، ولعل ازمة النفايات في البصرة خير شاهد على ما اقول، مشاهد أكوام النفايات استفزازية يصعب على المواطن البسيط ابتلاعها والصمت ازاءها، ولسان حاله يقول : الى متى تبقى صور الفشل تلاحقنا ؟ صور تعيد الى الاذهان أحاديث المرشحين أثناء دعاياتهم الانتخابية الفائتة، فلازالت تشغل مساحة اذّهان المواطنين وتزيد الفجوة المهولة بين القول والعمل، وعودهم نستعيدها في كل ضائقة فندرك أننا وقعنا ضحية تزييف واستغفال متقن، فقد ترك المواطن محطما، كسرت أحلامه ببرودة أعصاب، وللمتابع أن يتسأل :

هل أن الأزمات العظيمة أوجدت في المجتمع اليقظة أم أن الانتخابات القادمة ستكون استنساخا لسابقتها. بعيدا عن التشاؤم وبواقعية يمكنني القول : ان الانطلاق من الوهم بإمكانية تحقيق انعطافة جذرية في الوضع القائم، والخروج من دائرة المنظومة السياسية السائدة لا يستند الى قراءة دقيقة للمشهد السياسي، فكثير من التحالفات هشة، لا تجمعها الملتقيات الايديولوجية بل المصالح، وأن بعضها ترتكز على دعامة الانحياز للهويات الفرعية . 14 عاما مضت بكل ما حملته من منغصات وهموم لم تشعر الكثيرين يتقاسمون هموم وطن مبتلى وانهم على مركب.

لا يختلف اثنان على أن التكالب على امتيازات السلطة سبب رئيس في رغبة الكثيرين الترشيح للانتخابات بغض النظر عن المؤهلات، الخاسر في هذه المعمعة المواطن، ما يثير العجب ويؤســـــف له حتى الوعي النسبي الذي تبلور في اذهان الكثيرين يتسامى ولا يتجـــــــسد أفعالا ملموسة في صناديق الاقتراع . قبل أيام تحدث لي حد أصدقائي عن مزارع بسيط يسكن قريتهم، ثقافته بسيطة جدا، يصدق اكثر ما يسمع، يعلق في مخيلته، يتقبل حتى من نسجته الاساطير ودونته الخرافة، صدق رواية الاولين التي تفسر خسوف القمر القائلة :

أن حوتا عملاقا يبتلعه فيختفي عن السماء ما يجعل الليل حالك الظلام، صدق هذه وغيرها لكنه لم يصدق رواية السياسيين القائلة بانهم تركوا بلدانا انعم الله عليها بالرخاء والامن والامان وجاءوا لخدمته حبا به، وانهم اختاروا ما عند الله على ما عند البشر، صدق اسطورة خسوف القمر ولم يصدق الاساطير التي يتحدث بها بعض المرشحين في مجيئهم اليه عند موسم الانتخابات.