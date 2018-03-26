البرلمان يحدد موعد إكمال عدد من التشريعات ومناقشتها

الهلالي: 15 قانوناً وصل إلى مرحلة التصويت ويحتاج للحسم

بغداد – داليا احمد

أكدت عضو القانونية النيابية ابتسام الهلالي، ان جلسة مجلس النواب اليوم ستكون مهمة للشارع العراقي، مبينة ان هناك 15 قانونا وصل لمرحلة التصويت وجميع هذه القوانين لا يحتاج الا لربع الساعة للتصويت.وقالت الهلالي في تصريح امس إن (الجلسة ستكون مهمة للشارع العراقي ويترقبها بشكل كبير لوجود 15 قانوناً وصلت الى مرحلة التصويت وينتظر وجود النواب لتشكيل الجلسة والتصويت على القوانين), وأضافت (لدينا قانون المهن الصحية وقانون التمريض وقانون التجاوز الذي يعد مهما لحل مشكلة لم تحل منذ 20 سنة وتمليكهم الاراضي لشاغليها بثمن زهيد او بالتقسيط ويترك هذا الموضوع للجهة التنفيذية لاختيار الالية، وقانون الاراضي والبساتين والسيطرة على الزراعة والخضار في الشارع العراقي وقانون الطعن لمصلحة الدولة وقانون هيئة المنازعات وقوانين اخرى), وأكدت ان (جميع تلك القوانين فقراتها لا تتجاوز 5 مواد ولا تحتاج سوى ربع الساعة للتصويت عليها), وتابعت انه (في حال لم نصوت على هذه القوانين التي وصلت مرحلة التصويت النهائية وكما معروف فان الدورة المقبلة ستكون برئيس وزراء وبنواب ورئيس مجلس جدد، الامر الذي سيؤدي الى قراءة القوانين قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت ، حيث نتمنى ان تمضي هذه القوانين خلال هذه الدورة اما القوانين التي وصلت قراءة ثانية تؤجل الى الدورة المقبلة ).وحدد مجلس النواب اليوم الثلاثاء موعد انعقاد جلسته التي تتضمن استكمال التصويت على القوانين المعدة في جدوله. وقالت الدائرة البرلمانية في بيان امس ان (مجلس النواب سيعقد اليوم الثلاثاء جلسته الاعتيادية التي تتضمن استكمال التصويت على القوانين التي تضمنتها جدول اعمال الجلسة).

حضور جلسة

من جهته دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة المقبلة لاستكمال التشريعات والقوانين المهمة المعدة للتصويت. واكد الجبوري في بيان امس ان (البرلمان مستمر في اداء واجبه وتحمل مسؤولياته التي نص عليها الدستور والقانون حتى انتهاء دورته), لافتا الى ان (هناك العديد من القوانين المهمة المعدة للتصويت ومن الضروري استثمار ما تبقى من الدورة الحالية بغية اقرارها وعدم ترحيلها الى الدورة المقبلة). في غضون ذلك كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن ان مسؤولين في وزارة التجارة وشخصيات حزبية لم تسمها تتعمد في عدم تفريغ الحنطة الواردة عبر البواخر في سايلو أم قصر للحيلولة دون فحصها.وقالت نصيف في بيان امس إن (سايلو أم قصر التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة يحتوي على مكان لخزن وشحن الحنطة الى المحافظات كافة , لكن هذا السايلو يضر بمصالح مافيات الفساد فيما لو تم تفريغ الحنطة فيه لأنها ستخضع للفحص وبذلك سيتم كشف الحنطة الفاسدة والمتعفنة التي يستوردها بعض التجار) على حد تعبيرها , منوهة الى ان (هناك أشخاصاً متنفذين في أحزاب سياسية يفعلون المستحيل من أجل عدم إيصال الحنطة الى أرصفة الميناء للحيلولة دون فحصها بشكل كامل وشامل), مؤكدة ان (سعة تخزين السايلو تصل الى 200 ألف طن لكن البعض يدعون بأنه معطل وغير صالح للعمل، في حين يؤكد آخرون بأنه صالح للعمل وأن التقارير التي تذكر بأنه معطل كتبت بتأثير من شخصيات حزبية ومن يعارضها تلصق به تهمة التجاوز على رموز دينية أو يتهم بأنه بعثي ويكون مصيره الإيقاف عن العمل أو الإحالة الى التقاعد) على حد قولها , مشددة على (ضرورة تشكيل لجنة تحقيقية من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية لتقييم السايلو ومراجعة التقارير كافة التي كتبت بشأنه ومحاسبة من يثبت تورطه في التمويه وطمس الحقائق بشأن ذلك الموضوع). وأكد السفير الايراني في بغداد، إيرج مسجدي، بان بلاده تحترم خيار الشعب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وستدعم الحكومة النابعة منها كما في السابق دوماً).